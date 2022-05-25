جنّب النجم السلوفيني لوكا دونتشيتش فريقه دالاس مافريكس خسارة سلسلة نهائي المنطقة الغربية، من دون رد وذلك بحسمه المباراة الرابعة أمام غولدن ستايت ووريرز 119-109، مقلصاً النتيجة 1-3 ليرجئ بذلك تأهل الأخير إلى نهائي دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وأعطى هذا الانتصار بصيص أمل لمافريكس بإمكانية تحقيق الإنجاز وقلب المعطيات رغم صعوبة المهمة، لاسيما أن السلسلة تنتقل الآن إلى ملعب ووريرز الخميس.

ولعب دونتشيتش الدور الأساسي في وضع حد لسلسلة انتصارات ووريرز وذلك بتسجيله 30 نقطة مع 14 متابعة ليحقق رقمين مزدوجين "دابل دابل" للمرة العاشرة في 14 مباراة خاضها في "بلاي أوف" الموسم الحالي.

وكان السلوفيني قريباً من ثلاثة أرقام مزدوجة "تريبل دابل" بعدما ساهم أيضاً بتسع تمريرات حاسمة في لقاء، وخلافاً للمباريات الثلاث الماضية، حظي خلاله بمساندة فعالة من زملائه على رأسهم دوريان فيني-سميث (23 نقطة) وريدجي بولوك (18 من ست ثلاثيات) وجايلن برنسون (15).

وأنهى ستة من لاعبي مافريكس اللقاء بعشر نقاط أو أكثر بعدما ساهم الألماني ماكسي كليبر وسبنسر دينويدي بـ13 و10 نقاط على التوالي.

لكن ما أعجب دونتشيتش ليس المردود الهجومي لزملائه بل الأداء الدفاعي الذي أجبر نجم ووريرز ستيفن كوري على الاكتفاء بعشرين نقطة.

وقال السلوفيني "دفاعنا كان رائعاً اليوم (الثلاثاء). بهذه الطريقة يجب أن نلعب. نحن فريق خطير عندما نلعب بهذه الطريقة".