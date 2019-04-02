واقترب ميلووكي من ضمان إنهاء الموسم كصاحب أفضل سجل هذا الموسم، اذ حقق الإثنين فوزه الـ58 في 78 مباراة (من أصل 82)، بفارق ثلاثة انتصارات عن صاحب المركز الثاني في المنطقة نفسها تورونتو رابتورز الفائز أيضاً أمس على ضيفه أورلاندو ماجيك 121-109.

وغاب اليوناني عن المباراة الأخيرة لفريقه بسبب آلام في الكاحل، وعاد ضد بروكلين حيث أنهى المباراة مع 28 نقطة و11 متابعة، ليعزز صدارة فريقه لترتيب المنطقة، في سعيه لإنهاء الموسم في هذا المركز ونيل أفضلية اللعب على أرضه في الأدوار النهائية "بلاي أوف".

وقال أنتيتوكونمبو بعد المباراة "كنت أعتقد أن هذا الفريق جيد جداً، لكن بصراحة لم أكن أعتقد أنه سيكون الأفضل في البطولة".

وسيضمن ميلووكي السجل الأفضل في الدوري هذا الموسم بحال فوزه الخميس على مضيفه فيلادلفيا سفنتي سيكسرز الذي تلقى خسارة أمس أمام مضيفه دالاس مافريكس بنتيجة 102-122.

وقدم ميلووكي أداء جماعياً ضد بروكلين، فإضافة الى أنتيتوكونمبو، كان إريك بليدسو أفضل مسجل في المباراة مع 29 نقطة وخمس متابعات وسبع تمريرات حاسمة وخمس سرقات، بينما أضاف جورج هيل 22 نقطة.

لكن بروكلين الذي كان الأفضل في صفوفه دانجيلو راسل مع 28 نقطة وعشر متابعات وثلاث تمريرات حاسمة، كان منافسا صعباً لباكس. فعلى رغم تقدم الأخير بفارق 22 نقطة في الربع الأول، تمكن نتس من العودة بشكل تدريجي والتقدم بفارق ثلاث نقاط في الربع الثالث، قبل أن يعود ميلووكي بقوة وينهي الربع الأخير لصالحه بفارق ثماني نقاط (40-32).

وعلّق اللاعب اليوناني على الأداء بالقول "عندما يلجأ الفريق المنافس إلى دفاع المنطقة، تصبح المباراة كلها صعبة (...) لكننا بدأنا بتمرير الكرات بشكل جيد وتحقيق رميات ناجحة".

واحتاج أنتيتوكونمبو إلى بعض الوقت للدخول في أجواء المباراة، ولم يسجل سوى بعد مرور أكثر من خمس دقائق على بداية الربع الأول.

وقال بهذا الشأن "أحاول فقط استعادة الإيقاع، كنت أحاول انتظار أن تأتي المباراة إلي. زملائي قاموا بعمل جيد لتمرير الكرات لي".

وتابع "أريد أن أشارك في كل مباراة، الراحة ليست مفردة في قاموسي".

وكان ميلووكي قد خسر في غيابه الأحد أمام أتلانتا هوكس بفارق نقطة واحدة فقط (135-136) بعد التمديد، وحقق أمس فوزه الخامس في آخر ست مباريات، وتمكن من تفادي ضغط متزايد من تورونتو الذي حقق بالأمس أيضا فوزه الرابع تواليا، وذلك على حساب أورلاندو.

وقاد داني غرين فريقه للفوز بتسجيله 29 نقطة وخمس متابعات، وأضاف كل من كاوهي لينارد والكونغولي-الإسباني سيرج إيباكا 15 نقطة.

وعلى رغم أن أورلاندو الذي كان الفرنسي إيفان فورنييه أفضل مسجل له مع 21 نقطة، بدأ المباراة في موقع الأفضلية وتقدم حتى أواخر الربع الثاني، الا أن تورونتو عاد بقوة وتقدم ووسع الفارق الى 24 نقطة في الربع الثالث، وأبقى على آماله الضئيلة بالتفوق على ميلووكي في صدارة الترتيب.

أما ثالث المنطقة الشرقية فيلادلفيا، فتلقى الإثنين خسارته الـ28 مقابل 49 فوزاً، وذلك بسقوطه أمام مضيفه دالاس مافريكس (102 مقابل 122)، في مباراة كان الأفضل فيها للخاسر جاي جاي ريديك مع 26 نقطة، مقابل 24 نقطة سجلها جاستن جاكسون لصالح دالاس.

وفي بقية المباريات، فاز بوسطن سلتيكس على ميامي هيت 110 - 105، ونيويورك نيكس على شيكاغو بولز 113 - 105، وفينيكس صنز على كليفلاند كافالييرز 122 - 113، ويوتا جاز على تشارلوت هورنتس 111 - 102، وبورتلاند ترايل بلايزرز على مينيسوتا تمبروولفز 132-122، وانديانا بايسرز على ديترويت بيستونز 111 - 102.