وكان مورانت نفسه قاد فريقه إلى فوز دراماتيكي الإثنين على حساب فينيكس صنز المحلّق بنتيجة 114-113 بسلّة أحرزها قبل 0.5 ثانية من نهاية المباراة، وتمكّن مرة أخرى من التألق بتسجيله ست ثلاثيات وهو رقم قياسي في مسيرته.

وعوّض غريزليز تأخره بفارق 14 نقطة في الربع الثالث، فسجّل بمفرده 25 نقطة في النصف الثاني ليعزّز الفريق موقعه في المركز الرابع ضمن المنطقة الغربية.

ولم يشفع لليكرز، بطل موسم 2020، أداء نجمه ليبرون جيمس عشية عيد ميلاده الـ 37، من تفادي الخسارة حيث أحرز 37 نقطة منها ثماني ثلاثيات مع 13 متابعة.

من جهة أخرى، لحق فينيكس صنز بغولدن ستايت ووريرز إلى صدارة المنطقة الغربية بعد فوزه الصريح على أوكلاهوما سيتي ثاندر 115-97.

وسجّل لفينيكس ديفن بوكر 38 نقطة ليضع صنز حدا لخسارتين متتاليتين ويعادل غولدن ستايت ووريرز كأفضل رصيد في الدوري بـ 27 انتصارًا و7 هزائم.

وتابع شيكاغو بولز عروضه الجيدة في الآونة الأخيرة وقاده زاك لافين إلى الفوز على أتلانتا هوكس 131-117.

وأحرز لافين 25 نقطة وأضاف إليه ديمار ديروزان 20 نقطة مع 8 تمريرات حاسمة.

وسجّل تشيميزي ميتو تسديدة ثلاثية في الثانية الأخيرة ليقود ساكرامنتو كينغز إلى الفوز على دالاس مافريكس 95-94.

وتغلب لوس أنجليس كليبرز على بوسطن سلتيكس 91-82 في عقر داره، حيث أسهم إيريك بليدسو بعشر من نقاطه الـ 17 في الربع الأخير ليقود الضيوف إلى حسم النتيجة.

وكان ماركوس موريس أفضل مسجّل لكليبرز بـ 23 نقطة و10 متابعات.

وقاد أليك بوركس نيويورك نيكس إلى الفوز على ديترويت بيستونز 94-85 بعد أن سجّل 34 نقطة.

ويعاني بيستونز من غيابات عدّة حيث شارك بأربعة لاعبين فقط من تشكيلته المعتادة، واستعان بلاعبين رديفين لملء الفراغ.

بخلاف بيستونز، لم يستطع ميامي هيت تأمين الحدّ الأدنى لخوض مباراته أمام سبيرز في سان أنتونيو بسبب الإصابات وكوفيد-19، ليتم تأجيل المباراة .

وفي بقية المباريات، فاز يوتا جاز على بورتلاند ترايل بلايزرز 120-105 وشارلوت هورنتس على إنديانا بيسرز 116-108.