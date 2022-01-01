

وأضاف ديروزان ست تمريرات حاسمة، 3 متابعات و3 سرقات، علماً بأنه سجل 13 من نقاطه الـ28 (الأعلى في المباراة) في الربع الأخير.

ورفع بولز رصيده إلى 23 فوزا و10 هزائم، في صدارة المنطقة الشرقية بالتساوي مع بروكلين نتس.

قال ديروزان "نظرت إلى الساعة، وقلت يجب أن أقوم بشيء ما. حاولت الحصول على المساحة قدر المستطاع للارتقاء. شعرت بأن الكرة جيدة فوراً بعد أن رميتها".

ووصف ديروزان رميته البعيدة بأنها بين الأفضل بين سلاته الحاسمة في نهاية المباريات "أصنفها في هذه المرتبة. كانت مباراة شعرنا فيها بأن كل الأمور لا تصبّ في مصلحتنا. شعرت بأننا نتعرّض للخسارة".

تابع "لكننا صمدنا وفزنا بسلة رائعة. كان فوزاً يصعب تحقيقه".

وغاب عن بولز مدربه بيلي دونوفان المصاب بفيروس كورونا.

أضاف ديروزان "هذا نتيجة لعملنا الدؤوب. أن نواجه صعوبات نهاية السنة ونتصدر منطقتنا فهذا يؤكد مدى قوّتنا كفريق".

وفي المباراة الأخيرة من الدوري لعام 2021 والأولى لجيمس بعد بلوغه السابعة والثلاثين الخميس، سجّل أفضل لاعب في الدوري أربع مرات أعلى رصيد له هذا الموسم (43 نقطة) خلال فوز ليكرز على ضيفه بورتلاند ترايل بلايزرز 139-106.

حقق "الملك" 16 من 26 محاولة بينها 5 من 10 خارج القوس وأنهى المباراة مع 14 متابعة و4 تمريرات حاسمة.

وحقق زميله راسل وستبروك الـ"تريبل دابل" (عشر أو أكثر في ثلاث فئات إحصائية) مع 15 نقطة، 13 متابعة و12 تمريرة حاسمة.

وسجّل كل جايلن براون وماركوس سمارت 24 نقطة فيما أضاف روبرت وليامس "تريبل دابل" مع 10 نقاط و11 متابعة و10 تمريرات حاسمة، ليقودوا بوسطن سلتيكس إلى الفوز على فينيكس صنز القوي 123-108.

وتراجع فينيكس (27-8) إلى المركز الثاني في ترتيب المنطقة الغربية وراء غولدن ستايت ووريرز (27-7)، فيما رفع بوسطن الذي سجل بدلاؤه 46 نقطة، أي نحو ضعف بدلاء الخاسر، رصيده إلى 17 فوزاً و19 خسارة.

وعاد نجم ميامي هيت جيمي باتلر من إصابة التواء في كاحله، ليسجل 37 نقطة وأضاف التركي الواعد أومير يورتسيفين 10 نقاط و13 متابعة، خلال الفوز على مضيفه هيوستن روكتس 120-110.



تورونتو يفوز دون جماهيره



وفي ظل بروتوكول جديد للحماية من فيروس كورونا في أونتاريو، حقق تورونتو رابتورز الفوز على لوس أنجليس كليبرز 116-108 دون جماهيره.

وتألق لدى الفائز فريد فان فليت صاحب 31 نقطة و9 تمريرات حاسمة، فيما أضاف أو جي أنونوبي 26 نقطة والنجم الكاميروني باسكال سياكام 25 نقطة و19 متابعة و7 تمريرات حاسمة.

وغاب عن الفريقين أربعة لاعبين بسبب كوفيد-19، فيما ارتفع عدد اللاعبين الغائبين في الدوري إلى 120.

وسجل دونوفان ميتشل 39 نقطة ليوتا جاز وأضاف الكرواتي بويان بوغدانوفيتش 24 نقطة و12 متابعة والفرنسي رودي غوبير 14 نقطة و16 متابعة خلال الفوز على ضيفه مينيسوتا تيمبروولفز 120-108.

وتألق تراي يونغ مع أتلانتا هوكس مسجلاً 35 نقطة و11 تمريرة حاسمة وأضاف السويسري كلينت كابيلا 18 نقطة و23 متابعة خلال الفوز على كليفلاند كافالييرز 121-118، في مباراة سجل فيها كيفن لوف 35 نقطة للخاسر.

وزرع جا مورانت 30 نقطة ليقود ممفيس غريزليز إلى الفوز على ضيفه سان أنتونيو سبيرز 118-105، فيما سجّل شاي غيلغيوس-ألكسندر 23 نقطة ليقود أوكلاهوما سيتي ثاندر إلى الفوز على ضيفه نيويورك نيكس 95-80.

وقاد اللاتفي العملاق كريستابس بورزينغيس بنقاطه الـ24 دالاس مافريكس إلى الفوز على مضيفه ساكارمنتو كينغز 112-96.

