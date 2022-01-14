وسجل يانيس، أفضل لاعب في الدوري مرتين، 30 نقطة ونجح في 12 متابعة و11 تمريرة حاسمة ليحقق الـ"تريبل دابل".

كما أضاف كريس ميدلتون 23 نقطة وبوبي بورتيس 20 للفائز.

أما أفضل مسجل في صفوف الخاسر فكان أندرو ويغينز مع 16 نقطة في حين اكتفى النجم ستيفن كوري بـ12 نقطة فقط.

وضرب ميلووكي الذي عاد مدربه مايك بودنهولتسر للجلوس على دكة اللاعبين الاحتياطيين بعد غيابه عن المباريات الأربع الأخيرة لفريقه بسبب مخاوف بشأن كوفيد، بقوة في الربعين الأولين وأنهى الشوط الأول متقدما بفارق كبير 39 نقطة (77-38) بينها 23 نقطة ليانيس.

وعلى الرغم من نجاح ووريرز في تقليص الفارق في الربع الثالث لكنه لم يقترب إطلاقاً من تهديد تقدم منافسه.

وقال يانيس "ندرك بأن جميع الفرق ترفع من مستواها لدى مواجهتنا كوننا حاملي اللقب، لكن في النهاية الأمر يتعلق بنا".

أما مدرب ووريرز ستيف كير فعلّق على خسارة فريقه "كنا ندرك بنهاية الشوط الأول بأن الأمور أفلتت من أيدينا، لكن الشوط الثاني كان أفضل وردّنا كان رائعا".

وأضاف "لست قلقا، كل فريق يمر بفترة صعبة خلال الموسم وينهض منها وهذه حالنا في الوقت الحالي".

واستمر غياب درايموند غرين عن صفوف ووريرز بداعي الإصابة في ربلة الساق.



ثأر ممفيس

في المقابل، ثأر مفيس غريزليز من خسارته القاسية أمام مينيسوتا تمبروولفز 95-138 في تشرين الثاني/نوفمبر وتغلب عليه 116-108، رافعا رصيده إلى 11 فوزا تواليا.

وساهم الثنائي ديزموند باين وجارين جاكسون في فوز ممفيس بتسجيلهما 21 و20 نقطة تواليا، في حين أضاف الشاب جا مورانت 16 نقطة.

أما أفضل مسجل في صفوف مينيسوتا فكان أنتوني إدواردز مع 30 نقطة وأضاف زميله دانجلو راسل 29.

وتبدلت الصدارة 4 مرات في الدقائق الأربع الأخيرة قبل أن يحسم غريزليز النتيجة نهائيا في صالحه عندما سجل له براندون كلارك رميتين حرتين قبل النهاية بدقيقة و47 ثانية.

وفي بقية المباريات فاز أوكلاهوما سيتي ثاندر على بروكلين نتس 130-109 ودنفر ناغتس على بورتلاند ترايل بلايزرز 140-108 ونيو أورليانز بيليكانز على لوس أنجليس كليبرز 113-89.