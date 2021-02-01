وضرب يوكيتش بقوة بتسجيله 47 نقطة بينها 22 في الربع الأول رفعها إلى 33 في نهاية الشوط الأول واضاف 12 متابعة ليحقق "الدبل دبل" العشرين هذا الموسم.

ونوه يوكيتش نجم المباراة بلا منازع بفوز فريقه بقوله "في الوقت الحالي، يعتبر جاز أفضل فريق في الدوري، يلعبون بشكل مدهش ويسددون بشكل رائع وحققوا 11 فوزاً توالياً، وبالتالي فالفوز جيد جداً لنا".

ومنذ البداية تقدم ناغتس بفارق كبير وصل إلى 28 نقطة في الشوط الأول باعتماده بنسبة كبيرة على الرميات الثلاثية ونجح في تسجيل 8 منها في محاولته الـ8 الأولى ثم 15 من أصل 18 في نهاية الشوط الأول.

ونجح جاز في تقليص الفارق إلى أقل من 10 نقاط في الربع الثالث لكن الكلمة الاخيرة كانت لناغتس بفضل الاحتياطيين جايمايكل غرين وفاكوندو كامباتزو اللذين سجلا 9 و6 نقاطا تواليا في الربع الاخير ليخرج فريقهما فائزا بفارق 9 نقاط.

وتخطى 7 لاعبين من جاز حاجز العشر نقاط وأفضلهم كان بويان بوغدانوفيتش مع 29 نقطة ودونوفان ميتشل مع 13 لكن ذلك لم يبعد شبح الخسارة الأولى له منذ السادس من كانون الثاني/يناير الماضي.



صدارة الغربية لكليبرز

وعاد لوس أنجليس كليبرز من فوز صريح على نيويورك نيكس 129-115 بفضل 28 نقطة لنجمه كواهي لينارد.

وبعد أن تقدم كليبرز بفارق مريح خلال مجريات المباراة نجح نيكس في تقليص الفارق إلى نقطتين فقط في مطلع الربع الأخير لكن كليبرز رد بتسجيل النقاط التسع التالية ليحسم النتيجة بنسبة كبيرة.



وكان جوليونس راندل أفضل مسجل في صفوف الخاسر، صاحب افضل دفاع في الدوري، مع 27 نقطة.

وبهذا الفوز انتزع كليبرز صدارة المنطقة الغربية على حساب يوتا جاز مع سجل هو الأفضل في الدوري حتى الآن إذ يتضمن 16 انتصارات و5 هزائم.

وحقق واشنطن ويزاردز فوزاً مثيراً على بروكلين نتس 149-146.

وكانت المواجهة بين أفض هدافين هذا الموسم في الدوري: برادلي بيل في صفوف ويزادرز وكيفن دورانت مع نتس، فسجل كل منهما 37 نقطة لكن الأول سجل حاسمة منحت التقدم لفريقه 146-144 قبل نهاية المباراة ب8 ثوان. بيد ان راسل وستبروك تفوق عليهما من خلال تسجيله 41 نقطة نقطة للفائز.

وقال وستبروك "في الوقت الحالي، الشيء الاهم هو تحقيق الانتصارات" في اشارة الى خسارة فريقه اربع من مبارياته الست الاخيرة بعد تأجيل ست مباريات له بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وغاب عن نتس نجمه جيمس هاردن بداعي الاصابة في فخذه.

وقلب فيلادلفيا سفنتي سيكسرز تخلفه امام انديانا بايسرز بفارق 16 نقطة قبل أقل من 10 دقائق على نهاية المباراة ليفوز عليه 119-110 بفضل 27 نقطة لتوبياس خاريس بينها 10 في الربع الاخير ليحقق فوزه السادس في آخر 7 مباريات.

وخاض فيلادلفيا المباراة في غياب نجمه الكاميروني جويل امبييد الذي يعاني من اوجاع في ظهره.

وقال لاعب فيلادلفيا ماتيس ثيبول "اعتقد انه فوز مهم لأكير من سبب. لقد نجحنا في قلب تخلفنا في المباراة لنفوز خارج أرضنا وفي غياب جويل (امبييد). كل هذه الأمور ساهمت في جعل الفوز في غاية الاهمية. كنا سنلوم أنفسنا لو خسرنا هذه المباراة".

يذكر أنها المرة الأولى التي يفوز فيها فيلادلفيا في غياب امبييد هذا الموسم.

وفي مباراتين أخريين، فاز مينيسوتا تمبروولفز على كليفلاند كافالييرز 109-104 وتورونتو رابتورز على أورلاندو ماجيك 115-102.