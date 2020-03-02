تألق العملاق اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو بتسجيله 41 نقطة ليقود ميلووكي باكس إلى الفوز على مضيفه تشارلوت هورنتس 93-85، وحذا حذوه "الملك" ليبرون جيمس بتحقيقه "تريبل دابل" ساهم بها في فوز فريقه لوس أنجليس ليكرز على مضيفه نيو أورليانز بيليكانز 122-114 الأحد ضمن دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين الأحد.

في المباراة الأولى، نجح يانيس في إضافة 20 متابعة و6 تمريرات حاسمة وقدم عرضاً رائعاً يجسد مدى تطوره في مختلف الجوانب، ما يجعل منه مرشحاً بارزاً لخلافة نفسه كأفضل لاعب في الدوري للعام الثاني على التوالي.

وإذا كان باكس تقدم بالنتيجة طوال المباراة، فإنه انتظر حتى الدقيقتين الأخيرتين التي سجل خلالها يانيس 8 نقاط، ليحسم المباراة في صالحه أمام فريق تفوق على تورونتو رابتورز بطل الموسم الماضي الجمعة.

وهو الفوز السادس لباكس توالياً، فعزز مركزه في صدارة المنطقة الشرقية ورفع رصيده من الانتصارات إلى 52 في 60 مباراة مقابل 8 هزائم فقط، علماً بأنه كان أسرع فريق في تاريخ الدوري يبلغ أدوار البلاي أوف هذا الموسم (بعد 56 مباراة فقط).

لكن هورنتس نجح في وقف سلسلة انتصارات باكس بمئة نقطة وأكثر منذ انطلاق الموسم، وعلق يانيس على ذلك قائلاً "لا أعتقد أن أي شخص يهتم بذلك، مضيفاً "نحن كلاعبين جئنا إلى هنا لنحاول الفوز ونجحنا في مهمتنا".

وفي الثانية، أعاد جيمس فريقه ليكرز إلى سكة الانتصارات بعد 24 ساعة من سقوطه أمام ممفيس غريزلير 88-105، بتحقيق تريبل دابل في المباراة ضد نيو أورليانز بيليكانز.

وبعد أقل من 24 ساعة على خسارته الرهان مع النجم الواعد لكرة السلة الأميركية وفريقه غريزلير جا مورانت، كسب جيمس التحدي أمام النجم الواعد الآخر زيون وليامسون.

وحقق جيمس الـ"تريبل دابل" الثالثة عشرة بتسجيله 34 نقطة مع 13 تمريرة حاسمة و12 متابعة وهي أفضل غلة له هذا الموسم في الفئات الثلاث مجتمعة، فيما سجل وليامسون 35 نقطة مع 7 متابعات، لكنه نجح للمباراة الحادية عشرة على التوالي في تخطي حاجز 20 نقطة أو أكثر.

وأشاد مدرب بيليكانز ألفين جنتري بجيمس قائلاً "إنه فقط مذهل"، إنه يجعل الجميع في فريقه يلعبون بطريقة أفضل".

في المقابل، علق جيمس قائلاً "كانت مباراة قوية بأجواء مباريات الأدوار الإقصائية، إنهم ينافسون على المركز الثامن المؤهل للبلاي أوف ونحن لم نكن نرغب في الخسارة للمرة الثانية على التوالي".

وسجل جيمس 11 نقطة من نقاطه الـ19 في الشوط الأول، في الربع الثاني.

وأضاف كايل كوزما 20 نقطة لليكرز الذي خاض المباراة في غياب نجمه الآخر أنطوني ديفيس بسبب الإصابة في الركبة.

وهو الفوز الـ46 لليكرز في 59 مباراة هذا الموسم فعزّز صدارته المنطقة الغربية أمام مطارديه المباشرين جاره لوس أنجليس كليبرز ودنفر ناغتس اللذين حقق كل منهما فوزه الـ41 في 60 مباراة، الأول على ضيفه فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 136-130، والثاني على ضيفه تورونتو رابتورز حامل اللقب 133-118.

وعانى كليبرز لتخطي سيكسرز على الرغم من غياب نجمي الأخير الكاميروني جويل إمبييد والأسترالي بن سيمونس بسبب إصابتهما في الكتف والظهر على التوالي.

ويدين كليبرز بفوزه إلى وافديه الجديدين كواهي لينارد وبول جورج حيث سجل الأول 30 نقطة مع ست متابعات وأضاف الثاني 24 نقطة، وإلى البديلين لو وليامس ومونريزل هاريل اللذين سجل كل منهما 24 نقطة أيضاً.

وألحق دنفر ناغتس الخسارة الثالثة على التوالي لحامل اللقب بفضل تريبل دابل للصربي نيكولا يوكيتش هي الثانية عشرة له هذا الموسم.

وسجل يوكيتش 23 نقطة مع 18 متابعة و11 تمريرة حاسمة.