وتألق الكرواتي بويان بوغدانوفيتش محققا أفضل رصيد شخصي هذا الموسم مع 32 نقطة بينها 7 ثلاثيات.

وأضاف الموزع مايك كونلي 22 نقطة و9 تمريرات حاسمة ولاعب الارتكاز الفرنسي رودي غوبير 17 نقطة و12 متابعة، فيما سجل البديل جوردان كلاركسون 18 نقطة.

وللمباراة التاسعة تواليا، سجل جاز 15 ثلاثية أو أكثر، فيما نجح هذه المرة بزرع 20 كرة من خارج القوس.

قال كوين سنايدر مدرب جاز "نريد أن نكون غير أنانيين، نساعد بعضنا البعض على طرفي الملعب. أعتقد أننا ننجح بالتغطية ونتواصل دفاعيا. يمكن للعبة أن تكون بسيطة إذا سمحنا لها بذلك".

وخاض يوتا، صاحب 15 فوزا و4 هزائم، المباراة دون اثنين من أفضل لاعبيه، دونوفان ميتشل وديريك فايفورز. كانت مباراته الثانية تواليا دون ميتشل، لاعب فريق كل النجوم، الذي يطبق بروتوكول الارتجاج الدماغي في الدوري بعد تعرضه لإصابة برأسه في مباراة نيويورك.

ولدى الخاسر، سجل السلوفيني الشاب لوكا دونتشيتش 25 نقطة، 7 تمريرات حاسمة و6 متابعات، لكن فريقه خسر للمرة الرابعة تواليا.

ويعود مافريكس إلى ملعبه السبت لخوض مواجهة فينيكس صنز بعد خسارته سبع مرات في آخر تسع مباريات.

بقية المباريات

وعزّز فيلادلفيا سفنتي سيكسرز (14-6) صدارته للمنطقة الشرقية، بفوزه على مينيسوتا تيمبروولفز 118-94. تألق هدافه الكاميروني جويل إمبيد مع 37 نقطة و11 متابعة وأضاف توبياس هاريس 17 نقطة و11 متابعة.



وفي أورلاندو، سجل الثنائي كواي لينارد وبول جورج 50 نقطة ليقودا لوس أنجليس كليبرز إلى الفوز على مضيفه ماجيك 116-90.

وأنهى جورج المباراة برصيد 26 نقطة و9 متابعات مقابل 24 للينارد المتوج باللقب سابقا مع تورونتو رابتورز وسان أنتونيو سبيرز.

وتعملق الموزع الشاب تراي يونغ (22 عاما) بتسجيله 41 نقطة خلال فوز فريقه أتلانتا هوكس على مضيفه واشنطن ويزاردز 116-100.

وشهدت المباراة الخشنة طرد ثلاثة لاعبين، الموزع المخضرم راسل وستبروك ولاعب الارتكاز روبن لوبيز من واشنطن وراجون روندو من أتلانتا.

وفي نيو أورليانز، سجّل أربعة لاعبين أكثر من عشرين نقطة ليقودوا بيليكانز إلى الفوز على ميلووكي باكس ونجمه اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو 131-126.

وسجل الموزع لونزو بول أفضل رصيد هذا الموسم (27 نقطة)، وأضاف براندون إينغرام 28، زيون وليامسون 21 و9 متابعات و7 تمريرات حاسمة وإريك بليدسو 25 نقطة.

ولدى الخاسر، سجل يانيس، أفضل لاعب في الدوري الموسمين الماضيين، 38 نقطة و11 متابعة، ولاعب بيليكانز السابق جرو هوليداي 22 نقطة.

وقاد الثنائي جيمس هاردن وكايري إيرفينغ فريقهما بروكلين نتس المرشح بقوة لمنافسة ليكرز على اللقب إلى الفوز على أوكلاهوما سيتي ثاندر 147-125.

سجّل "اللحية" هاردن القادم من هيوستن روكتس "تريبل دابل" مع 25 نقطة و11 تمريرة حاسمة و10 متابعات وإيرفينغ 25 نقطة و7 تمريرات حاسمة. وأنهى تسعة لاعبين من بروكلين المباراة برصيد 10 نقاط أو أكثر.