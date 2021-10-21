

على ملعب ماديسون سكوير غاردن، سجل راندل 35 نقطة وأضاف فورنييه في سلة فريقه السابق وفي أوّل مباراة له في عقر دار فريقه الجديد بعد انتقاله إليه في آب/أغسطس، 32 نقطة، منها ثلاثية حاسمة في الدقيقة الأخيرة من الشوط الثاني الإضافي، إلى جانب 6 مرتدات و4 سرقات، في فوز دراماتيكي لنيكس.

وكان بوسطن فرض التمديد بعدما نجح ماركوس سمارت، صاحب 15 نقطة في المباراة، في رمية بعيدة قبل صافرة النهاية ليعادل النتيجة 116-116.

وتألق في صفوف الخاسر جايلن براون مع 46 نقطة، وأضاف 9 مرتدات و6 تمريرات حاسمة، فيما ظهر زميله جايسون تاتوم بصورة متواضعة برغم تسجيله 20 نقطة.



"نأخذ بداية الموسم على محمل الجد"



في المقابل، توزعت نقاط نيكس بين لاعبيه الخمسة الأساسيين، بمن فيهم لاعب سلتيكس السابق كيمبا ووكر صاحب 10 نقاط و8 مرتدات و3 تمريرات حاسمة، لكنه ارتكب خطأين دفاعين سمحا لسمارت بتعديل النتيجة.

قال راندل بعد الفوز الصعب "أتحرق للعودة إلى المنزل والاستلقاء على السرير، أقسم بذلك"، متسائلاً "عادت أوّل مباراة؟ أنا متعب".

وأضاف "كل مرة قبل أن نخوض مباراة، يكتب المدرب على اللوحة جد طريقة للفوز. لقد حققنا ذلك. لهذا السبب نأخذ بداية الموسم على محمل الجد، لنتمكن من الفوز بمباريات كهذه".

في المقابل، وصف فورنييه بداياته بالـ "مدهشة"، وتابع "الطاقة موجودة، وبإمكاني أن أشعر بها وأحب ذلك".

وأردف "أنا سعيد جداً. أفكر بالعمل الذي قمنا به قبل بداية الموسم، بكل الجهد الإضافي. في النهاية الأمر اقتصر على الذهنية".



دفاع دنفر وقلة نجاعة صنز



في فينيكس، قاد أفضل لاعب في الدوري الموسم الماضي الصربي نيكولا يوكيتش فريقه دنفر ناغتس للفوز على فينيكس صنز 110-98، بتسجيله 27 نقطة والتقاطه 13 مرتدة، وأضاف كل من ويل بارتون 20 نقطة ومايكل بورتر جونيور 15 والوافد الجديد من بروكلين، جيف غرين 13.

وثأر دنفر من خسارته أمام صنز في الدور نصف النهائي في الموسم الماضي من سلسلة مباريات المنطقة الغربية في الأدوار الإقصائية بنتيجة 4-صفر.

تقدم فينيكس بفارق 7 نقاط قبل الاستراحة، قبل أن يقلب دنفر الطاولة على مضيفه، مسجلاً 59 نقطة مقابل 40 لمنافسه (نسبة نجاح إجمالية 41.6 في المئة) في الربعين الأخيرين، بفضل دفاعه الرصين.

ولم يتمكن ديفن بوكر من تسجيل سوى 12 نقطة (3 رميات ناجحة من أصل 15 تسديدة)، فيما لم تكن حال زميله كريس بول أفضل إذ اكتفى بدوره بـ 15 نقطة إلى جانب 10 تمريرات حاسمة، فيما كان أفضل مسجل ميكال بريدجز مع 16.



فيلادلفيا يستمتع من دون سيمونز



وفي مباراة أخرى، سجل الكاميروني جويل إمبيد 22 نقطة وقاد فريقه فيلادلفيا سفنتي سيكسرز الذي بدا واضحاً أنه لا يبالي بالجدل الدائر حول لاعبه الأسترالي بن سيمونز، للفوز على نيو أورليانز بيليكانز 117-97.

وخاض سفنتي سيكسرز مباراته الأولى هذا الموسم على وقع إيقاف "العملاق" سيمونز (2.11 م) بعد تصرف غير رياضي أثناء تمارين الفريق الثلاثاء، من دون أن يؤثر ذلك على معنويات اللاعبين في غرف تبديل الملابس، حيث انطلق بطل المنطقة الشرقية الموسم الماضي في مسار الفوز.

وكان إمبيد الذي انتقد بشدة تصرف زميله الأسترالي، أحد ستة لاعبين سجلوا أكثر من 10 نقاط، إلى جانب كل من توبياس هاريس وتيريز ماكسي (20 نقطة لكل منهما)، التركي فوركان قرقماز (22)، جورج نيانغ (11) وسيث كوري (10).

قال مدرب سفنتي سيكسرز دوك ريفرز "أمضى اللاعبون أمسية عادية، والجزء الوحيد غير العادي هو عندما يضطرون للإجابة عن أسئلة الصحافيين (بشأن مسألة سيمونز). الأمر يتعلق فقط بلعب كرة السلة والتطور معاً، وقد قاموا بعمل رائع في هذا الشأن".

وبرز في صفوف بيليكانز، براندون إنغرام كأفضل مسجل مع 25 نقطة، فيما أضاف الكندي نيكيل ألكسندر-ووكر 23.

وافتقد الفريق الخاسر لنجمه زيون وليامسون الذي يتعافى من جراحة خضع لها عقب إصابة في قدمه.

من جهة أخرى، فاز مينيسوتا تمبروولفز على هيوستن روكتس 124-106، ويوتا جاز على أوكلاهوما سيتي ثاندر 107-86.



