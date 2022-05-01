وبعدما أنهى الموسم المنتظم في وصافة المنطقة الشرقية، عجز سلتيكس عن إيقاف حامل اللقب ونجمه اليوناني الذي حقق ثلاثة أرقام مزدوجة "تريبل دابل" بتسجيله 24 نقطة مع 13 متابعة و12 تمريرة حاسمة.

ولعب اليوناني دوراً في 55 من أصل النقاط الـ87 التي سجلها فريقه خلال وجوده في أرضية الملعب، إن كان نقاطاً أو تمريراً، معوضاً بذلك بدايته الصعبة في اللقاء حيث عانى من الدفاع المكثف عليه ما تسبب بخسارته الكرة ثلاث مرات في الدقائق الخمس الأولى.

لكنه نجح بعدها بالدخول في أجواء المباراة وقيادة فريقه الذي يفتقد كريس ميدليتون لإصابة في ركبته اليسرى، إلى بداية جيدة لهذه السلسلة التي تبقى الثلاثاء في بوسطن لخوض المواجهة الثانية من أصل سبع ممكنة.

وقال العملاق اليوناني: "أحب أن ألعب بعدوانية. أريد أن ألعب بعدوانية. زملائي يريدون مني أن ألعب بعدوانية. أحاول الدخول إلى المنطقة الملونة (تحت السلة) من أجلي ومن أجل زملائي".

ولعب جرو هوليداي دوراً أساسياً أيضاً في هذا الفوز بتسجيله 25 نقطة في لقاء أنهى باكس ربعه الأول بتسجيله 10 نقاط من دون رد لأصحاب الأرض، ما سمح له بالتقدم 27-24.

وتكرر السيناريو في نهاية الربع الثاني حيث سجل الضيوف 11 نقطة مقابل ثلاث فقط لسلتيكس، ليدخل يانيس ورفاقه الشوط الثاني متقدمين 56-46 بفضل 14 نقطة مع 8 متابعات و6 تمريرات حاسمة لأنتيتوكونمبو.

ورغم محاولته استلام زمام المبادرة في الربع الثالث الذي انتهى لصالحه 24-22، عجز سلتيكس عن مجاراة الضيوف رغم جهود جيسون تايتوم (21 نقطة مع 6 متابعات ومثلها تمريرات حاسمة) وانتهى به الأمر بالسقوط أمام جمهوره.

وعلى سلتيكس أن يكون أكثر نجاعة في محاولاته على سلة باكس إذا ما أراد مجاراة حامل اللقب، بعدما نجح الأحد في 28 فقط من أصل محاولاته الـ84، أي بنسبة نجاح 33.3 بالمئة فقط.

وبموازاة معاناته داخل القوس في منطقة النقطتين حيث اكتفى بعشر سلات فقط، أمعن سلتيكس في محاولاته من خارج القوس، محققاً رقماً قياسياً شخصياً بعدما اختبر لاعبوه حظهم في 50 محاولة ثلاثية لكنهم لم يوفقوا سوى في 18.

ووريورز يحقق انتصاره الأول

وفي بداية سلسلة نصف نهائي منطقة الغرب، حقق غولدن ستايت ووريورز انتصاره الأول بفوزه على مضيفه ممفيس غريزليز 117-116.

غولدن ستيت تأخر في النصف الأول من المباراة بفارق ست نقاط بخمس وخمسين نقطة لإحدى وستين في ظل تألق لاعب ممفيس

جا مورانت، وسرعان ما تدارك تأخره في الربع الثالث وبقيت الإثارة مستمرة إلى الثواني الأخيرة من الربع الأخير ليخرج غولدن ستايت فائزا بفارق نقطة وحيدة بفضل الرمية الثلاثية لكلاي تومسون.

