ووصل إيرفينغ إلى عتبة 50 نقطة وأكثر للمرة الخامسة في مسيرته بعد أداء رائع شهد تسجيله 9 رميات ثلاثية من أصل 12 محاولة، وأضاف 6 تمريرات حاسمة و3 مرتدات.

وخاض إيرفينغ مباراته الـ 16 فقط مع فريقه هذا الموسم منذ السماح له في كانون الثاني/يناير بخوض المباريات خارج معقل نتس فقط على خلفية عدم تلقيه اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وعزز نتس سجله مع 33 فوزاً مقابل نفس عدد الهزائم، ما أبقاه ضمن دائرة المنافسة على مركز في الأدوار الإقصائية، ليحتل المركز الثامن في المنطقة الشرقية أمام هورنتس التاسع.



فوز خامس توالياً لباكس

وعلى ملعب "بايكوم سنتر"، سجل العملاق اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو 39 نقطة لحامل اللقب ميلووكي باكس وقاده للفوز على مضيفه أوكلاهوما سيتي ثاندر 142-115.

وبلغت نسبة نجاح أفضل لاعب في الموسم العادي مرتين (2019 و2020) مئة في المئة عن الرميات البعيدة مع 4 ثلاثيات، وأضاف إليها 7 مرتدات ونفس العدد من التمريرات الحاسمة.

وفي إنديانابوليس، حافظ كليفلاند كافالييرز على حظوظه بالتأهل إلى الأدوار الإقصائية بفوزه على مضيفه إنديانا بايسرز 127-124، في مباراة شهدت تسجيل داريوس غارلاند 41 نقطة هي الأعلى في مسيرته.

وأضاف غارلاند الذي سجل 21 نقطة من اجمالي نقاطه في الربع الأخير، بينها رميتان حرتان قبل 14 ثانية من صافرة النهاية حسمتا الفوز لفريقه، إلى سجله التهديفي 13 تمريرة حاسمة و5 مرتدات، في حين نجح الخمسة الاساسيين في تحقيق "دابل-دابل" لصالح كافالييرز.

وبرز في صفوف الخاسر تايريز هاليبورتون مع 25 نقطة.

في أورلاندو، فاز فينيكس صنز على ماجيك 102-99.

وخاض صنز اللقاء بصفوف غير مكتملة في ظل استمرار غياب كريس بول المصاب وديفن بوكر لأسباب بروتوكولات فيروس كورونا، ما ألقى بثقله على دياندري أيتون الذي عوض غياب زميليه بتسجيله 21 نقطة إلى 19 مرتدة، فيما أضاف لاندري شاميت 21 نقطة.



ووريرز يوقف هزائمه

وفي سان فرانسيسكو، أنهى غولدن ستايت ووريرز سلسلة هزائمه عقب فوزه على لوس أنجليس كليبرز 112-97.

سجل للفائز كلاي تومسون 20 نقطة وأضاف ستيفن كوري 15، والبديل الشاب ابن الـ 19 عاماً الكونغولي جوناثان كومينغا 21 إلى 6 مرتدات ومثلها تمريرات حاسمة.

وفي مباراة أخرى، فاز ممفيس غريزليز على نيو أورليانز بيليكانز 132-111.



