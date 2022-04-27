

وفي غياب القائد جيمي باتلر وكايل لاوري بسبب الإصابة، لم يواجه فريق هيت أي مشكلة في حسم الصراع على التأهل، معتمدين على مزاياهم المعتادة من مجهود جماعي وقدرة تنافسية متواصلة، إضافة إلى تفوق هجومي ودفاع متماسك.

ومنح مدرب ميامي إريك سبولسترا لاعبه فيكتور أولاديبو أول مشاركة له في الأدوار الإقصائية، وذلك بعد عودته في آذار/مارس الماضي من إصابة أبعدته عن الملاعب 11 شهراً.

وعليه، أحرز أولاديبو البالغ 29 عاماً 23 نقطة إلى جانب بام أديبايو الذي أنهى المباراة مع 20 نقطة و11 متابعة.

ويمثل هذا الفوز عودة خيالية لأولاديبو الذي تضررت مسيرته بسبب الإصابات والعمليات الجراحية على مدى السنوات الثلاث الماضية.

وأُبعد عن الملاعب لمدة عام تقريباً بعد خضوعه لجراحة في وتر العضلة الرباعية في أيار/مايو 2021.

وخضع لجراحة مماثلة في كانون الثاني/يناير من العام 2019.

وقال أولاديبو بعد فوز الثلاثاء "لا يوجد شيء لا يمكنني تحمله. لا يوجد شيء لم أمرّ به. في نهاية اليوم أشعر أنني أستطيع العودة وتجاوز أي شيء".

وأضاف "لذلك عندما قالوا لي إنني في حاجة إلى البدء الليلة، نزلت فقط إلى الملعب وفعلت كل ما في وسعي لمساعدة فريقي على الفوز ... هذه هي البداية فقط".

من جهته، كان أديبايو فخوراً بأداء ميامي الدفاعي الذي حاصر نجم هوكس تراي يونغ ومنعه من تسجيل أكثر من 11 نقطة، بخلاف زميله دياندري هانتر الذي كان أفضل مسجّل لأتلانتا مع 35 نقطة.

وقال أديبايو "كنا نعلم أنها ستكون معركة حتى النهاية، كان علينا فقط إنهاؤها دفاعياً. الدفاع هو من يفوز بالبطولات".

فوز ملحمي لممفيس بطله مورانت

وفي مواجهات المنطقة الغربية، سجل جا مورانت رمية أخيرة مضادة للجاذبية لينهي ممفيس غريزليز خامس المواجهات مع مينيسوتا تمبروولفز بفوز ملحمي 111-109.

وبأداء ساحر من مورانت في آخر ثانية من المعركة، تقدم ممفيس 3-2 في سلسلة المواجهات، قبل الموقعة السادسة في مينيسوتا الجمعة.

وتقدم مينيسوتا بفارق 13 نقطة في وقت مبكر من الربع الرابع بعد الأداء الرائع الذي قدمه كارل أنتوني تاونز الذي أنهى المباراة برصيد 28 نقطة، وأنتوني إدواردز (22 نقطة).

لكن مورانت الذي سجّل 30 نقطة، وجد فجأة لمسته التهديفية لإعادة ممفيس إلى المنافسة.

وأحرز النجم الصاعد البالغ 22 عاماً، 18 نقطة في الربع الرابع حيث تفوق ممفيس على مينيسوتا 37-24.

وبدا أن الحافز وراء تحفة مورانت الرائعة كان كرة ساحقة (دانك) مذهلة فوق مالك بيزلي في نهاية الربع الثالث، ما دفع بجمهور ممفيس إلى الوقوف حماسة.

وقال مورانت في وقت لاحق إنه "لم يكن متحمساً جداً" للـ"دانك"، لكنه أضاف "لقد أثار ذلك حماسة الجماهير بالتأكيد وأعطانا بعض الطاقة".

وكانت عودة غريزليز من بعيد اقتراباً من الأريحية بالنسبة لمورانت الذي قال "أنا شخصياً تعبت من ذلك، تعبت من اللعب ونحن متأخرين. آخر ثلاث مباريات لم نلعب فيها كرة السلة التي نجيدها".

وحقق مورانت أيضاً 13 متابعة وتسع تمريرات حاسمة، مدعوماً بـ25 نقطة من ديزموند باين، فيما أضاف براندون كلارك 21 نقطة و15 متابعة.



فينيكس يتقدّم

وفي مباراة أخرى الثلاثاء، عاد فينيكس صنز متصدر ترتيب المنطقة الغربية إلى سكة الانتصارات، بفوزه 112-97 على نيو أورليانز بيليكانز في أريزونا، ليتقدم 3-2 في سلسلة المواجهات.

وكان ميكال بريدجز أفضل المسجلين لفينيكس برصيد 31 نقطة وخمس متابعات، بينما أضاف كريس بول 22 نقطة مع 11 تمريرة حاسمة.

وقال بريدجز "يا له من فوز الليلة. بقينا معاً لتحقيق الفوز، والآن علينا أن نذهب ونحصل على فوز آخر".

وكان الفوز بمثابة عودة لفينيكس الذي كان متذبذباً خلال المباريات الأربع الافتتاحية من السلسلة ضد بيليكانز ثامن الترتيب.

وأضاف بريدجز "لقد كانوا يلعبون بقوة أكثر منا، لذا علمنا أنه سيتعيّن علينا الخروج الليلة واللعب بقوة أكبر منهم".

وتقام المباراة السادسة في السلسلة في نيو أورليانز الخميس.





