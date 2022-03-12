وجمع المخضرم جيمس رصيده من 18 تسديدة (من أصل 25)، 6 ثلاثيات من 9 محاولات و8 من 8 عن خط الرميات الحرة، وأضاف 7 متابعات و6 تمريرات حاسمة، ليلتقط فريقه أنفاسه بعد 9 خسارات في آخر 11 مباراة.

قال جيمس، بطل الدوري مع ثلاثة أندية مختلفة "أهدرنا العديدة من الكرات، لكن تابعنا القتال، واصلنا دفاعنا، ونجحت بتسجيل سلسلة جيدة في مرحلة ما".

وكان جيمس (37 عاما)، بطل الدوري أربع مرات وأفضل لاعب أربع مرات أيضا، قد سجّل 56 نقطة السبت الماضي خلال الفوز على ضيفه غولدن ستايت ووريرز. وهذه أول مرة يسجل لاعب من ليكرز 50 نقطة أو أكثر على أرضه منذ الراحل كوبي براينت في عام 2007.

وبعد تسجيله 17 نقطة في الشوط الأول، أضاف ليبرون 12 متتالية في مرحلة من الربع الثالث.

وهذه المرة الـ14 في مسيرة جيمس يسجل فيها 50 نقطة أو أكثر، ليحتل المركز السادس في الترتيب التاريخي.

ووقف ليبرون على بعد تمريرتين حاسمتين، من أن يصبح أول لاعب في تاريخ الدوري يسجل 30 ألف نقطة، 10 آلاف متابعة و10 آلاف تمريرة حاسمة.

وكان سعيداً في فترة من المباراة لاحتضانه من قبل والدته غلوريا "كان تواجدها هنا الليلة جميلاً. هي أبرز مشجعة لي، أكبر الهام لي وأعظم حبّ لي".

وإلى تألق ليبرون، سجل زميله ماليك مونك 21 نقطة، واكتفى الموزع المخضرم راسل وستبروك بخمس نقاط والبديل المخضرم كارميلو أنتوني بسبع.

ولدى الخاسر، كان كايل كوزما، اللاعب السابق في ليكرز، أفضل مسجل مع 23 نقطة و7 متابعات.

وفي مباراة أصبح فيها المدرب غريغ بوبوفيتش الأكثر فوزاً ضمن الدور المنتظم في تاريخ الدوري (1336) متخطياً دون نلسون، فاز سان أنتونيو سبيرز على ضيفه يوتا جاز 104-102.

وكان ديجونتي موراي افضل مسجل في المباراة مع 27 نقطة. وسجل سبيرز 6 رميات حرة من أصل ثماني في آخر 14.2 ثانية، رافعاً رصيده إلى 26 فوزاً و41 خسارة، بفارق مباراة عن نيواورليانز بيليكانز، صاحب المركز الأخير المؤهل إلى ملحق الادوار الاقصائية.



ترنت جونيور يلمع وراء القوس

وتعملق غاري ترنت جونيور من وراء القوس (8 من 11 محاولة)، فسجل 42 نقطة ليقود تورونتو رابتورز إلى الفوز على مضيفه ومتصدر الدوري فينيكس ضنز 117-112.

وأضاف الكاميروني باسكال سياكام 25 نقطة، 10 تمريرات حاسمة و7 متابعات، ليلحق بفينيكس خسارته الـ14 في الدور المنتظم مقابل 53 فوزاً، علماً بأن الأخير هو الوحيد حتى الآن ضمن تأهله إلى البلاي أوف.

ولدى الخاسر الذي يتصدر المنطقة الغربية بفارق كبير عن ممفيس غريزليز (46-22)، سجل كاميرون باين 24 نقطة وأضاف الهداف ديفن بوكر 22.

وفي المنطقة الشرقية، عزّز ميامي هيت صدارته بفوزه على ضيفه كليفلاند كافالييرز 117-105.

وسجّل بام أديبايو 30 نقطة و17 متابعة لميامي واضاف جيمي باتلر 24 نقطة، ليرفع هيت رصيده إلى 45 فوزاً و23 خسارة، بفارق فوزين ونصف على حامل اللقب ميلووكي باكس.

وسجل جا مورانت 37 نقطة و8 تمريرات حاسمة، ليقلب ممفيس غريزليز تأخره بـ15 نقطة في الشوط الثاني أمام ضيفه نيويورك نيكس إلى فوز 118-114. وهذه المرة 24 هذا الموسم يسجل مورانت 30 نقطة أو أكثر، بينها 15 في آخر 12 دقيقة، محققاً 10 نقاط أو أكثر في الربع الأخير للمرة 12.

وتغلب دالاس مافريكس على مضيفه هيوستن وركتس 113-110، سجل فيها النجم السلوفيني الشاب لوكا دونتشيتش 30 نقطة و14 متابعة.

وسجل جايسون تايتوم 31 نقطة و8 متابعات و6 تمريرات حاسمة، خلال فوز فريقه بوسطن سلتيكس على ضيفه ديترويت بيستونز 114-103. وعاد جايلن براون من اصابة في كاحله الأيمن، ليسجل 22 نقطة لبوسطن (41 فوزاً و27 خسارة).

وكان تراي يونغ (27 نقطة و11 تمريرة حاسمة) أفضل مسجل في المباراة التي فاز فيها فريقه أتلانتا هوكس على ضيفه لوس أنجليس كليبرز 112-106.

كما سجل مايلز بريدجز 26 نقطة وأضاف تيري روزيير 25 ليقودا تشارلوت هورنتس إلى الفوز على نيواورليانز 142-120.

وساهم مو بامبا بنقاطه الـ27 و12 متابعة بفوز أورلاندو ماجيك على ضيفه مينيسوتا تيمبروولفز 118-110.

