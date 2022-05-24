وفرض تايتوم نفسه نجماً للمباراة بتسجيله 31 نقطة مع 8 متابعات و5 تمريرات حاسمة ليعوّض مستواه المتواضع في المباراة الثالثة عندما اكتفى بتسجيل 10 نقاط فقط، وأضاف زملاؤه بايتون بريتشارد (14) وديريك وايت (13) وكل من جايلين براون وروبرت وليامس 12 نقطة.

في المقابل، كان البديل فيكتور أولاديبو الأفضل في صفوف ميامي مع 23 نقطة مع 6 تمريرات حامسة و4 متابعات، في حين لم يسجل الأساسيون الخمسة سوى 18 نقطة مجتمعين فقط، وهو امر لم يحصل في المباريات الإقصائية من البلاي أوف منذ بدء الاحصائيات عن الأساسيين موسم 1970-1971.

وخيّب جيمي باتلر نجم ميامي الأمال باكتفائه بست نقاط فقط، علماً بانه خرج مصابا في ركبته في المباراة الثالثة لكنه تعافى ليخوض الرابعة.

وقال باتلر "ليس لدي أي أعذار على الطريقة التي لعبت فيها هذه الليلة. الأمر لا يتعلق اطلاقاً بالاصابة في ركبتي. يتعيّن علي أن العب بطريقة أفضل. لست قلقاً سأكون افضل في المباريات المقبلة".

ولم يكن أداء الموزّع كايل لوري أفضل لأنه اكتفى بدوره بثلاث نقاط فقط، في حين سجل بام اديبايو 9 نقاط.

وكان بوسطن خسر أولى مبارياته على أرضه ضمن هذه السلسلة السبت، لكنه عوّض في المواجهة الأخيرة وقال تايتوم في هذا الصدد "خضنا المباراة بهدف تعويض خسارتنا الاخيرة على أرضنا. كنا ندرك بأنها مواجهة حاسمة لاننا لا نريد خسارة جديدة على أرضنا".

وأضاف "في الوقت الحالي، إنها مواجهة متكافئة في هذه السلسلة. سنكون جاهزين للمباراة الخامسة".

في المقابل، اعتبر مدرب ميامي اريك سبويلسترا بأن فريقه لم يتمكن من النهوض من البداية السيئة ليعود في المباراة بقوله "بدأوا المباراة بقوة واطبقوا علينا. أعتقد بأن أداءنا الهجومي لم يكن فعالاً. لكننا لا نبحث عن أعذار، فقد نجح الفريق المنافس في التفوّق علينا في جميع النواحي".



ردّ فعل

بيد أن مدرب ميامي أكد بأن فريقه سيقوم برد فعل في المباراة الخامسة بقوله "ما حصل جزء من مباريات البلاي أوف حيث ثمة الكثير من الصعود والهبوط، الكثير من المشاعر"، قبل أن يضيف "أنها سلسلة مثيرة ويتعين علينا أن نكون على الموعد".

وحسم بوسطن الذي خاض المباراة من دون صانع ألعابه ماركوس سمارت لإصابة في كاحله في المباراة الثالثة، النتيجة في الربعين الأولين حيث تقدم 29-11 في الأول بينها 12 نقطة لتايتوم، قبل أن يوسع الفارق الى 24 نقطة في نهاية الشوط الأول (57-33)، في ظل صعوبة ميامي في اختراق دفاعات بوسطن بقيادة المتألق وليامس وآل هورفورد. واهدر ميامي 15 محاولة من اول 16 تسديدة نحو سلة بوسطن.

واستمر بوسطن الساعي إلى إحراز لقبه الثامن عشر في الدوري الأميركي في توسيع الفارق ورفعه إلى 32 نقطة (69-37) في بداية الربع الثالث، قبل أن يقلصه ميامي إلى 23 نقطة (73-50) لكن لفترة وجيزة فقط.

ونجح بوسطن في المحافظة على تقدمه حتى نهاية المباراة مدركا التعادل 2-2 ضمن هذه السلسلة قبل الانتقال الى فلوريدا لخوض المباراة الخامسة الأربعاء.

ويلتقي الفائز من هذه المواجهة مع الفائز في نهائي الغربية بين غولدن ستايت ووريرز ودالاس مافريكس (3-صفر).

