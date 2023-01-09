دورانت، الذي يبلغ معدله 30 نقطة في المباراة الواحدة لنتس المنتفض، تعرّض للاصابة قبل دقيقة من نهاية الربع الثالث بعدما اصطدم به لاعب هيت جيمي باتلر.

وبقي دورانت جالساً على أرض الملعب لبعض الوقت محاولا الاستمرار في اللعب قبل أن يغادر إلى غرف الملابس.

وقال مدرب نتس جاك فون "سيخضع للتقييم غداً وسنملك حينها المزيد من المعلومات".

وأضاف "من المرجح أن يخضع لصور أشعة، فقط للتأكد بأنه في حالة جيدة".

وكان كايري إرفينغ أفضل مسجّل للفريق الفائز بـ 20 نقطة، فيما أنهى دورانت اللقاء بـ 17 نقطة في 30 دقيقة.

وتقدم ميامي 101-100 بعد سلسلة من المحاولات الناجحة لباتلر لكن بعدما أضاع إرفينغ محاولة ثلاثية قبل 5.5 ثانية من نهاية الوقت، نجح لعب نتس رويس أونيل في التقاط الكرة وتسجيل سلّة الفوز.

وكان باتلر أفضل مسجّل لهيت بـ 26 نقطة لكنه أضاع محاولة الفوز في الثانية الأخيرة.

ورغم المخاوف حول دورانت، أبدى فون سعادته بأداء فريقه الذي عزّز رصيده إلى 27 فوزًا و13 خسارة، بفارق مباراة واحدة فقط عن بوسطن سلتيكس متصدر ترتيب المنطقة الشرقية.

وقال مدرب نتس "يجب ان تعطي اللاعبين بعض التنويه لحفاظهم على الهدوء" مضيفا "كنا متأخرين بفارق ثماني او تسع نقاط، ان ننهي المباراة وبطريقة جماعية، هو أمر مثير للغاية".

تألق هاردن

من ناحية أخرى، احرز جيمس هاردن ثلاثية مزدوجة "تريبل دابل" ليقود فريقه فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز للفوز على ديترويت بيستونز 123-111.

وإلى جانب نقاطه الـ 20، قام هاردن بـ 11 متابعة و11 تمريرة حاسمة في ثاني "تريبل دابل" له هذا الموسم، ليساعد فريقه على تعويض غياب اللاعبَين الكاميروني جويل إمبيد وبي جي تاكر.

وغاب أمبيد للمباراة الثالثة توالياً بسبب إصابة في القدم، فيما يعاني تاكر من إلتهابات الجيوب الأنفية.

وقال دوك ريفرز مدرب سيكسرز عن هاردن "لقد كان رائعاً" لكنه نوّه أيضًا إلى أنه كان "أداء جماعيا جيداً".

وسجّل مونتريزل هاريل 20 نقطة، الأعلى له هذا الموسم، ولعب دوراً رائعاً إلى جانب هاردن في الناحية الهجومية.

كذلك، أضاف تايريز ماكسي 23 نقطة، حيث أسهم بدلاء سيكسرز بـ 48 نقطة ليرفع الفريق تقدمه إلى 23 نقطة في منتصف الربع الرابع.

وبات هاردن اللاعب الـ 27 في الدوري الذي يصل إلى نادي الـ 24 ألف نقطة في مسيرته.

غريزليز وصراع الصدارة

ورغم غياب أبرز نجومه، فاز ممفيس غريزليز على يوتا جاز بنتيجة 132-118.

وكان ديزموند باين أفضل مسجّل للفائز الذي افتقد لنجمه جا مورانت، بـ 24 نقطة مع تسع تمريرات حاسمة.

ورفع ممفيس الذي غاب عنه لاعب الارتكاز ستيفن أدامز، رصيده إلى 26 انتصاراً و13 خسارة متساوياً مع دنفر ناغتس في صدارة ترتيب المنطقة الغربية.

كذلك، أسهم تايوس جونز للفائز بـ 21 نقطة مع ست تمريرات حاسمة، ليحقق غريزليز فوزه السادس تواليًا.

وخسر دالاس مافريكس في ظل غياب نجمه السلوفيني لوكا دونتشيتش امام مضيفه أوكلاهوما سيتي ثاندر 120-109.

وسجّل تشاي غلجيوس-ألكساندر 33 نقطة لثاندر.

وفي هيوستن، عوّض مينيسوتا تمبروولفز تأخره بفارق عشرين نقطة في النصف الأول ليهزم روكتس 104-96.

وسجّل دانجيلو راسل 22 نقطة واضاف اليه انتوني ادواردز 21 نقطة لمصلحة الفريق الفائز.

