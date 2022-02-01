

في هيوستن، واصل ووريرز مسلسل انتصاراته التي بلغت ستة على التوالي بتغلبه على روكتس 122-108.

وكان ووريرز متقدماً على مضيفه بفارق 4 نقاط في الربع الأخير حين استلم كوري زمام الأمور بتسجيله النقاط الخمس التالية لتصبح النتيجة 113-104 قبل أربع دقائق على النهاية، ثم أضاف سلة أخرى في المنطقة الملوّنة وثلاثية ليضع فريقه بعيداً عن متناول مضيفه ويمنحه الفوز الثامن والثلاثين في 51 مباراة، معززاً مركزه الثاني في المنطقة الغربية خلف فينيكس صنز (40 فوزاً و9 هزائم).

ونجح كوري في 7 ثلاثيات، بينها 4 في الربع الأخير الذي كان الأفضل في مسيرته من ناحية عدد النقاط، وأضاف 9 تمريرات حاسمة مع 5 متابعات، فيما ساهم الكندي أندرو ويغينز بـ23 نقطة والعائد بعد غياب طويل كلاي تومسون 14.

وفي الجهة المقابلة، كان كريستيان وود (24 نقطة، بينها 17 في الشوط الأول، مع 13 متابعة) الأفضل في صفوف روكتس من دون أن يجنب الأخير هزيمته الحادية عشرة توالياً على أرضه والرابعة على التوالي بالمجمل والسادسة والثلاثين هذا الموسم.

وأنهى ووريرز الشوط الأول متقدماً بفارق 9 نقاط، لكن روكتس استهل الربع الثالث بثماني نقطة مقابل اثنتين فقط لفريق المدرب ستيف كير، مقلصاً الفارق إلى ثلاث نقاط 60-63 بفضل ثلاثية وسلة استعراضية من وود.

وبقي روكتس قريباً من ضيفه مع انتصاف الربع الثالث حيث كان الفارق ثلاث نقاط أيضاً بعد ثلاثية من كيفن بورتر جونيور.

واستلم كوري زمام المبادرة ورد بثلاث رميات حرة بعدما ارتكب عليه خطأ خلال محاولة من خارج القوس، قبل أن يضيف سلة بعد ثلاث ثوانٍ، ليوسع الفارق إلى 74-65 مع بقاء 5 دقائق على نهاية الربع.

ووصل الفارق بين الفريقين إلى 18 نقطة قبل دقيقتين على نهاية الربع بعد 11 نقطة للضيوف، بينها ثلاثية لكوري، لكن روكتس لم يستسلم وردّ بـ11 نقطة مقابل اثنتين فقط للضيوف ليقلص الفارق إلى 9 نقاط 78-87 في نهاية الربع، قبل أن يعود كوري ويخلق الفارق بأدائه الخارق في الربع الأخير.

واستفاد بوسطن سلتيكس على أكمل وجه من الغيابات الكثيرة في صفوف ضيفه ميامي هيت ليحقق فوزه الرابع في آخر خمس مباريات، وجاء بنتيجة كبيرة 122-92 في لقاء وصل خلاله الفارق بين الفريقين حتى 32 نقطة قبل أن يستقر في النهاية عند ثلاثين.

ويدين سلتيكس بالفوز السابع والعشرين إلى جايلن براون وجايسن تايتوم، إذ وصل الأول لحاجز الـ25 نقطة أو أكثر للمباراة الرابعة توالياً بتسجيله 29، فيما ساهم الثاني بعشرين مع 12 متابعة.

وخاض هيت اللقاء الأول له في سلسلة من ستة خارج الديار بغياب جيمي باتلر وبي دجاي تاكر للإصابة وكايل لاوري لأسباب شخصية أبعدته عن المباريات الثماني الأخيرة لفريقه الذي برز في صفوفه الإثنين ماكس ستراس (27 نقطة) وكايلب مارتن (14) وبام أديبايو (12 مع 5 متابعات ومثلها تمريرات حاسمة)، من دون أن يكون ذلك كافياً لتجنيبه الهزيمة الثانية توالياً والتاسعة عشرة هذا الموسم، متنازلاً عن صدارة المنطقة الشرقية لصالح شيكاغو بولز (31-18).

فوز جديد لسيكسرز رغم غياب إمبيد

وبعد مشاركته لـ21 مباراة متتالية مع معدل 33.1 نقطة في المباراة الواحدة، مُنِحَ العملاق الكاميروني جويل إمبيد فرصة لالتقاط أنفاسه والراحة، لكن ذلك لم يمنع فريقه فيلادلفيا سفنتي سيكسرز من الفوز على ضيفه ممفيس غريزليز 122-119 بعد مباراة مثيرة حسمت بعد التمديد.

وبغياب إمبيد، خطف تايريس ماكسي الأضواء بتسجيله 33 نقطة، بينها سلة في آخر 26.4 ثانية من الشوط الإضافي، وأضاف توبياس هاريس 31 نقطة وأندري دروموند 16 مع 23 متابعة، ليمنحوا فريقهم فوزه الخامس توالياً، متمسكاً بمركزه الثالث في المنطقة الشرقية بـ31 فوزاً مقابل 19 هزيمة أمام كليفلاند كافالييرز الفائز بدوره على نيو أورليانز بيليكانز 93-90 بفضل 21 نقطة من براندون غودوين و16 من جاريت ألن و15 مع 11 متابعة من كيفن لوف.

وقال ماكسي بعد أدائه الرائع ضد غريزليز "شعارنا لليلة كان ألا ندعهم يستفزونا. أنت تضع علامة (في الروزنامة) على مباريات من هذا النوع لأنها مواجهة قوية".

ويبدو أن الإرهاق بدأ يشق طريقه إلى ممفيس الذي مني بهزيمته الثامنة عشرة للموسم رغم استمرار تألق جا مورانت الذي سجل 30 نقطة أو أكثر للمباراة السابعة توالياً (37 الإثنين)، وأضاف ديزموند باين 34 في لقاء عجز أي من الفريقين عن الابتعاد عن الآخر لأكثر من أربع نقاط خلال الربع الأخير والشوط الإضافي.

وفي المباريات الأخرى، فاز إنديانا بايسرز على لوس أنجليس كليبرز 122-116 ونيويورك نيكس على ساكرامنتو كينغز 116-96 وتورونتو رابتورز على أتلانتا هوكس 106-100 وأوكلاهوما سيتي ثاندر على بورتلاند ترايل بلايزرز 98-81.