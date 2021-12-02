

سجل أنتيتوكونمبو، أفضل لاعب في الدوري المنتظم مرتين وأفضل لاعب في نهائيات الموسم الماضي، 40 نقطة و12 متابعة و9 تمريرات حاسمة ليقود باكس إلى انتصاره الثامن تواليًا.

وبدأ هورنتس المباراة بقوّة بتسجيله 10 من 17 محاولة عن خط الثلاثيات في الربع الأوّل فقط، وتقدّم بفارق 18 نقطة في الشوط الأول، إلا أنه لم يتمكن من المحافظة على هذه الأفضلية بعد أن نجح أصحاب الأرض بتقليص الفارق إلى 68-60 مع الدخول إلى الاستراحة.

وتقدّم باكس للمرّة الأولى قبل 2:29 دقيقتين من نهاية الربع الثالث (91-90) بثلاثية لجورج هيل، ليشهد الربع الأخير تبادل التقدم بين الفريقين 10 مرات.

أحرز كريس ميدلتون الذي أنهى المباراة مع 21 نقطة، ثلاثية قبل 52 ثانية من نهاية المباراة مانحًا باكس تقدمًا 123-122 قبل أن يرفعه إلى ثلاث نقاط برميتين حرتين.

إلا أن لاميلو بول، أفضل مسجل لهورنتس مع 36 نقطة،عادل الأرقام بثلاثية قبل 5.9 ثوانٍ من النهاية. كان هذا الوقت كافيًا لأنتيتوكونمبو ليخترق إلى السلة ويسجل ثنائية حاسمة قبل ثانيتين من النهاية.

ورفع باكس رصيده إلى 14 انتصارًا مقابل ثماني هزائم في المركز الثالث في المنطقة الشرقية.

في نيو أورليانز، سجل السلوفيني لوكا دونتشيتش 28 نقطة و14 تمريرة حاسمة فيما أضاف اللاتفي كريستابس بورزينغيس 20 نقطة و10 متابعات ليقودا دالاس مافريكس للفوز 139-107 على بيليكانز.

وعاد دالاس إلى سكة الانتصارات بعد خسارته أمام كليفلاند كافالييرز محققًا انتصاره الثاني فقط في سبع مباريات.

قال بورزينغيس بعد المباراة "كل شيء بدأ مع لوكا...الطاقة كانت موجودة وكان هو من يقود الهجمات".

وأضاف بعد المباراة "دخلنا إلى المواجهة والطاقة تملؤنا. أتيحت أمامنا تسديدات سهلة واستفدنا منها".

فوز صعب لسلتيكس على فيلادلفيا

في بوسطن، سجل جايسون تايتوم 26 نقطة والتقط 16 متابعة ليقود سلتيكس إلى فوز صعب 88-87 على فيلادلفيا سفنتي سيكسرز.

أحرز تايتوم 11 نقطة في الربع الأخير فيما تصدّى روبرت وليامس لكرة جورج نيانغ مع صافرة النهاية ليحقق بوسطن انتصاره الثاني تواليًا.

قدّم أصحاب الأرض أداء عاليًا على مستوى الدفاع وأجبروا الكاميروني جويل إمبيد على الاكتفاء بثلاث محاولات ناجحة من أصل 17 مسجلا 13 نقطة و18 متابعة.

اخترق الألماني دنيس شرودر إلى السلة ليمنح التقدم 88-84 لبوسطن قبل 37.1 ثانية من النهاية، قبل أن يقلص داني غرين الفارق إلى نقطة بثلاثية. وبعد أن فشل شرودر بمنح التقدم لفريقه باختراقه إلى السلة، التقط فيلادلفيا المتابعة لتصل الكرة إلى نيانغ. إلا أن وليامس تصدى لمحاولته ليحقق سلتيكس الفوز.

قال تايتوم "نأمل في أن يبقى اللاعبون بصحة جيدة ونرى إلى أي مدى يمكننا أن نتحسن".

في ميامي، حصل هيت على فكرة لما يمكن أن يعانيه مع غياب نجميه بام أديبايو وجيمي باتلر بسقوطه 111-85 أمام كليفلاند كافالييرز.

من المتوقع أن يغيب أديبايو لستة أسابيع بعد خضوعه لجراحة في الإبهام فيما غاب باتلر عن المباراة الثانية تواليًا لإصابة في أسفل الظهر قد تبعده لبضع مباريات إضافية.

سجل تايلر هيرو 21 نقطة للفريق الخاسر فيما أضاف دواين ديدمون 11 و13 متابعة، لم تكن كافية ضد كافالييرز الذي التقط 46 متابعة مقابل 28 فقط لميامي، كما نجح بتسجيل 16 ثلاثية.

سجل كيفن لوف 22 نقطة من مقاعد البدلاء للفائز وكان واحدًا من ستة لاعبين من كليفلاند وصلوا أقله إلى عتبة العشر نقاط، ليحقق الفريق فوزه الثالث تواليًا في المركز السادس في المنطقة الشرقية (12 فوزاً مقابل 10 هزائم) خلف ميامي الخامس (13 فوزاً مقابل 9 هزائم).



