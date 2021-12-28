وسجّل مورانت 33 نقطة وأضاف ديسموند بين 32 من ضمنها ست ثلاثيات ليعزّز رصيد غريزليس إلى 21 انتصارًا و14 خسارة، كما أسهم لاعب الارتكاز النيوزيلندي ستيفن أدامز بـ"دابل دابل" مع 13 نقطة و16 متابعة.

وحرم غريزليز مضيفه صنز من التساوي مع غولدن ستايت ووريرز في صدارة المنطقة الغربية والدوري.

في المقابل، سجّل ديفن بوكر 30 نقطة لمصلحة صنز الذي مني بخسارته الثانية تواليا بعد الأولى أمام ضيفه غولدن ستايت 107-116 والسابعة هذا الموسم في 33 مباراة، ليتخلف بفارق خسارة واحدة عن ووريرز (27 انتصارًا و6 هزائم).

وهي الخسارة الرابعة لصنز على أرضه هذا الموسم.

وفي لوس أنجليس، تألق جيمس هاردن بتسجيله 39 نقطة مع 15 تمريرة حاسمة و8 متابعات وقاد فريقه بروكلين نتس للفوز على كليبرز 124-108.

وغاب عن نتس كيفن دورانت هدّاف الدوري وكايري إيرفينغ بسبب بروتوكول "كوفيد-19"، لكنّ هاردن لعب دور القائد على أكمل وجه.

وحقّق شيكاغو بولز فوزًا صريحًا على حساب أتلانتا هوكس 130-118، بفضل تألق ديمار ديروزان الذي قدّم مباراة كبيرة مسجلا 35 نقطة بعدما نجح بـ 14 محاولة من أصل 20، وساهم أيضًا بـ10 تمريرات حاسمة، كما أضاف زاك لافين 30 نقطة وتسع تمريرات حاسمة.

وحقّق بولز فوزه الرابع تواليًا والثامن في 10 مباريات، رافعًا رصيده إلى 21 فوزًا في 31 مباراة، حيث يحتل المركز الثاني في المنطقة الشرقية.

وفي باقي المباريات، فاز مينيسوتا تمبروولفز على بوسطن سلتيكس 108-103، وتشارلوت هورنتس على هيوستن روكتس 123-99، ويوتا جاز على سان أنتونيو سبيرز 110-104، ودالاس مافريكس على بورتلاند ترايل بلايزرز 132-117.

