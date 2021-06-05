

وبفوزه في قاعة مليئة بالجماهير، يكون كليبرز قد فرض مباراة سابعة حاسمة ستحجز البطاقة الأخيرة إلى الدور الثاني، حيث يلتقي المتأهل مع يوتا جاز متصدر المنطقة الذي تخطى بسهولة ممفيس غريزليز 4-1.



وتقام المباراة السابعة في قاعة ستيبلز سنتر في لوس أنجليس، حيث حقق مافريكس ثلاثة انتصارات.



قال لينارد الذي جنّب فريقه الاقصاء المبكر أمام 18300 متفرج في قاعة أميريكان ايرلاينز سنتر في دالاس "لم أرغب بالعودة إلى المنزل".



وأصبح لينارد رابع لاعب في تاريخ الأدوار الاقصائية، يسجل 45 نقطة ومعدل 70% من التسجيل عندما كان فريقه يواجه الاقصاء، منضماً إلى ليبرون جيمس، ويلت تشامبرلاين والكندي جمال موراي.



أضاف اللاعب المتوج بلقب الدوري مع سان أنتونيو سبيرز وتورونتو رابتورز قبل موسمين: "تعيّن عليّ الدخول بقوة في المباراة، وجدني رفاقي، حصلت على تسديدات مكشوفة، أسقطتها وتابعت المشوار".



"دمّرنا"



وفضلاً عن تألق لينارد، سجّل ريجي جاكسون 25 نقطة وبول جورج 20 و13 متابعة، في مواجهة قلب فيها كليبرز تأخره بفارق 7 نقاط في الربع الثالث.



ولدى دالاس الذي يحاول الثأر من كليبرز الذي هزمه الموسم الماضي في الدور الأول 4-2، سجّل السلوفيني الشاب لوكا دونتشيتش 29 نقطة و11 تمريرة حاسمة وأضاف تيم هاردواي 23.



علّق دونتشيتش على تألق لينارد "(كاواي) دمّرنا، لعب مباراة جهنمية، هذا ما يقوم به".



وانتظر النجم السلوفيني الذي سجّل 42 نقطة خلال الفوز في المباراة الخامسة، حتى وقت متأخر ليسجل هذا الكم من النقاط.



تقدّم كليبرز 48-45 بين الشوطين، لكنه تأخر 88-90 في الربع الأخير، قبل خمس دقائق على النهاية، لعب الفرنسي نيكولا باتوم كرة ساحقة مانحاً كليبرز التقدم 90-85. وهذا ما مهّد الطريق للينارد كي يقضي على الخصم.



سجل ثلاثيتين توالياً ليتقدم فريقه 99-90 قبل 100 ثانية على نهاية الوقت.



وفي ظل فوز مافريكس ثلاث مرات في لوس أنجليس وكليبرز العدد عينه في دالاس، هذه أول مرة في تاريخ الدوري يعجز أحد الفريقين في الفوز على الأقل في مباراة على أرضه في آخر 6 مواجهات بينهما في البلاي أوف.



وكان فيلادلفيا سفنتي سيكسرز بطل المنطقة الشرقية تأهل إلى الدور الثاني على حساب واشنطن ويزاردز (4-1)، ليلاقي أتلانتا هوكس الفائز على نيويورك نيكس (4-1).



وفي نصف نهائي الشرقية أيضاً، يلعب ميلووكي باكس الفائز على ميامي هيت برباعية نظيفة مع بروكلين نتس الذي تخطى بوسطن سلتيكس 4-1.



وفي الغربية، يلعب في نصف النهائي دنفر ناغتس الفائز على بورتلاند ترايل بلايزرز 4-2 مع فينيكس صنز الفائز على لوس أنجليس ليكرز حامل لقب النسخة الأخيرة 4-2.

