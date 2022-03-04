

حقق كيفن دورانت عودة ناجحة بعد غياب دام شهرا ونصف الشهر بسبب الإصابة، فسجل 31 نقطة لم تكن كافية للحؤول دون خسارة فريقه بروكلين نتس أمام ضيفه ميامي هيت 107-113 الخميس ضمن منافسات الدوري الأميركي لكرة السلة للمحترفين، فيما سجل السلوفيني لوكا دونتشيتش 41 نقطة وقاد فريقه دالاس مافريكس للفوز على غولدن ستايت ووريرز 122-113.

شهد ملعب "باركليز سنتر"، عودة نجم بروكلين دورانت إلى الملاعب بعدما غاب 21 مباراة عن صفوف فريقه حقق خلالها 5 انتصارات فقط مقابل 16 هزيمة، إثر تعرضه لإصابة في وتر في قدمه اليسرى منذ 16 كانون الثاني/يناير، غير أن عودة "كيه ديه" الناجحة لم تحل دون الخسارة أمام هيت متصدر المنطقة الشرقية.

منح دورانت الأمل لفريقه بعدما نجح في تقليص الفارق إلى نقطتين 107-109 قبل دقيقتين من صافرة النهاية، إلا أنه فشل في ترجمة رميتيه الأخيرتين.

في المقابل، تحمل بام أديبايو العبء الهجومي لهيت في ظل غياب جيمي باتلر لإصابة في اصبع قدمه وكايل لاوري لأسباب شخصية، فسجل 30 نقطة والتقط 11 مرتدة، وتألق إلى جانبه تايلر هيرو مع 27 نقطة إضافة إلى 8 تمريرات حاسمة لتفادي سيناريو الخسارة أمام ميلووكي باكس في اليوم السابق.

وعلى ملعب "تي دي غاردن" في بوسطن، حقق سلتيكس فوزه الثاني توالياً بتغلبه على ضيفه ممفيس غريزليز 120-107، رغم تألق لاعب الأخير جا مورانت بتسجيله 38 نقطة إضافة إلى 7 تمريرات حاسمة.

وبرز في صفوف الفائز جايسون تايتوم مع 37 نقطة، منها 21 في الربع الأخير.

وفوّت غريزليز على نفسه فرصة التقدم للمركز الثاني في المنطقة الغربية، من دون أن يتمكن من الاستفادة من خسارة غولدن ستايت ووريرز للمرة الثالثة توالياً أمام مافريكس.

وبرغم عودة كلاي تومسون (16 نقطة) الغائب بسبب وعكة صحية وتألق ستيفن كوري مع 21 نقطة و9 تمريرات حاسمة، أو حتى نسبة النجاح الاجمالية عن التسديدات مع 54.3 في المئة، إلاّ أن ذلك لم يكن كافياً لمنع السلوفيني دونتشيتش من إلحاق الهزيمة بووريرز.

وتعملق دونتشيتش وكان قاب قوسين أو أدنى من تحقيق "تريبل-دابل" لكنه اكتفى بـ 41 نقطة فضلاً عن 10 مرتدات و9 تمريرات حاسمة.

وعلى ملعب "ستايت فارم أرينا"، مُني شيكاغو بولز، ثالث المنطقة الشرقية، بخسارته الثالثة توالياً أمام أتلانتا هوكس 124-130.

وانتهى دربي مدينة لوس أنجليس بفوز كليبرز على ضيفه ليكرز 132-111.

وفي بقية المباريات فاز ساكرامنتو كينغز على سان أنتونيو سبيرز 115-112 وديترويت بيستونز على تورونتو رابتورز 108-106.