ولم يرحم يانيس (25 عاما) خصومه، فساهم في رفع باكس رصيده إلى 36 فوزاً في 42 مباراة، محققا فوزه الرابع توالياً.

وسجل النيجيري الأصل 12 كرة من 17 محاولة، 10 رميات حرة من أصل 12 والتقط تسع متابعات مع أربع تمريرات حاسمة وصدّة واحدة (بلوك شوت).

قام بكل ذلك في 21 دقيقة فقط أمام جماهيره، في مباراة تقدم فيها الفريق الأخضر بفارق 35 نقطة عن خصمه في إحدى فترات المباراة وخاض ربعها الأخير لاعبوه البدلاء.

وقال يانيس "أحاول فقط القيام بعملي، أن أكون عدوانياً وأصنع الكرات".

وأبدى مدربه مايك بودنهولتسر إعجابه بتركيز اللاعبين أمام نيكس الجريح (11 فوزاً و30 هزيمةً)، بقوله "طريقة خروجنا إلى الملعب شكلت علامة جيدة. تركيز اللاعبين مؤثر جداً".

43 نقطة للينارد



وفي لوس أنجليس، تألق النجم كواي لينارد بتسجيله 43 نقطة منحت كليبرز الفوز على ضيفه الجريح كليفلاند كافالييرز 128-103.

ووصل تقدم كليبرز إلى 36 نقطة في طريقه لحصد فوزه الثامن والعشرين هذا الموسم مقابل 13 خسارة.

وابتعد كليبرز عن ضيفه في الربع الثاني الذي شهد تسجيل لينارد 14 نقطة. وسجل النجم السابق لتورونتو رابتورز، حامل اللقب، 14 كرة من 22 محاولة وانهى المباراة بست ثلاثيات، علماً بأنه جلس كامل الربع الأخير على مقاعد البدلاء بعد ضمان فريقه الفوز.

وتابع ممفيس غريزليز انتفاضته محققاً فوزه السادس توالياً على حساب ضيفه القوي هيوستن روكتس 121-110.

وتألق اللاعب المبتدىء جا مورانت مسجلاً 26 نقطة للفائز، وأضاف ديلون بروكس 24 نقطة، فيما لم تكن 41 نقطة من النجم جايمس هاردن كافية لتجنيب روكتس خسارته الثالثة عشرة مقابل 26 فوزاً في المركز الخامس ضمن المنطقة الغربية.

وقال مورانت "كنت فقط متعطشاً. احتجنا الى هذا الفوز".

وأضاف اريك غوردون 23 نقطة للخاسر الذي أراح نجمه الآخر الموزع راسل وستبروك.

ومُني نجم المواسم الأخيرة غولدن ستايت ووريزر بخسارة جديدة متابعا بداية موسمه المخيبة، عندما سقط على ارضه أمام دالاس مافريكس 97-124.

وقاد الثنائي دوايت باول (21 نقطة) والنجم اللامع السلوفيني لوكا دونتشيتش (20 نقطة) دالاس إلى فوزه الخامس والعشرين مقابل 15 خسارة في المركز السادس ضمن المنطقة الغربية، فيما مني غولدن ستايت متذيل ترتيب الدوري (9 انتصارات و33 هزيمة) بخسارته التاسعة توالياً.

سلسلة يوتا



وحصد الأسترالي جو اينغليس أعلى رصيد في مسيرته في الدوري، وقاد فريقه يوتا جاز المتألق راهناً إلى فوزه العاشر توالياً على حساب مضيفه بروكلين نتس 118-107.

وسجل اينغليس البالغ 32 عاماً 27 نقطة، وأضاف زميلاه لاعب الارتكاز الفرنسي رودي غوبير 22 نقطة و18 متابعة ودونوفان ميتشل 25 نقطة.

وسيطر يوتا على المواجهة منذ بدايتها خصوصاً في الربع الثاني (29-19)، ليحقق فوزه الخامس عشر في آخر 16 مباراة، ويرفع رصيده الى 28 فوزاً في 40 مباراة في وصافة المنطقة الغربية، بفارق خمسة انتصارات عن لوس انجليس ليكرز المتصدر (33 انتصاراً و7 هزائم).

ونجح اينغليس بتسجيل 10 كرات من 14 محاولة بينها 6 من أصل ثماني من خارج القوس، أمام 15300 متفرج على ملعب "باركليز سنتر ارينا".

قال اينغليس "من الواضح أننا على المسار الصحيح ومن المسلي أن نلعب في هذه الفترة".

في المقابل، سجل ميتشل 14 من نقاطه الـ25 في الربع الاخير، فكان مصدر الحسم لفريقه بعد غيابه عن مباراة الاحد ضد واشنطن ويزاردز بسبب المرض.

ولدى الخاسر، لم تكن 32 نقطة و11 تمريرة حاسمة من النجم كايري ايرفينغ كافية لانقاذ بروكلين من خسارته الحادية والعشرين (18 فوزاً). وكانت المباراة الثانية التي يعود فيها ايرفينغ بعد غيابه لنحو شهرين بسبب اصابة في كتفه.

وأضاف سبنسر دينويدي 17 نقطة للخاسر وجو هاريس 13 نقطة، فيما التقط ديأندريه جوردان 14 متابعة.

ووصل تقدم يوتا إلى 20 نقطة في الربع الثالث واستهل الرابع متقدما 88-74. قلص المضيف الفارق الى 103-112، إلا أن ميتشل حمل الأمور على عاتقه ليقود فريقه نحو بر الأمان.