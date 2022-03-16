وقدم نجم نتس إيرفينغ الذي حصد 50 نقطة الأسبوع الماضي خلال الفوز على تشارلوت هورنتس، أداءً مذهلاً للتاريخ ضد مضيفه ماجيك في مركز أمواي في أورلاندو.

وبالتالي، تجاوز إيرفينغ عدد النقاط الأعلى في مسيرته سابقاً والذي كان 57 نقطة سجلها عام 2015 حينما كان يلعب في صفوف كليفلاند كافالييرز أمام سان أنتونيو سبيرز.

وقال اللاعب البالغ 29 عاماً بعد أدائه الملحمي "شعرت أنني بحالة جيدة. إنها حقاً نتيجة للطريقة التي كنا نتأقلم بها كفريق، نحن فقط نعطي الثقة لبعضنا البعض ونفعل الأشياء الصحيحة".

وأضاف "عندما تتمكن من تسجيل 60 نقطة بسلاسة في اللعبة ولا يبدو ذلك قسرياً، ولا تسجل عدداً كبيراً من التسديدات السيئة، وتعود إلى مقاعد البدلاء ويدعمك الزملاء ويطلبون منك الذهاب لتسجيل الرقم القياسي، هذا ما يجعل كرة السلة تستحق العناء".

وجاءت النقاط الستين لإيرفينغ، بعد أقل من 24 ساعة من تسجيل كارل أنتوني تاونز 60 نقطة أيضاً لمينيسوتا تمبروولفز أمام سان أنتونيو سبيرز.

على مقلب آخر، حقق كل من فينيكس صنز وميامي هيت المتصدران في الغربية والشرقية فوزين مريحين.

ففاز فينيكس على مضيفه نيو أورليانز بيليكانز 131-115 ليعزز صدارته في الغرب، حيث سجل ديفين بوكر 27 نقطة.

في غضون ذلك، أسقط ميامي ديترويت بيستونز 105-98. وقاد تايلر هيرو لائحة مسجّلي ميامي برصيد 29 نقطة، غير أن فريقه تلقى ضربة موجعة بإصابة نجمه جيمي باتلر في الكاحل.

وفي مباراة أخرى، تجاوز فريق ممفيس غريزليز إنديانا بايسرز 135-102.

