وضرب أفضل لاعب في الدوري مرّتين بقوة محققاً تريبل دابل (عشر أو أكثر في ثلاث فئات احصائية)، بواقع 34 نقطة، 21 متابعة و14 تمريرة حاسمة، ليتقدم دنفر 1-0 في سلسلة يحتاج الفائز منها إلى أربعة انتصارات من سبع مباريات لبلوغ نهائي الدوري وملاقاة الفائز بين بوسطن سلتيكس وميامي هيت.

وحصل يوكيتش على دعم هجومي من الكندي جمال موراي صاحب 31 نقطة، فيما سجّل أربعة لاعبين آخرين من دنفر عشر نقاط أو أكثر.

ولدى ليكرز، برز ديفيس بتسجيله 40 نقطة و10 متابعات، وأضاف أفضل مسجل في تاريخ الدوري ليبرون جيمس 26 وأوستن ريفز 23 بينها 5 ثلاثيات من 9 محاولات.

وتقدّم دنفر 21 نقطة في الربع الثالث، بيد أن الضيوف قلصوا الفارق تدريجاً إلى ثلاث في الربع الأخير، بيد أن دنفر عرف كيف يحتوي الأمور ويستفيد من عامل الأرض في مباراته الأولى.

قال يوكيتش لشبكة "إي أس بي أن": "كنا جيدين حقاً في الشوط الأوّل، سيطرنا على المباراة، سيطرنا على كل شيء، سيطرنا على الايقاع، سيطرنا على الدفاع وفي الشوط الثاني فقدنا كل شيء".

تابع "لكن سواء فزت بفارق نقطة أو عشرين في هذه الفترة من السنة، لا يهمّ، الفوز هو فوز".

وأشاد مدرب دنفر مايكل مالون برباطة جأش لاعبيه الذين أمّنوا الفوز في نهاية المطاف "كثيرون من لاعبينا خضعوا لاختبارات المعارك، خضنا العديد من المباريات المتقاربة".

أردف "لا أعتقد أننا واجهنا نوعاً من الهلع. كان هناك اتزان. نظر شباننا إلى بعضهم البعض وادركوا ما يجب القيام به لحسم هذه المباراة".

بدوره، تحسّر جيمس على ضياع المباراة الأولى "تطلب الأمر شوط بأكمله كي ندخل جو المباراة، وهناك صُنع الفارق تقريباً. علينا أن نفهم أن البداية تكون من الكرة الأولى. لقد وجّهوا لكمة على أفواهنا منذ البداية".

تحسّن كامل

أمام جماهير مندفعة في قاعة "بول أرينا" بلغ عددها 19633 متفرجاً، تقدّم ناغتس مبكراً 20-9 منتصف الربع الأول، بعد سلسلة من السلات هدّدت باغراق الضيوف.

كان يوكيتش أوّل المدمرين لدفاع ليكرز، ففرض نفسه بثماني نقاط، 12 متابعة و5 تمريرات حاسمة في الربع الأول، وساهم في تقدم متصدر المنطقة الغربية في الدوري المنتظم بنتيجة 37-25 في الربع الأول.

تابع ناغتس تفوّقه في الثاني رافعاً النتيجة إلى 72-54، أمام دفاع ليكرز الذي يُعدّ بين الأفضل في دوري "أن بي ايه".

ورغم إعادة تحريك قطع ليكرز الهجومية في الربع الثالث، وتفوّقه 38-34، إلا ان ناغتس واصل اختباره.

أكمل يوكيتش ثلاثية الأرقام المزدوجة للمرة السادسة في الأدوار الاقصائية (بلاي أوف)، منتصف الربع الثالث، ثم ألهب حماسة الجماهير برمية ثلاثية بعيدة المدى وضعت ناغتس في المقدّمة 106-92 قبل الربع الحاسم.

ضرب أوستن ريفز بقوة مسجّلاً ثلاث ثلاثيات قلّصت الفارق إلى ثماني نقاط قبل 10 دقائق من نهاية الوقت.

ردّ ناغتس بأربع نقاط لموراي الذي أعاد رفع الفارق إلى 14، قبل سبع دقائق من الصافرة.

بيد أن ليكرز عاد بشكل أقوى هذه المرة بثلاثيتين سريعتين من ريفز، ليصبح الفارق ثلاث نقاط فقط بعد سلسلة من 9 نقاط متتالية.

صمد ناغتس بفضل رميات حرة من يوكيتش، لينهي المباراة فائزاً بفارق ست نقاط 132-126.

وحاول جيمس مواساة نفسه بفضل العودة المميزة في الربع الأخير "في الأدوار الاقصائية لا يهمّ إذا قلصت الفارق إلى نقطة، الخسارة تُعدّ خسارة".

تابع بطل الدوري أربع مرات البالغ 38 عاماً "تقدموا 1-0 وعلينا ان نعود يائسين لخوض المباراة الثانية. يجب أن نلعب أحسن، أن نحصل على متابعات أفضل. يجب أن نتحسّن في كامل جوانب اللعبة".

وتقام المباراة الثانية في دنفر الخميس، قبل انتقال السلسلة إلى لوس أنجليس للمبارتين الثالثة والرابعة.

