وتألق في صفوف الفائز نجمه السلوفيني لوكا دونشيتش بتسجيله تريبل دبل مع 34 نقطة و20 متابعة و12 تمريرة حاسمة.

وبات دونشيتش (21 عاماً) أصغر لاعب يسجل 30 نقطة و20 متابعة لدى تحقيقه تريبل دبل.

ورفع مافريكس الذي ضمن بلوغ ادوار البلاي أوف الى 41 انتصاراً مقابل 29 خسارة في منافسات المجموعة الغربية.

في المقابل، يواجه ساكرامنتو عدم بلوغ البلاي اوف بعد خسارته الثالثة تواليا بعد الاستئناف حيث يحتل المركز الثالث عشر في المجموعة الغربية.

في المقابل، تابع فينيكس صنز سلسلة انتصاراته وحقق فوزه الثالث تواليا اثر تغلبه على لوس انجليس كليبرز 117-115 في مباراة فرض فيها ديفن بوكر نفسه نجما لها بتسجيله 35 نقطة بينها سلة الحسم في الرمق الاخير. ونجح بوكر أيضاً في تسجيل 8 تمريرات حاسمة و4 متابعات.

وكان بوكر أحد خمسة لاعبين في صفوف فينيكس تخطوا حاجز ال10 نقاط وابرزهم دياندري ايتون (19 نقطة) وريكي روبيو (18).

وبهذا الفوز عزز فينيكس صنز من حظوظه في التاهل إلى البلاي أوف.

وتغلب بورتلاند ترايل بلايزرز على هيوستن روكتس 110-102 بفضل 21 نقطة لداميان ليلارد و20 لسي جاي ماكولوم، في حين كان جيمس هاردن الأفضل في صفوف الخاسر مع 23 نقطة وأضاف جف غرين 22.