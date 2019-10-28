الربع الأول شهد سيطرة مطلقة لمينيسوتا وأنهاه متقدما بفارق ثلاث عشرة نقطة، لكن ميامي هيت عاد بقوة، وخطف التقدم في النتيجة مع انتصاف اللعب، ثم تمكن من الحفاظ على هذا التقدم حتى منتصف الربع الرابع، وانتظر تيمبر وولفز بعدها بعض اللمسات الساحرة من لاعبه أندرو ويغينز، الذي نجح في أربع رميات ثلاثية في آخر ست دقائق، كانت سببا في انتصار فريقه.

رمية في اللحظة الأخيرة تمنح ممفيس الفوز على بروكلين

حقق ممفيس غريزليس انتصاره الأول في الموسم، متفوقا على بروكلين نيتس بمئة وأربع وثلاثين نقطة مقابل مئة وثلاث وثلاثين بعد التمديد لوقت إضافي.

المباراة كانت متكافئة للغاية، وشهدت تألقا جديدا لنجم بروكلين نيتس كايري إيرفينغ الذي أحرز سبع وثلاثين نقطة، لكنه فشل في آخر رمية في الوقت الأصلي، بعد اعتراض ناجح من جا مورانت لاعب ميمفيس اليافع والمنضم إليه من الدرافت صيف العام الحالي. أما نقاط الفوز فجاءت عبر جاي كراودر من رمية ثلاثية في الثانية الأخيرة ليصبح أول لاعب هذا الموسم يهزم صافرة النهاية.

وحقق لوس أنجليس ليكرز انتصاره الثاني في الموسم، بفوزه على تشارلوت هورنتيس بمئة وعشرين نقطة مقابل مئة ونقطة واحدة. اللقاء شهد تألقا جديدا لأنتوني ديفيس بتسع وعشرين نقطة كأفضل مسجل. واستفاد ليكرز بشكل كبير من تألق لاعبيه الاحتياطيين، حيث أحرز ثلاثة منهم عشر نقاط أو أكثر، في مقابل مردود ضعيف لإحتياطيي تشارلوت. أما النجم ليبرون جيمس فأنهى المباراة بعشرين نقطة، ليساهم في تحقيق ليكرز الانتصار الثاني في ثلاث مباريات.