يوكيتش يُشيد بإنجازات الرياضيين الصرب من قبل beIN SPORTS June 13, 2023 14:42 0:26 دقيقة أشاد العملاق الصربي نيكولا يوكيتش، نجم دنفر ناغتس، بإنجازات الرياضيين الصرب في مختلف الرياضات هذا العام وذلك بعد تتويجه بلقب الدوري الأميركي للمحترفين "NBA". مقابلات الدوري الأميركي للمحترفين نيكولا يوكيتش -آخر الفيديوهات 3:02 دقيقة مبابي يؤكد استمراره مع سان جيرمان الموسم المقبل 1:19 دقيقة السعادة تغمر دياز 0:35 دقيقة كيميش يؤكد بقاءه مع بايرن ميونيخ 1:12 دقيقة أجمل 5 لقطات من موقعة تتويج دنفر بلقب الـ"NBA" 1:34 دقيقة احتفالات "صاخبة" في دنفر 0:26 دقيقة يوكيتش يُشيد بإنجازات الرياضيين الصرب 0:39 دقيقة مبابي يتحدّث عن مسألة تمديد عقده مع سان جيرمان 0:51 دقيقة استبعاد منتخب نيكاراغوا من بطولة الكأس الذهبية 0:40 دقيقة لمسة وفاء من بلدية مونتسا لسيلفيو بيرلوسكوني 0:40 دقيقة معاناة متواصلة لنادي ويغان