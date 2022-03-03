

وتفوّق ميلووكي بشكل واضح في الدقائق الأخيرة بتسجيله 21 نقطة مقابل 6 فقط لمنافسه.

وسجل النجم اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو 28 نقطة للفائز مع 17 متابعة و5 تمريرات حاسمة، وأضاف كريس ميدلتون 26 نقطة وجرو هوليداي 25 بينها سلة الفوز.

وقال جرو "أعتقد بأن مفتاح فوز الفريق اليوم هو الإصرار. كنا ندرك أن اللعبة هي سلسلة من النقاط المتتالية في بعض الأحيان، قام الفريق المنافس بتسجيل عدد من النقاط بهذه الطريقة وردّنا عليه كان بالطريقة ذاتها. كان يتعيّن علينا أن نتحلّى بالقتالية وهذا ما حصل".

في المقابل، كان تايلور هيرو أفضل مسجل في صفوف ميامي هيت بتوقيعه 30 نقطة وأضاف غايب فنسنت 21 نقطة.

ويحتل ميلووكي المركز الرابع في المنطقة الشرقية برصيد 38 انتصارا مقابل 25 هزيمة.



تألق هاردن

وأثلج النجم جيمس هاردن أنصار فيلادلفيا سفنتي سيكسرز في مباراته الرسمية الأولى على أرض فريقه مسجلا 26 نقطة و9 متابعات ومثلها تمريرات حاسمة ليقوده إلى الفوز على نيويورك نيكس 123-108. وأضاف الكاميروني جويل إمبيد 27 نقطة مع 12 متابعة.

وكان هاردن انتقل من بروكلين نتس في صفقة شهدت انتقال الأسترالي بن سيمونز في الاتجاه المعاكس في الآونة الأخيرة.

وكان نيويورك في طريقه لإفساد احتفال أنصار فيلادلفيا بالمباراة البيتية الأولى لهاردن عندما تقدم بفارق 16 نقطة في الربع الثاني. بيد أن سيكسرز قضم الفارق وتقدم للمرة الأولى بفضل رميتين حرتين لهاردن في الربع الثالث قبل أن تمنح ثلاثيته التقدم لفريقه في نهاية هذا الربع.

ولم يتخلف سيكسرز إطلاقا في الربع الأخير ليخرج محققا فوزه الرابع تواليا.

ولعب هاردن دورا كبيرا في فوز فريقه في أول مباراتين خاضهما دفاعا عن ألوانه لكن خارج قواعده ووصف الأمر بأنه مختلف على ملعب فريقه وأمام أنصاره وقال في هذا الصدد "شعرت بحب الجمهور، كل ما أردت أن أردّ هذا الجميل على أرض الملعب".

وأضاف "أعتقد بأن كثيرين حول العالم يدركون مدى عظمة هذا الجمهور وشغفه".

وتم تقديم هاردن رسميا قبل المباراة ووصف مراسم الحفل بأنها أشبه "بفيلم سينمائي"، حاولت أن أتخلص من التوتر مبكرا وبعدها استمتعت كثيرا، وأنا سعيد لأننا خرجنا فائزين".

وسجل مالكولم بروغدون 31 نقطة ونجح في 11 متابعة ليقود إنديانا بايسرز إلى الفوز على أورلاندو ماجيك 122-114 بعد التمديد قالبا تخلفه بفارق 15 نقطة في الربع الأخير من الوقت الأصلي.

وتألق تايريز هاليبورتون في الوقت الإضافي مسجلا 12 نقطة من أصل 21 في المباراة.

مباراة أخرى احتاجت إلى التمديد بين يوتا جاز وهيوستن روكتس وانتهت بفوز الأول 132-127 بفضل 37 نقطة لدونوفان ميتشل بالاضافة إلى 15 نقطة لمايك كونلي بينها 9 في الوقت الإضافي. وأضاف الفرنسي رودي غوبير 27 نقطة مع 17 متابعة للفائز أيضا ليحقق فريقه الفوز الثالث تواليا والتاسع في آخر 10 مباريات.

وفي المباريات الأخرى، فاز فينيكس صنز على بورتلاند ترايل بلايزرز 120-90، وأوكلاهوما سيتي ثاندر على دنفر ناغتس 119-107 ونيو أورليانز بيليكانز على ساكرامنتو كينغز 125-95 وتشارلوت هورنتس على كليفلاند كافالييرز 119-98.

