وتغلّب نتس على إنديانا بيسرز 105-98 وليكرز على كليفلاند كافالييرز 113-101.

وإلى تألق باتلر مع ميامي، برز بام أديبايو مع أداء هجومي ودفاعي بتسجيله 26 نقطة و19 متابعة، بالإضافة إلى تايلر هيرو الذي نزل من مقاعد البدلاء وسجل 26 نقطة.

وكانت المواجهة لافتة بين هيت، أفضل فريق دفاعي، وهورنتس الأفضل هجومياً الذي استهل المباراة بمعدل 121 نقطة في المباراة الواحدة.

وأمام 19600 متفرج داخل ملعب "أف تي أكس أرينا" في ميامي، سجل للخاسر كل من غوردون هايوورد 23 نقطة ومايلز بريدج 22.

وافتقد هورنتس لتيري روزيير المصاب بكاحله، فيما عاد مهاجمه بي جاي واشنطن إثر غياب لمباراتين بسبب التواء في ركبته اليمنى. خاض 22 دقيقة سجل فيها 9 نقاط.



هاردن على الموعد

في المباراة الثانية، استعاد نتس توازنه محققاً فوزه الثالث مقابل 3 خسارات. سجل النجم جيمس هاردن 29 نقطة و8 تمريرات حاسمة و8 متابعات لبروكلين، بعد أن طمأن جماهيره هذا الأسبوع "حالياً، لست قادراً على تسجيل 30 أو 40 نقطة".

وفي المباريات الخمس السابقة، اشتكى اللاعب من ظلم تحكيمي بحقه، ما حرمه التسديد بغزارة من خط الرميات الحرة، وذلك بعد قواعد جديدة تنص على عدم منح أخطاء لمهاجمين يستدرجون الدفاع إلى ارتكاب الأخطاء.

وأضاف زميله كيفن دورانت 22 نقطة و11 متابعة و7 تمريرات حاسمة، فيما سجل لاماركوس أولدريدج 21 نقطة بينها 17 في الشوط الثاني.



26 نقطة لليبرون



وبعد خلوده إلى الراحة في آخر مباراتين لآلام في كاحله، قاد ليبرون جيمس فريقه لوس أنجليس ليكرز إلى الفوز على فريقه السابق كليفلاند كافالييرز 113-101، بتسجيله 26 نقطة و8 تمريرات حاسمة.

على ملعب "ستيبلز سنتر" وأمام 19100 متفرج، كان "الملك" حاسماً في الدقائق الأخيرة حيث سجل ليكرز 15 نقطة مقابل اثنتين فقط لخصمه.

وعوّل ليكرز أيضاً على المخضرم الآخر كارميلو أنتوني (24 نقطة بينها 6 ثلاثيات)، وأضاف الموزع راسل وستبروك 19 نقطة وأنتوني ديفيس 15 نقطة و9 متابعات.

ويحقق ليكرز بداية بطيئة، إذ فاز 3 مرات وخسر مثلها.



يوكيتش ودونتشيتش

وحقق دنفر ناغتس فوزاً سهلاً على ضيفه دالاس مافريكس 106-75، بقيادة أفضل لاعب في الدوري الموسم الماضي العملاق الصربي نيكولا يوكيتش، العائد من إصابة في ركبته تعرض لها ضد يوتا الثلاثاء.



سجّل يوكيتش 11 نقطة و16 متابعة و8 تمريرات حاسمة، فيما اكتفى النجم السلوفيني الشاب لوكا دونتشيتش بـ16 نقطة لدى الخاسر.

ورفع دنفر رصيده إلى 3 انتصارات مقابل خسارتين، على غرار بورتلاند الفائز على لوس أنجليس كليبرز 111-92، في مباراة سجل فيها 19 رمية ثلاثية بينها 5 لنجمه داميان ليلارد. ومن جهة كليبرز، برز بول جورج مع 42 نقطة و8 متابعات دون تجنيب فريقه خسارة رابعة في خمس مباريات.

