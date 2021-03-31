وفرض جمال موراي نفسه نجماً في المباراة التي شهدت عودة الجماهير الى ملعب "بال أرينا" في مدينة دنفر بولاية كولورادو، بتسجيله 30 نقطة بينها 5 ثلاثيات من أصل 11 محاولة مع ست متابعات وأربع تمريرات حاسمة وثلاث سرقات للكرة.

وضرب ناغتس بقوة منذ البداية وحسم نتيجة المباراة في ربعها الأول تقريباً بما أنه كسبه بفارق 22 نقطة (44-22) وسعها إلى 23 نقطة مع نهاية الشوط الأول (68-45)، وحافظ على تفوقه رغم انتفاضة الضيوف في الربعين الأخيرين (26-20 و24-16 على التوالي).

وساهم مايكل بورتر جونيور والعملاق الصربي نيكولا يوكيتش في الفوز المستحق لناغتس بتحقيق كل منهما لـ"دابل دابل"، حيث سجل الأول 27 نقطة مع 12 متابعة، وأضاف الثاني 21 نقطة مع 10 متابعات وخمس تمريرات حاسمة.

وهو الفوز الثالث على التوالي لناغتس بعد تغلبه على أتلانتا هوكس الأحد ونيو أورليانز بيليكانز الأسبوع الماضي، فعزز موقعه في المركز الخامس للمنطقة الغربية، فيما مني سيكسرز بخسارته الثانية توالياً والـ15 هذا الموسم.

"طاقة مختلفة"

في المقابل، كان البديل تيريز ماكساي افضل مسجل في صفوف سيكسرز برصيد 13 نقطة، وأضاف توبياس هاريس 12 نقطة والاسترالي بن سيمونز 11 نقطة.

وحضر المباراة أكثر من 4000 مشجع، معظمهم من العاملين في الخطوط الأمامية. وكانت هذه هي المرة الأولى التي يحضر فيها المشجعون مباراة لناغتس في الدوري منذ اندلاع جائحة "كوفيد-19" العام الماضي.

وتوجه موراي إلى الجماهير في تصريح على ارضية الملعب، قائلا إن دعمهم ساعد الفريق لتحقيق الفوز.

واضاف "لقد افتقدناكم كثيرا يا رفاق. أنتم تجلبون طاقة مختلفة تمامًا للمباراة. في كل مرة يتواجد فيها المشجعون في الملعب، أشعر بالحماس قليلاً".

وتابع "عندما ندخل الملعب والجماهير موجودة، نكون فريقاً يصعب التغلب عليه. لم نحصل على أفضلية الجمهور على ملعبنا منذ أكثر من عام".

ومع ذلك، كان مدرب ناغتس مايكل مالون غير سعيد لأن فريقه سمح لفريق سيكسرز بتقليص الفارق الى ست نقاط في الدقائق الاخيرة من الربع الاخير.

وقال مالون: "لقد سئمت من مشاهدتنا نخلق فارقا كبيراً، ونلعب بالطريقة الصحيحة، ثم لسبب ما فقط نسترخي ونسمح للمباراة بأن تصبح أكثر إثارة مما كان ينبغي أن تكون عليه".

وأضاف "علينا أن نعمل على تحسين طريقتنا في قتل نتائج المباريات".

وفي الثانية، أوقف أورلاندو ماجيك سلسلة ست انتصارات لمضيفه لوس انجليس كليبرز عندما تغلب عليه في عقر داره "ستيبلز سنتر" 103-96.

ولم ينفع كليبرز تألق نجمه كواهي لينرد، أفضل مسجل في المباراة برصيد 28 نقطة مع خمس تمريرات حاسمة ومثلها متابعات، لان الكلمة الاخيرة كانت لبدلاء ماجيك حيث تخطى أربعة منهم حاجز 10 نقاط.

وسجل تيرنس روس 15 نقطة، وأوتو بورتر 13 نقطة جونيور، ومحمد "مو" بامبا 12 نقطة ويندل كارتر جونيور 11 نقطة، وكان تشوما أوكيكي الوحيد بين الخماسي الأساسي تخطى حاجز العشر نقاط بتسجيله 18 نقطة.

وفاز فينيكس صنز على أتلانتا هوكس 117-110 بفضل 21 نقطة لديفاين بوكر و20 نقطة للبديل الكرواتي داريو ساريتش.

وعزز فينيكس الذي سيطر على الارباع الاول (30-27) والثاني (34-25) والاخير (28-25)، موقعه في المركز الثالث للمنطقة الغربية، فيما مني أتلانتا هوكس بخسارته الثانية توالياً والرابعة في مبارياته الخمس الأخيرة وبقي خامساً في المنطقة الشرقية، وكان الصربي بوغدان بوغدانوفيتش افضل المسجلين في صفوفه برصيد 22 نقطة.

وخسر واشنطن ويزاردز أمام تشارلوت هورنتس 104-114.

وجاءت المباراة قوية بين الفريقين وكسب تشارلوت هورنتس ارباعها الاول والثاني والاخير بصعوبة 32-29 و32-27 و25-23 على التوالي، فيما فرض التعادل نفسه في الربع الثالث 25-25.

وبرز تيري روزيير وغوردون هايوارد في صفوف هورنتس بتسجيل الاول 27 نقطة مع سبع متابعات، والثاني 26 نقطة مع 11 متابعة، فيما كان روي هاشيمورا افضل مسجل في المباراة وفي صفوف الخاسر برصيد 30 نقطة، وأضاف راسل وستبروك "تريبل دابل" مع 22 نقطة و14 تمريرة حاسمة و15 متابعة.