وفرض هاردن نفسه نجماً في ثاني مباراة له بألوان فريقه الجديد المنضم إليه حديثاً من هيوستن روكتس في صفقة ضخمة، بتسجيله 34 نقطة مع 12 تمريرة حاسمة، وأضاف دورانت الذي يخوض بدوره موسمه الأول مع بروكلين بعدما انضم إليه الموسم الماضي قادماً من غولدن ستايت ووريرز لكنه غاب بسبب الاصابة، 30 نقطة بينها ثلاثية الفوز.

وحقق دورانت تسع متابعات وست تمريرات حاسمة وأضاف جو هاريس 20 نقطة مع ست متابعات لينجح فريقهما في حسم قمة المنطقة الشرقية أمام ميلووكي باكس ونجمه المتوج بلقب أفضل لاعب في الدوري المنتظم في الموسمين الأخيرين العملاق اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو.

وتألق أنتيتوكونمبو كعادته وسجل 34 نقطة مع 12 متابعة و7 تمريرات حاسمة، وأضاف كريس ميدلتون 25 نقطة لكنه فشل في محاولة ثلاثية في الثانية الاخيرة.

وقال هاردن "إنه فوز كبير لنا، هزمنا باكس الفريق الجيد جدا".

واشتدت المنافسة بين الفريقين في الربع الاخير وتحديدا الثواني الاخيرة من المباراة عندما أهدر هاردن ثلاثية وفريقه متخلفا 122-123، لكنه تمكن التقاط الكرة المرتدة وتمريرها الى دورانت الذي سددها من خارج القوس، مانحا التقدم لنتس 125-123 قبل 36,8 ثانية.

بعدها أضاع ميدلتون محاولة من ثلاث نقاط، حاول دورانت ابعادها لكنه منحها الى ميدلتون ليمنحه فرصة أخرى من خارج القوس بيد انه أهدرها مرة أخرى.

وعلق هاردن على انضمامه إلى نتس الذي غاب عن صفوفه النجم كايري إيرفينغ للمباراة السابعة على التوالي بسبب خرقه بروتوكلات فيروس كورونا المستجد، "إنه تجديد للشباب. هذه المنظمة، بروكلين نتس، رحبت بي بأذرع مفتوحة".

وكانت المباراة في ملعب "باركلايز أرينا" في بروكلين واحدة من المباريات البارزة في قائمة يوم تكريم رمز الحقوق المدنية مارتن لوثر كينغ جونيور.

وخطف غولدن ستايت ووريرز فوزا قاتلا من مضيفه لوس انجليس ليكرز حامل اللقب عندما حول تخلفه بفارق 14 نقطة في الربع الاخير الى فوز بسلة واحدة 115-113.

ويدين ووريرز بفوزه الى نجمه ستيفن كوري الذي سجل 26 نقطة رغم معاناته من الرميات الثلاثية (سجل 3 من 12 محاولة) مع سبع تمريرات حاسمة، وأضاف كيلي أوبري جونيور 23 نقطة بينها سلة التعادل 108-108 التي أشعلت فتيل المنافسة قبل 3,10 دقائق من النهاية، حيث أضاف درايموند غرين سلة مانحا التقدم لفريقه للمرة الاولى في المباراة وأتبعه كوري بثلاثيته الثالثة ليوسع الفارق الى 5 نقاط، ثم حافظ فريق المدرب ستيف كير على التقدم حتى النهاية.

وأهدر نجم ليكرز "الملك" ليبرون جيمس ثلاثية مع الصافرة النهائية ليتلقى فريقه الخسارة الاولى بعد 5 انتصارات متتالية، والرابعة هذا الموسم.

وبرز الكندي أندرو ويغينز في صفوف ووريرز بتسجيله 18 نقطة، فيما كان الالماني دينيس شرويدر أفضل المسجلين في صفوف ليكرز برصيد 25 نقطة، واكتفى جيمس بـ19 نقطة مع 5 متابعات مثلها تمريرات حاسمة.

وقال كوري "هذه الأمسية وجدنا القليل من المرونة. ساهم الجميع في الفوز وتخطي العاصفة ضد فريق مذهل من العيار الثقيل. لذلك كان فوزاً كبيراً بالنسبة لنا".

في أتلانتا، حيث ولد لوثر كينغ في 15 كانون الثاني/يناير 1929، ظهر فريق أتلانتا هوكس بقميص أسود خاص كتبت عليه الأحرف الأولى "أم أل كاي" على الصدر، خلال المباراة التي تغلب فيها على مينيسوتا تمبروولفز 108-97.

وهو الفوز الثاني لأتلانتا في مبارياته الثماني الاخيرة التي مني خلالها بست هزائم، ويدين به الى دياندريه هانتر (25 نقطة) وكلينت كابيلا (23 نقطة) وتراي يونغ (20 نقطة و13 تمريرة حاسمة و8 متابعات).

وفي ميامي التي كانت أول مدينة في الولايات المتحدة تنظم عرضا تكريمًا للوثر كينغ في عام 1977، استعاد هيت وصيف بطل الموسم الماضي توازنه بعد ثلاث هزائم متتالية، بفوزه على ديترويت بيستونز 113-107 في مباراة تألق فيها بام أديبايو بتسجيله 28 نقطة مع 11 متابعة.

وواصل تورونتو رابتورز حامل لقب الموسم قبل الماضي والممثل الوحيد لكندا البلد الذي وصفه لوثر كينغ بـ"الجنة على طريق الحرية"، صحوته وحقق فوزه الثالث تواليا عندما تغلب على ضيفه دالاس مافريكس 116-93 بفضل نجمه كايل لاوري صاحب 23 نقطة وتسع متابعات.

في المقابل، مني مافريكس بخسارته الثالثة تواليا وكان لاعب ارتكازه اللاتفي كريستابس بورزينغيس أفضل مسجل في صفوفه برصيد 23 نقطة و9 متابعات، فيما اكتفى نجمه السلوفيني لوكا دونتشيتش بـ15 نقطة مع 9 تمريرات حاسمة و7 متابعات.

وفي ممفيس، حيث اغتيل لوثر كينغ في الرابع من نيسان/أبريل 1968، حقق غريزليز فوزه الخامس تواليا عندما تغلب على ضيفه فينيكس صنز 108-104 بفضل جا مورانت الذي سجل 17 نقطة مع 10 متابعات وكان حاسما في الثواني الاخيرة.

في بورتلاند حيث تحدث كينغ في عام 1961 بكلمات لا يزال صداها قويا جدا بعد 60 عاما "يجب أن نتعلم كيف نعيش معًا مثل الإخوة أو نهلك مثل الحمقى"، خسر بلايزرز امام ضيفه سان انتونيو سبيرز 104-125، ولم ينفعه تألق نجمه داميان ليلارد صاحب 35 نقطة.

وحسم سبيرز المباراة بفضل ادائه الجماعي حيث سجل 4 لاعبين 20 نقطة على الاقل: لاماركوس ألدريدج (22) والاحتياطيان الأسترالي باتي ميلز ورودي غاي (21 نقطة لكل منهما) وديمار ديروزان (20).

في نيويورك، حيث ألقى كينغ خطابًا ظل مشهورًا ضد الحرب في فيتنام عام 1967، فاز نيويورك نيكس على ضيفه أورلاندو ماجيك 91-84 بفضل 21 نقطة و17 متابعة لجوليوس راندل.

وتغلب شيكاغو بولز على هيوستن روكتس 125-120 بفضل زاك لافين (33 نقطة و7 تمريرات حاسمة).