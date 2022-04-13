

على ملعب "باركليز سنتر"، تألق كايري إيرفينغ في صفوف نتس بتسجيله 34 نقطة وتمريره 12 كرة حاسمة، فيما لعب كيفن دورانت دوراً حاسماً إلى جانب زميله بتحقيقه "دابل-دابل" مع 25 نقطة إضافة إلى 11 تمريرة حاسمة و5 متابعات و3 صدات وسرقتين.

وساهم هذا الثنائي في تأهل نتس إلى "البلاي أوف" حيث سيواجه بوسطن سلتيكس وصيف المنطقة الشرقية في سلسلة من سبع مباريات بدءا من الإثنين.

دقيقة صمت



وقفت الجماهير دقيقة صمت قبل صافرة البداية تعبيراً عن حزنها جراء الهجوم الذي وقع في الصباح في مترو الأنفاق على مقربة من بروكلين، حيث فتح رجل النار ما أدى إلى إصابة 23 شخصاً، 10 منهم بالرصاص.

وجه إيرفينغ ابن الـ 30 عاماً رسالة قوية إلى فريقه السابق سلتيكس قبل المواجهة المرتقبة بينهما، فبدا رائعاً خلال الأرباع الثلاثة الأولى من المسافة القريبة، ليفشل في تسديدته الأولى مع بداية الربع الأخير.

وعاد كافالييرز الذي تأخر في إحدى الفترات بفارق 22 نقطة إلى أجواء اللقاء مقلصاً الفارق مرتين إلى 6 نقاط في الربع الأخير بفضل داريوس غارلاند (34 نقطة) وإيفان موبلي (19).

واعتقد الفريق الضيف أن بإمكانه الخروج فائزاً بعدما وصل الفارق إلى أقل من 5 نقاط قبل دقيقة من النهاية، إلا أن إيرفينغ ودورانت وجدا المساندة من الثلاثي بروس براون (18 نقطة) وأندري درموند (16) ونيك كلاكستون (13).

وغاب إيرفينغ غير الملقح ضد فيروس كورونا عن معظم مباريات فريقه على أرضه هذا الموسم بسبب القوانين في نيويورك التي لا تجيز له اللعب.

قال إيرفينغ عقب فوز نتس "نتحدث فقط عن الإيجابية في هذه المغامرة بأكملها حتى الآن. كان هناك الكثير من التقلبات ولكن بقينا وصمدنا معاً".

وتابع "مررنا بالكثير من التغييرات وتطورنا منذ العودة من استراحة مباراة كل النجوم. هو شعور جيد ولكننا نعلم أن المهمة لم تنتهِ".

في المقابل، سيحصل كافالييرز على فرصة ثانية للحاق بركب الفرق المتأهلة إلى "بلاي أوف" عندما يواجه على أرضه الجمعة الفائز من المواجهة الأخرى في المنطقة الشرقية بين تشارلوت هورنتس وأتلانتا هوكس.

فوز صعب لتمبروولفز



وعلى ملعب "تارغت سنتر" في مينيابوليس، تألق الثنائي أنتوني إدواردز ودانجيلو راسل في صفوف تمبروولفز الفائز بصعوبة على كليبرز ليحجز مركزه في الأدوار الإقصائية.

سجل إدواردز 30 نقطة وأضاف راسل 29 و6 تمريرات حاسمة، ليضرب تمبروولفز موعداً في الدور الأول من "بلاي أوف" مع ممفيس غريزليز ثاني المنطقة الغربية.

وتوقفت المباراة في مينيابوليس لفترة وجيزة في الربع الثاني بعد أن حاولت امرأة ذكرت أنها ناشطة في مجال حقوق الحيوان أن تلصق نفسها في الملعب احتجاجاً، قبل أن يعمد أفراد الأمن إلى إخراجها.

ومقابل تألق إدواردز وراسل خفت بريق كارل أنتوني تاونز الذي خرج مع بداية الربع الأخير بسبب تراكم الأخطاء (6) ليكتفي بـ 11 نقطة فقط وثلاث تمريرات حاسمة وخمس متابعات.

إلا أن خروج تاونز صب إيجاباً في مصلحة فريقه الذي سجل 13 نقطة مقابل نقطتين لكليبرز ليخلق الفارق ويحسم المباراة.

أثنى راسل على رفاقه قائلاً "لدينا مجموعة خاصة، ويمكن لأي لاعب أن يتألق في كل أمسية، كما كنت أقول طوال الموسم".

وتابع "هذه الأمسية، ركزنا على التفاصيل وما الذي سيتطلبه الأمر للتغلب على هذا الفريق. مجموعتنا مرنة".

وأردف راسل بكلمات دعم لتاونز الذي كافح لفرض نفسه ضد دفاع كليبرز الصلب، قائلاً "هذا هو رجلنا، إنه نجم فريقنا، لقد كان يقودنا طوال الموسم" و"الليلة كانت خطة لعبهم (كليبرز) تقضي بإخراجه من اللعبة وكان علينا الرد كمجموعة".

وحافظ كليبرز الذي تألق في صفوفه بول جورج صاحب 34 نقطة و7 متابعات و5 تمريرات حاسمة على آماله بالتأهل إلى "بلاي أوف"، حيث سيلعب الجمعة أمام الفائز في المواجهة الثانية من الملحق "بلاي إن" بين نيو أورليانز بيليكانز وسان أنتونيو سبيرز.