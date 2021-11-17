وأحرز كوري 27 نقطة من خارج القوس (رميات ثلاثية)، ليمنح ووريرز فوزاً مستحقاً على مضيفه نتس وزميله السابق في غولدن ستايت كيفن دورانت.

وقدّم ووريرز مجهوداً وأداءً رائعين موازناً بين هجوم قوي ودفاع صلب بقيادة درايموند غرين.

وأضاف الكندي أندرو ويغينز 19 نقطة وجوردان بول 17 نقطة لفريق ووريرز، الذي بدأ تقدمه في المباراة منذ الشوط الأول وواصل التفوّق حتى النهاية.

في المقابل، كان جيمس هاردن أفضل مسجّلي فريق بروكلين برصيد 24 نقطة، بينما أنهى دورانت المباراة مع 19 نقطة، فيما أحرز بروس براون 14 نقطة.

وبهذا الفوز، عزّز غولدن ستايت صدارته للمنطقة الغربية مع 12 انتصاراً وخسارتين، وفرض نفسه منافساً فعلياً على البطولة بعدما غاب عن الأدوار الإقصائية في الموسمين الماضيين.

وفي مباراة أخرى، استعاد لوس أنجليس كليبرز توازنه بعد سقوطه أمام شيكاغو بولز، بفوزه على سان أنتونيو سبيرز 106-92، فيما ألحق يوتا جاز الخسارة الخامسة توالياً بفيلادلفيا سفنتي سيكسرز وفاز عليه 120-85.