سجل كل من جون وول وديماركوس كوزينز، عودتهما إلى ملاعب السلة الأمريكية بعد غياب طويل بسبب الإصابات، وقادا روكتس للفوز على شيكاغو بولز بمئة وخمس وعشرين نقطة لمئة وأربع نقاط، ضمن مباريات الموسم الإعدادي لدوري السلة الأمريكي.

ولعب وول للمرة الأولى منذ ديسمبر ألفين وثمانية عشر، بعدما غيبته الإصابات لموسمين محرزاً ثلاث عشرة نقطة خلال ثماني عشرة دقيقة، أما كوزينز الذي أُصيب في الموسم الإعدادي الماضي، رفقة ليكرز وغاب عن الموسم بأكمله أحرز أربع عشرة نقطة ، ليُسهم الثنائي الجديد في فوز روكتس الذي ما يزال منقوصاً من خدمات نجمه جيمس هاردن وسط تكهنات كبيرة حول بقائه أول أو رحيله عن الفريق.

