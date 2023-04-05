عزّز الكاميروني العملاق جويل إمبيد حظوظه بإحراز جائزة أفضل لاعب هذا الموسم، بتسجيله 52 نقطة وقيادة فيلادلفيا سفنتي سيكسرز إلى فوز صعب على غريمه في المنطقة الشرقية بوسطن سلتيكس 103-101، الثلاثاء في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، فيما أنقذ النجم الخارق ليبرون جيمس فريقه لوس أنجليس ليكرز من الخسارة على أرض يوتا جاز.

وشهد ملعب "ولس فارغو سنتر" معركة قوية أمام أكثر من عشرين ألف متفرج، جمعت وصيف وثالث المنطقة الشرقية.

وبسقوطه، بات بوسطن (54 فوزاً و25 خسارة) أمام ضرورة الفوز في مبارياته الثلاث المتبقية من الدور المنتظم وخسارة المتصدر ميلووكي باكس (57-22) مبارياته الثلاث، ليأمل في صدارة المنطقة الشرقية ويحصل على أفضلية الأرض في الأدوار الإقصائية (بلاي أوف).

وتعملق إمبيد بتسجيله 20 من أصل 25 محاولة، أضاف إليها 13 متابعة و6 تمريرات حاسمة، فيما سجل زميله جيمس هاردن 20 نقطة و10 تمريرات حاسمة.

وساهمت الثلاثيات المتأخرة لبي جاي تاكر (3 من 3 محاولات)، في منح سيكسرز الفوز على أرضه، ليرفع رصيده إلى 52 فوزاً و27 خسارة.

وعاش سيكسرز لحظات عصيبة في نهاية المباراة، مع إهدار تقدمه 103-96 قبل 10 ثوان من نهاية الوقت، ليسمح لبوسطن بتقليص الفارق إلى نقطتين.

أهدر النجم جايسون تايتوم محاولة أخيرة عند الصافرة، كانت قادرة على فرض التمديد.

وكان الموزع ديريك وايت أفضل مسجل لدى الخاسر مع 26 نقطة بينها 4 ثلاثيات، وأضاف تايتوم 19 وماركوس سمارت 17.

تريبل دابل ليانيس



وفي المنطقة الشرقية، حقق اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو "تريبل دابل" (عشر أو أكثر في ثلاث فئات إحصائية)، وقاد ميلووكي باكس إلى الفوز على مضيفه واشنطن ويزاردز 140-128 فقطع شوطاً كبيراً نحو صدارة المنطقة الشرقية.

حصد "الوحش" اليوناني 28 نقطة و11 متابعة و10 تمريرات حاسمة، ليحتاج باكس إلى فوز واحد في مبارياته الثلاث الأخيرة لضمان صدارة الشرقية.

وفيما يسير باكس بثبات نحو صدارة الشرقية، أهدر دنفر ناغتس فرصة ذهبية لحسم صدارة الغربية، بعد خسارته المفاجئة على أرض هيوستن روكتس متذيل الغربية 103-124.

صراع ناري في الغربية



ويبدو الصراع نارياً لخطف آخر بطاقتين مباشرتين للأدوار الاقصائية في المنطقة الغربية، بين غولدن ستايت ووريرز (42-38)، لوس أنجليس كليبرز (41-38) وليكرز (41-38).

صعد ووريرز إلى المركز الخامس بفوزه على أوكلاهوما سيتي ثاندر 136-125 في سان فرانسيسكو، بفضل 34 نقطة لستيفن كوري و30 لجوردان بول.

في المقابل، حقق ليكرز فوزا صعبا على مضيفه يوتا جاز 135-133 بعد التمديد.

ضرب "الملك" ليبرون جيمس بقوة، مسجلاً 37 نقطة، بينها كرة حاسمة في نهاية الوقت الاضافي، ليحقق فريقه فوزاً رابعاً توالياً.

وبلغ فينيكس صنز، رابع الغربية، الأدوار الاقصائية بفوزه على حساب ضيفه سان أنتونيو سبيرز 115-94، بفضل 27 نقطة لديفن بوكر، 22 للموزع كريس بول و18 لكيفن دورانت.

