

واستفاد ناغتس على أكمل وجه من معاناة ووريرز في إيجاد طريقه إلى السلة في أسوأ مردود هجومي له هذا الموسم من حيث عدد النقاط، لينهي الشوط الأول متقدماً 60-36.

لكن ستيفن كوري الذي انتظر حتى آخر 2.08 دقيقة من الربع الثاني ليسجل نقاطه الأولى في اللقاء، انتفض ورفاقه في بداية الربع الثالث بتسجيلهم 17 نقطة مقابل 5 للضيوف ليقلصوا الفارق إلى 12 نقطة 53-65.

وبقيادة الكندي أندرو ويغينز العائد إلى الفريق بعد خروجه من بروتوكولات فيروس كورونا (21 نقطة مع 8 متابعات)، وكوري الذي سجل 21 من نقاطه الـ23 في الشوط الثاني، قلص ووريرز الفارق إلى خمس نقاط قبل 7.20 دقيقة على النهاية إثر سلة ثلاثية من كوري.

"فخور... لكن علينا أن نلعب بشكل أفضل"



وبعد ثلاثيتين على التوالي من كوري، بات الفارق نقطتين فقط 82-84 قبل قرابة دقيقتين على النهاية ثم تعادلت الأرقام 84-84 بسلة استعراضية من غاري بايتون جونيور في آخر 1.04 دقيقة، لكن ويل بارتون ردّ بسلة للضيوف ليعيدهم إلى المقدمة 86-84.

وحصل فريق المدرب ستيف كير على فرصتين لإدراك التعادل، لكن الصربي المتألق نيكولا يوكيتش صدّ محاولة ثلاثية لجوناثان كومينغا، ثم فشل أندريه إيغودالا في محاولة أخرى من خارج القوس في الثانية الأخيرة.

ويدين ناغتس بالفوز السابع عشر في 33 مباراة وبإلحاقه الهزيمة السابعة بووريرز في 34 مباراة، إلى يوكيتش الذي سجل 22 نقطة مع 18 متابعة و5 تمريرات حاسمة و4 سرقات "ستيل"، وأضاف بارتون 21 نقطة في لقاء عانى خلاله صاحب الأرض من كافة المسافات، حتى في الرميات الحرة التي ترجم منها 16 فقط من أصل 31.

وأشاد مدرب ناغتس مايكل مالون بيوكيتش، قائلاً "أن يحقق نيكولا 18 متابعة مع 22 نقطة، وأن يقوم بلعبة هامة جداً جداً في الثواني الأخيرة (في الإشارة إلى الصدة الدفاعية)، لهذا السبب هو لاعب رائع. أنت بحاجة إلى هذا النوع من الأمور لتحقق انتصارات مماثلة".

وفي الجهة المقابلة، أقر كير بأن ناغتس "كان الأكثر اندفاعاً منذ البداية. أعجبتني الطريقة التي قاتلنا بها للعودة في الشوط الثاني من أجل منح أنفسنا فرصة (للفوز)... أنا حقاً فخور بشباني على المجهود الذي بذلوه، لكن من الواضح أنه علينا أن نلعب بشكل أفضل".

وضرب ناغتس بقوة منذ البداية بتسجيله 10 نقاط متتالية من دون أي رد من مضيفه، ثم وسع الفارق إلى 31-16 مع بداية الربع الثاني في طريقه للهيمنة بشكل تام على الشوط الأول، قبل العودة التي حققها ووريرز في الشوط الثاني من دون أن يكون ذلك كافياً لتجنيبه الهزيمة الثالثة في ملعبه، بعد الأولى أمام ممفيس غريزليز في أواخر تشرين الأول/أكتوبر والثانية أمام سان أنتونيو سبيرز في الأسبوع الأول من الشهر الحالي.

"تريبل دابل" لكل من جيمس ووستبروك



وعلى ملعب "تويوتا سنتر"، وضع لوس أنجليس ليكرز حداً لمسلسل هزائمه المتتالية عند خمس مباريات، وذلك بفوزه على مضيفه هيوستن روكتس 132-123 بفضل ليبرون جيمس وراسل وستبروك اللذين حققا "تريبل دابل"، الأول بتسجيله 32 نقطة مع 11 متابعة ومثلها تمريرات حاسمة، والثاني بتسجيله 24 نقطة مع 12 متابعة و10 تمريرات حاسمة.

وكان الأداء متقارباً طيلة فترات المباراة، قبل أن يستلم "الملك" جيمس زمام المبادرة في الثواني الحاسمة من اللقاء، ملحقاً بروكتس الهزيمة الخامسة توالياً، فيما حقق فريقه الفوز السابع عشر في 35 مباراة.

وبعد إلغاء سلة التعادل لروكتس احتسبت له في بادىء الأمر لاعتبار أن جيمس اعترضها وهي في طريقها نزولاً إلى السلة، سجل كارميلو أنتوني ثلاثية لليكرز وضعته في المقدمة 120-116، ثم نجح جيمس في رميتين حرتين وأتبعهما بسلة استعراضية ليوسع الفارق إلى 124-116 مع بقاء تسعين ثانية على النهاية، وكان ذلك كافياً لإحباط صاحب الأرض.

وعلق مساعد المدرب ديفيد فيزدايل الذي يشرف على الفريق للمباراة الخامسة توالياً بسبب وجود المدرب فرانك فوغل في الحجر الصحي، على ما شاهده من فريقه قائلاً "أن نقاتل معاً بهذه الطريقة وأن ننهي المباراة بالطريقة التي أنهيناها مع ما حققه معاً ليبرون وراس (وستبروك)... أعتقد أن ذلك كان خطوة كبيرة نحو الأمام".

وقاد اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو، العائد مؤخراً من الحجر الصحي، وبوبي بورتيس فريقهما ميلووكي باكس حامل اللقب إلى فوزه الرابع توالياً والخامس في آخر سبع مباريات، وذلك على حساب مضيفه أورلاندو ماجيك 127-110.

وسجل أنتيتوكونمبو 28 نقطة مع 6 متابعات ومثلها تمريرات حاسمة، وأضاف بورتيس 19 نقطة، بينها 17 في الشوط الأول، ليساهما بجانب كريس ميدليتون (21 نقطة) وجرو هوليداي (18 مع 10 تمريرات حاسمة و4 متابعات)، في الفوز الثالث والعشرين لحامل اللقب في 36 مباراة.

وعزز باكس مركزه الثالث في المنطقة الشرقية خلف بروكلين نتس (23 فوزاً و9 هزائم) وشيكاغو بولز (21-10)، وأمام ميامي هيت (22-13) الفائز على واشنطن ويزاردز 119-112 بفضل جيمي باتلر (25 نقطة مع 8 متابعات و15 تمريرة حاسمة) وتايلور هيرو (32 نقطة) ودانكن روبنسون (26).

وفي المباريات الأخرى، فاز فيلادلفيا سفنتي سيكسرز على تورونتو رابتورز 114-109 بفضل الكاميروني جويل إمبيد (36 نقطة مع 11 متابعة)، ونيويورك نيكس على مينيسوتا تمبروولفز 96-88، ونيو أوليانز بيليكانز على كليفلاند كافالييرز 108-104، وساكرامنتو كينغز على أوكلاهوما سيتي ثاندر 117-111.



