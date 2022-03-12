وبفوز فريقه على ضيفه جاز رابع المنطقة الغربية 104-102، تفوّق بوبوفيتش الذي يشرف على سبيرز منذ 1996 وقاده إلى خمسة ألقاب في الدوري، على نلسون الذي أشرف على بوبوفيتش بالذات قبل ثلاثة عقود.

وكالعادة، نسب بوبوفيتش هذا الانجاز لكامل أفراد الفريق والجماهير الداعمة له على مدى أكثر من ربع قرن، إذ حقق 1336 فوزاً في 2030 مباراة بنسبة 65,8%، فيما حقق نلسون 1335 فوزاً في 2398 مباراة (55,6%).

قال المدرب البالغ 73 عاماً والمتوج بلقب الدوري كمدرب أعوام 1999 و2003 و2005 و2007 و2014 وخاض الأدوار الاقصائية "بلاي أوف" في 22 موسماً متتالياً "كلنا نتشارك هذا الرقم. ليس لي وحدي. هو لنا جميعنا.. بعد كل شيء سيحطمه أحدهم".

وإلى قيادة سبيرز خمس مرات نحو لقب دوري "أن بي ايه"، أشرف بوبوفيتش على المنتخب الأميركي الأولمبي الذي نال الميدالية الذهبية العام الماضي في طوكيو.

أضاف بوبوفيتش، أفضل مدرب في الدوري ثلاث مرات "هذه شهادة لمجموعة كبيرة من الأشخاص. أمر كهذا لا يخصّ فرداً واحداً".

تابع "كرة السلة لعبة جماعية. تعظ لاعبيك باللعب الجماعي، وهذا ما فعلته طوال حياتي مع كل اللاعبين والمدربين الرائعين، الجهاز الفني، وكنت محظوظاً لنيل دعم هذه المدينة الرائعة. الجماهير تدعمنا مهما حصل".

من تيم دانكن وديفيد روبنسون وصولاً إلى الفرنسي توني باركر والأرجنتيني مانو جينوبيلي، حوّل بوبوفيتش مجموعة زملاء موهوبين إلى أبطال.

قال مفوّض رابطة الدوري آدم سيلفر "نجاح غريغ بوبوفيتش مع سبيرز غير مسبوق في بطولتنا، لذا من المناسب أن يحمل اليوم الرقم القياسي لأكبر عدد من الانتصارات".

تابع "قيادته والتزامه الذي لا يتزعزع للعبة هما محلّ تقدير من قبل أجيال من اللاعبين والمدربين. تهانينا للمدرب بوب على هذا الانجاز الأخير في مسيرته الأسطورية".

وغرّد النجم الأرجنتيني جينوبيلي "تهانينا إلى الفَريد!" مع صورة لبوبوفيتش ورمز تعبيري لأفضل مدرب في التاريخ.



مدرب وانسان "رائع"

وفي مقطع فيديو نشره موقع نادي غولدن ستايت ووريرز، هنأ نلسون (81 عاماً) بوبوفيتش على تحطيم رقمه "أريد أن أخبرك كما أنا فخور بكل انجازاتك والأشياء الرائعة التي قمت بها لكرة السلة العالمية".

أضاف "أنا فخور للغاية بما أنت على وشك انجازه، وهو وضعي في المركز الثاني على مستوى الانتصارات. أنا فخور جداً بك للقيام بذلك... وأريدك أن تعرف كواحد من أفضل أصدقائي في الحياة، أتمنى لك الأفضل في سنواتك المتبقية في NBA".

وأشاد به أيضاً مدرب ووريرز ستيف كير الذي أحرز لقب الدوري كلاعب ثلاث مرات مع شيكاغو بولز ومرتين تحت اشراف بوبوفيتش في سبيرز "أشكرك على كل ما فعلته لأجلي في حياتي ولكل اللاعبين الذين درّبتهم على مرّ السنين. أعرف انه بمقدوري التحدث نيابة عنهم، عندما أقول كم كنت تعني لنا".

تابع كير "بصرف النظر عن عدد الانتصارات، الرقم القياسي.. ما يهمني وكل اللاعبين السابقين هو ما كنت تمثله لنا على الصعيد الشخصي، كم ساعدتنا على النمو كأشخاص وكل التجارب التي منحتنا في الفترة التي أمضيناها في سبيرز".

ختم "أنت مدرب رائع وانسان رائع".

ويحارب سبيرز راهناً للحصول على موقع مؤهل إلى الأدوار الاقصائية، مع 26 فوزاً و41 خسارة.