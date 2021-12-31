

وساهم الكاميروني جويل إمبيد وتايريز ماكسي في فوز فيلادلفيا بتسجيلهما 34 و25 نقطة تواليا.

وكان دورانت يخوض مباراته الأولى في صفوف بروكلين نتس منذ 16 كانون الأول/ديسمبر بعد خضوعه للحجر الصحي بسبب بروتوكول جائحة كوفيد-19 ما أدى إلى تأجيل ثلاث مباريات لفريقه في الأيام الأخيرة. وسجل دورانت خلال المباراة 33 نقطة، وأضاف زميله جيمس هاردن "تريبل دابل" مع 33 نقطة و14 متابعة و10 تمريرات حاسمة، لكن ذلك لم يكن كافيا لإبعاد الهزيمة عن فريقهما أمام فيلادلفيا الذي خاض المباراة في غياب مدربه دوك ريفرز للاشتباه بإصابته بكوفيد-19.

وحسمت نتيجة المباراة في الدقيقتين الأخيرتين منها عندما سجل صانع ألعاب سيكسرز سيث كوري ثلاثية حاسمة منحت فريقه التقدم بفارق 7 نقاط قبل أن يضيف إمبيد سلة قبل 15 ثانية من نهاية المباراة.



مشادة كلامية



وشهدت المباراة مشادة كلامية بين إمبيد ودورانت وتم الفصل بينهما من قبل لاعبي الفريقين قبل نهاية المباراة بـ15 ثانية لكن الأخير قلل من أهمية ما حصل بقوله "لدينا احترام كبير ومتبادل لبعضنا البعض، وبالتالي فإن حماوة التنافس أدت إلى ذلك.كلانا يعشق اللعبة وهذه هي روح التنافس وما يجعل اللعبة أفضل".

وبهذا الفوز بقي فيلادلفيا سادسا في المنطقة الشرقية التي يتزعمها بروكلين بالذات.

في المقابل علق تايريز ماكسي على فوز فيلادلفيا بقوله "خضنا المباراة رافعين شعار الثأر لأننا خسرنا أمام نتس مرتين هذا الموسم، والفوز اليوم في عقر دارهم كبير".

وحقق ميلووكي باكس فوزا عريضا على أورلاندو ماجيك 136-118 بفضل تألق نجمه اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو صاحب 33 نقطة و12 متابعة، وأضاف زميلاه جرو هوليداي وكريس ميدلتون 25 و22 نقطة تواليا.

وتغلب واشنطن ويزاردز بسهولة أيضا على كليفلاند كافالييرز 110-93 في مباراة شهدت عودة هداف الفائز برادلي بيل الذي سجل 29 نقطة ونجح في 10 تمريرات حاسمة.



تأجيل



في المقابل، تأجلت مباراة دنفر ناغتس مع غولدن ستايت ووريرز لأن الفريق الأول لم يتمكن من تجهيز ثمانية لاعبين لخوض اللقاء بسبب الإصابات والحالات الإيجابية بكوفيد-19 في صفوفه.