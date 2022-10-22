

وسجل يوكيتش 26 نقطة و12 متابعة و10 تمريرات حاسمة (10 أو أكثر في ثلاث فئات إحصائية).

معوّضاً خسارته منتصف الأسبوع ضد يوتا جاز، قاد يوكيتش، أفضل لاعب في الموسم العادي آخر سنتين، فريقه دنفر لتحقيق فوز مستحق على ملعب تشايس سنتر في سان فرانسيسكو.

وأنهى سبعة لاعبين من دنفر المباراة بعشر نقاط أو أكثر.

في المقابل، كان ستيفن كوري أفضل مسجل للخاسر مع 34 نقطة، بيد أن ووريرز أخفق في تحقيق عودة استعراضية في الشوط الثاني، بعد تخلفه بفارق 18 نقطة عند الاستراحة.

وسجل دنفر 70 نقطة في الشوط الأول، بينها 40 في الربع الأول (40-34)، لكن غولدن ستايت نجح بتقليص الفارق إلى نقطة 123-124 قبل 14 ثانية من نهاية الوقت، بعد سرقة كرة وسلة قريبة من جوردان بول.

لكن تمريرة طويلة جميلة من يوكيتش وصلت إلى بروس براون الذي سجّل من كرة ساحقة، ما منح الضيوف أفضلية التقدّم بفارق ثلاث نقاط في اللحظات الحاسمة.

قال مدرب غولدن ستايت ستيف كير "توقعنا أن يلعبوا بهذه الشراسة. لعبواً بقوّة أكبر منا. من الصعب أن تلعب بهذه الطريقة المفتوحة أمام فريق جيّد. كان التغلّب عليهم أمراً صعباً".

وفي بورتلاند، أظهر داميان ليلارد أنه على المسار الصحيح لاستعادة مستوياته، بعد ابتعاده نصف الموسم الماضي بسبب جراحة في عضلات بطنه، فقاد بلايزرز إلى الفوز على ضيفه فينيكس صنز 113-111 بعد التمديد مسجلاً 41 نقطة.

49 نقطة لمورانت

وتعملق جا مورانت أيضاً مسجلاً 49 نقطة، ليقود ممفيس غريزليز إلى الفوز على مضيفه هيوستن روكتس 129-122.

تقدّم هيوستن بفارق 16 نقطة خلال الربع الثاني، وأنهى الشوط الأول متفوقاً 70-62.

لكن مورانت نجح في قلب الطاولة على هيوستن في الشوط الثاني "أعلم أنني الشرارة في هذا الفريق. أعلم أنه يجب أن أفعل ذلك، فهذه وظيفتي. لهذا السبب حاولت إعادة الفريق إلى المباراة".

تابع "لولا بقية الشبان، لما نجحت بتحقيق هذا الأداء".

وفي مواجهة بين منافسين على صدارة المنطقة الشرقية، حقق بوسطن سلتيكس فوزه الثاني توالياً على حساب مضيفه ميامي هيت 111-104 بفضل الثنائي الناري جايسون تايتوم (29 نقطة) وجايلن براون (28). وكان كل من تايتوم وبراون قد سجل 35 نقطة خلال الفوز الافتتاحي على فيلادلفيا سفنتي سيكسرز.

قال تايتوم لشبكة "إي أس بي أن": "أحبّ اللعب ضد هيت، لدينا تاريخ مشترك في السنتين الأخيرتين".

تابع "يجعلون منك فريقاً أفضل. لديهم فخر كبير، لاعبون رائعون ومدرب عظيم. لا يستسلمون أبداً، لذا من الجيد أن تلعب ضد فريق مماثل لأنك تتوقع معركة ضدهم".

ولدى الخاسر، سجل تايلر هيرو 25 نقطة، بام أديبايو 19 وجيمي باتلر 18.

وأيضاً خارج قواعده، حقق نيو أورليانز بيليكانز فوزه الثاني توالياً على حساب تشارلوت هورنتس 124-112، بفضل 30 نقطة و17 متابعة من لاعب الارتكاز العملاق الليتواني يوناس فالانتشوناس.

وفي بروكلين، تناوب النجمان كيفن دورانت وكايري إرفينغ على تسجيل 57 نقطة، ليعوّض نتس خسارته الافتتاحية هذا الموسم بفوز على تورونتو رابتورز 109-105.

وسجل للخاسر الذي تقدّم بفارق عشر نقاط في الربع الثالث، الكاميروني باسكال سياكام تريبل دابل (37 نقطة و12 متابعة و11 تمريرة حاسمة).

وفي بقية المباريات فاز أتلانتا هوكس على أورلاندو ماجيك 108-98 وواشنطن ويزاردز على شيكاغو بولز 102-100.