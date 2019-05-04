صنع ميلووكي، متصدر الدوري المنتظم، الفارق في الربع الثالث عندما سجل 40 نقطة مقابل 31 لخصمه، ليستعيد افضلية الارض بعد أن خسر المباراة الاولى على ملعبه.

وقال يانيس (32 نقطة و13 متابعة) النيجيري الأصل والمرشح لنيل جائزة أفضل لاعب في الدوري مع نجم هيوستن روكتس جيمس هاردن "لا زلت أثق بنفسي، أنا ببساطة أثق بنفسي. هذا ما يريده مني رفاقي".

تابع "يريدونني أن أبقى عدوانيا، يريدون أن أقوم باللعبة الصحيحة، وهذا ما أحاول القيام به طوال السلسلة".

وتقدم بوسطن 56-55 بين الشوطين بعد أن وصل تقدمه الى 12 نقطة قبل أن يبدأ باكس بتقليص الفارق.

لكن النقاط الاربعين لميلووكي في الربع الثالث، وهي الاعلى للفريقين في هذه السلسلة، أبعدته عن صاحب الارض. وسجل لاعبوه 11 محاولة من أصل 18 وزرع الموزع جورج هيل رميتين ثلاثيتين خلال سلسلة من 12 نقطة متتالية دون رد لبوسطن.

وصحيح أن بوسطن سجل 31 نقطة في هذا الربع، الا انه عجز عن الوصول الى السلة في آخر 3,44 دقائق. وفي مطلع الربع الاخير، وسع ميلووكي الفارق الى 17 نقطة مستفيدا من 11 نقطة مقابل 3 لخصمه.

ولم يستسلم بوسطن مع ثلاثية لآل هورفورد مقلصا الفارق الى 121-116 في الثواني الاخيرة، لكن يانيس الذي سجل نصف نقاطه تقريبا من خط الرميات الحرة بسبب كثرة الاخطاء عليه أوصل سفينة باكس الى بر الامان.

واضافة الى نقاطه ومتابعاته المميزة، مرر يانيس 8 كرات حاسمة وصد 3 كرات لخصومه.

كما برز مع الفائز كريس ميدلتون (20 نقطة)، والبديل هيل مع 21 نقطة، فيما زرع البديل بات كونافتون 4 ثلاثيات.

ولدى الخاسر، كان النجم كايري ايرفينغ افضل مسجل مع 29 نقطة، لكنه سجل 8 سلات من 22 محاولة، واضاف جايسون تاتوم 20 نقطة و11 متابعة وجايلين براون 18 نقطة.

لكن ايرفينغ، بطل الدوري عام 2016، انتقد احتساب الحكام 22 رمية حرة نتيجة اخطاء على يانيس "من السخيف احتساب 22 رمية حرة، ابطأ هذا الامر اللعب وحرمنا من تسجيل السلات المتتالية".

وتابع يانيس قبل حلول فريقه مجددا على بوسطن في المباراة الرابعة الاثنين "بالطبع لدينا قوة دفع كبيرة. يجب ان نمارس كرة سلة جيدة ونواصل الدفاع".

ويلتقي الفائز من هذه السلسلة مع الفائز من سلسلة فيلادلفيا سفنتي سيكسرز وتورونتو رابتورز (2-1).

أشواط إضافية تاريخية

وفي المنطقة الغربية، شهد فوز بورتلاند ترايل بلايزرز على دنفر ناغتس 140-137 أربعة أشواط اضافية للمرة الاولى في البلاي اوف منذ 1953 بين بوسطن سلتيكس وسيراكيوز ناشونالز والثانية في تاريخ الدوري.

وانتزع بورتلاند أمام جماهيره فوزا ثمينا منحه التقدم 2-1، حيث يتأهل الفائز لمواجهة المتأهل من سلسلة غولدن ستايت ووريرز حامل اللقب في آخر سنتين وهيوستن روكتس (2-صفر).

وشهدت المباراة 24 تغييرا في هوية الفريق المتقدم، فقال مدرب بورتلاند تيري ستوتس "لم أشارك في مباراة مماثلة أكان في الدور المنتظم او البلاي اوف. كان مجهودا رائعا من الفريقين".

وتعرض لاعبو الفريقين لارهاق كبير، على غرار نجم بورتلاند التركي اينيس كانتر (18 نقطة و15 متابعة) الذي أصيب بكتفه وفخذه خلال 56 دقيقة خاضها في المباراة. وحسم زميله رودني هود (19 نقطة) المباراة برمية ثلاثية.

وكان سي جاي ماكولوم افضل مسجل لدى بورتلاند مع 41 نقطة في 60 دقيقة، فيما رأى داميان ليلارد صاحب 28 نقطة "انها المباراة الاكثر جنونا التي شاركت فيها".

ولدى الخاسر، لعب العملاق الصربي نيكولا يوكيتش 65 من أصل 68 دقيقة، سجل فيها 33 نقطة و18 متابعة و14 تمريرة حاسمة.

كما سجل لدنفر جمال موراي 34 نقطة والبديل ويل بارتون 22 نقطة وبول ميلساب 17 نقطة و13 متابعة.

ورأى مدرب دنفر مايك مالون "قاتلنا، قاتلنا، قاتلنا. هذا كل ما يمكنك أن تطلبه. كانت مباراة جهنمية من فريقين كبيرين".

وسيكون لدنفر أقل من 48 ساعة كي يخوض المباراة الرابعة في بورتلاند ايضا الاحد، لوقف نزيف قد يهدد استمراره في المنافسة.

وقال ماكولوم "أردنا حقا الفوز بهذه المباراة الثالثة على ارضنا، لأننا ندرك بان الفريق الذي يحرزها يملك فرصة التأهل بنسبة 70%".

وتابع "لست متعبا، ولخوض مباريات مماثلة أخضع للتمارين في فصل الصيف، أعتني بجسدي وبحميتي الغذائية خلال الموسم".