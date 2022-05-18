وساهم باتلر بشكل كبير في العودة القوية لميامي في الشوط الثاني من المباراة خصوصا في الربع الثالث الذي كسبه 39-14 بعدما فرض الضيوف أفضليتهم في الشوط الأول بفارق ثماني نقاط (62-54).

وحقق باتلر تسع متابعات مع خمس تمريرات حاسمة واربع سرقات، وأضاف البديل تايلر هيرو 18 نقطة مع ثماني متابعات، وغايب فنسنت 17 نقطة.

وعلق باتلر على أدائه الرائع قائلا "كان يتعين علينا الرد، وهذا ما غيَّر الأمور. كان يجب أن نلعب بقوة. بذلنا الكثير من الجهد. لقد كانت مباراة مرهقة ضد هؤلاء اللاعبين (سلتيكس). وسيكون الأمر كذلك في كل مرة نلتقي فيها".

وأضاف "جعلنا المباراة سهلة وبسيطة واستفدنا من أخطائهم. هذا ما تغير في الشوط الثاني. لم أغير أي شيء. واصلت لعب كرة السلة بالطريقة الصحيحة. التسجيل عندما أكون متاحا، والتمرير للزميل غير المراقب".

وحاول سلتيكس الذي تأثر بغياب ماركوس سمارت بسبب الاصابة وآل هورفورد بسبب بروتوكول "كوفيد-19"، تدارك الموقف في الربع الأخير حيث دخله متخلفا بفارق 17 نقطة (76-93)، لكن دون جدوى رغم حسمه في صالحه 31-25.

وضرب جايسون تاتوم بقوة في الشوط الأول بتسجيله 21 نقطة في أعلى غلة له في الربعين الأولين في مسيرته الاحترافية في الأدوار الإقصائية، لكنه اكتفى بتسجيل رميتين حرتين فقط في الربع الثالث قبل أن يضيفه ست نقاط في الربع الأخير منهيا المباراة أفضل مسجل في صفوف سلتيكس برصيد 29 نقطة مع ثماني متابعات وست تمريرات حاسمة.

وأضاف جايلن براون "دابل دابل" للخاسر مع 24 نقطة و10 متابعات، وروبرت وليامس 18 نقطة مع تسع متابعات والبديل بايتون بريتشارد 18 نقطة.

"فقدنا رباطة جأشنا"

وشهدت المباراة هجمات مرتدة من الفريقين وصل عددها الى 20 بينها 12 لميامي هيت منها تسع في الشوط الثاني مقابل ثماني هجمات مرتدة لسلتيكس.

وتألق نجم هيت بام أديبايو، صاحب 10 نقاط فقط في المباراة، في الهجمات المرتدة بتصديه لأربع محاولات للضيوف.

في المقابل، قال مدرب ميامي هيت إريك سبويلسترا "اللاعبون أصيبوا بخيبة أمل حقا في نهاية الشوط الأول، بالكاد كنت بحاجة إلى قول أي شيء. كان الجميع محبطين حقًا من تركيزنا وجهودنا الدفاعية".

وأشاد سبويلسترا الذي افتقد فريقه خدمات نجمه الآخر كايل لاوري المصاب، بباتلر قائلا: "لقد ألهم جيمي الجميع في الربع الثالث. في كل مرة عندما كنا بحاجة إلى التحكم أو تسجيل رميات حاسمة، أو اتخاذ القرار الصحيح، كانت بصمات أصابع جيمي عليها".

في المقابل، أعرب مدرب سلتيكس إيمي أودوكا عن استيائه لخسارة فريقه بعد كسبه ثلاثة ارباع في المباراة.

وقال أودوكا الذي جرد فريقه ميلووكي باكس ونجمه العملاق اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو من اللقب في نصف النهائي (ربع نهائي الدوري) "لقد فقدنا رباطة جأشنا في الربع الثالث. من الصعب العودة في النتيجة بعد خسارتنا الربع الثالث 14-39 واكتفائنا بتسجيل محاولتين من أصل 15. كان للياقة البدنية دور كبير في حسم النتيجة. لقد فرضوا إرادتهم. في الربع الأخير، قلصنا الفارق إلى ثماني نقاط وتسع نقاط، لكنهم زادوا من كثافتهم مرة أخرى. هذا ما صنع الفارق ".

وتقام المباراة الثانية في ميامي أيضا غدا الخميس.

ويتجدد اللقاء بين ميامي وبوسطن في إعادة لنهائي المنطقة الشرقية لعام 2020 عندما حسم هيت السلسة 4-2 في طريقه الى النهائي الذي خسره ضد لوس أنجلس ليكرز.