وعزّز جاز صدارته لترتيب المنطقة الغربية والدوري مع 26 فوزا و6 خسارات.

وكان الثنائي دونوفان ميتشل والموزع مايك كونلي قريبا من تحقيق "تريبل دابل"، فسجّل الأول 13 نقطة و10 متابعات و8 تمريرات حاسمة والثاني 14 نقطة و8 متابعات و8 تمريرات حاسمة.

وبعدما رفع ليكرز، ثالث المنطقة الغربية راهنا، الراية البيضاء، جلس النجم ليبرون جيمس على مقاعد البدلاء في الربع الأخير، وأنهى المباراة برصيد 19 نقطة في 28 دقيقة.

ووصف مدرب ليكرز فرانك فوغل فريق يوتا جاز بانه الأفضل في الدوري "راهنا"، فيما قال جيمس إن جاز واثق مبديا تحسره على سلسلة فريقه "هذه فترة سيئة لنا، لكن هذا لن يحدّد بالتأكيد صورتنا لبقية الموسم وعلى المدى الطويل".

ومرّة جديدة، برز لاعبو جاز من وراء القوس، مع 50 محاولة ناجحة في آخر مباراتين وألحقوا الخسارة الرابعة تواليا بحامل اللقب.

وفي غياب النجم المصاب أنتوني ديفيس والألماني دنيس شرودر، صنع جاز تقدما كبيرا في الربعين الثاني والثالث، لينهي المباراة بفارق كبير بلغ 25 نقطة في سولت لايك سيتي.



دورت ينقذ أوكلاهوما



ولعب الكندي الشاب لو دورت دور البطل في فوز أوكلاهوما سيتي على سان أنتونيو سبيرز، عندما سجل ثلاثية في اللحظة القاتلة ليمنح فريقه الفوز 102-99.

وحقق زميله شاي غيلجوس-ألكسندر أفضل رصيد في مسيرته مع 42 نقطة، كما سجل كل من دورت وآل هورفورد 16 نقطة.

وعادل سبيرز 99-99 قبل 29,9 ثانية، لكنه أفسح المجال بتسديدة أخيرة لدورت حسمت المواجهة.

مباريات أخرى

وبرغم إخفاقه في الرميات البعيدة، تغلب غولدن ستايت ووريرز على انديانا بيسرز 111-107.

وسجّل موزعه النجم ستيفن كوري 24 نقطة، وبرز معه درايموند غرين القريب من تريبل دابل (12 نقطة و11 تمريرة حاسمة و9 متابعات)، ليحقق ووريرز، ثامن المنطقة الغربية، فوزه الثاني تواليا.

وكانت النتيجة متعادلة 91-91 قبل 7:26 دقائق على نهاية الوقت، لكن غولدن ستايت تفوق 20-16 في اللحظات الحاسمة.

وفي مباراة انتهت بعد التمديد في شيكاغو، قاد زاك لافين فريقه بولز إلى الفوز على ضيفه الجريح مينيسوتا تمبروولفز 133-126.

وسجل لافين 14 من 21 رمية منهيا المباراة برصيد 35 نقطة، فيما بلغ معدل نجاح تسديدات بولز 59% محققا فوزه الثالث تواليا.

وفي أتلانتا، تعملق الإيطالي المخضرم دانيلو غاليناري مسجلا 10 ثلاثيات من 12 محاولة، ليقود هوكس إلى الفوز على بوسطن سلتيكس 127-112.

وحطم غاليناري الرقم القياسي للنادي البالغ 9 ثلاثيات مع ستيف سميث في عام 1997، كما تخطى هوكس رقمه القياسي مع 23 رمية ثلاثية.

وإلى نقاط غاليناري الـ38، برز الموزع الشاب تراي يونغ (33 نقطة و7 تمريرات حاسمة).

وتقدم أتلانتا طوال المباراة ووصل الفارق إلى 27 نقطة في الشوط الاول، ليلحق ببوسطن خسارته الثالثة تواليا.

وكان جايلن براون أفضل مسجل لدى سلتيكس مع 17 نقطة، فيما أضاف كل من جيف تيغ وجايسون تايتوم 14 و13 نقطة تواليا.

واحتفل الشاب زيون وليامسون باختياره الأول لمباراة كل النجوم، بتسجيله 32 نقطة خلال فوز فريقه نيو أورليانز بيليكانز على ديترويت بيستونز 128-118.