وتعرّض كوري، أفضل لاعب في الدوري عامي 2015 و2016، للإصابة في بداية الربع الثالث خلال محاولته للتوغل بسرعة داخل المنطقة حيث اصطدم بلاعب فينيكس صنز آرون باينز حيث سقط على يده اليسرى.

وأمسك كوري بيده اليسرى متألماً، وحاول تسديد الرميتين الحرتين اللتين حصل عليهما بسبب الخطأ لكنه أبلغ مدربه بطلب وقت مستقطع وبالتالي عاد إلى غرف الملابس.

وقال مدرب ووريرز ستيف كير في مؤتمر صحافي عقب المباراة "إنها ضربة موجعة حقاً بالنسبة لنا"، مضيفاً "هذه الأشياء تحدث لسوء الحظ".

من جهته، قال مدرب فينيكس صنز مونتي وليامس "أنا حزين لما حصل له. عندما يتعرض لاعب مثله لهذا النوع من الإصابات، فهذا ليس أمراً جيداً خصوصاً لشخص مثل ستيف الذي قام بالكثير لجعل لعبة كرة السلة مثيرة جداً".

وأكد نادي غولدن ستايت ووريرز أن "كوري خضع لفحص بأشعة الرنين المغناطيسي على معصمه ويده وتأكدت إصابته بكسر".

وجاءت إصابة كوري في وقت يعاني فيه ووريرز الذي خسر خدمات نجميه الآخرين كيفن دورانت المنتقل إلى بروكلين نتس وكلاي طومسون المصاب والذي من المحتمل أن يغيب طيلة الموسم، من بداية مخيبة في الدوري حيث خسر مباراتيه الأوليين أمام لوس أنجليس كليبرز وأوكلاهوما سيتي ثاندر قبل أن يتغلب على نيو أورليانز بيليكانز.

ولم يعلن ووريرز، بطل 2015 و2017 و2018، على الفور ما إذا كان كوري سيحتاج إلى عملية جراحية أو مدة غيابه. ومن المتوقع أن يتم فحص كوري من قِبل أطباء الفريق وسيخضع لفحص بالأشعة المقطعية لتحديد المدى الكامل للإصابة.

وبالعودة إلى مجريات المباراة، ضرب فينيكس صنز بقوة في الربع الأول حيث تقدم بفارق 29 نقطة (43-14)، قبل أن ينهي الشوط الأول في صالحه بفارق 26 نقطة (72-46)، وفي فترة من فترات المباراة سجل فينيكس 30 نقطة مقابل نقطة واحدة لووريرز الذي سجل له كوري أول سبع نقاط في المباراة قبل أن يضطر إلى الخروج برصيد تسع نقاط وست تمريرات حاسمة في 21 دقيقة.

وكان لاعب فينيكس صنز ديفن بوكر أفضل مسجل في المباراة برصيد 31 نقطة، وأضاف باينز 24 نقطة مع 12 متابعة،

في المقابل، كان الناشئ إريك باشال أفضل مسجل في صفوف ووريرز برصيد 20 نقطة، وأضاف غلين روبنسون 17 نقطة ودانجيلو راسل 15 نقطة، فيما اكتفى درايموند غرين بأربع نقاط فقط.

نتائج مباريات دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين التي أجريت الأربعاء:

يوتا جاز- لوس أنجليس كليبيرز 110 - 96.

واشنطن ويزاردز - هيوستن روكتس 158 – 159.

غولدن ستايت ووريرز - فينيكس صنز 110 - 121

بوسطن سلتيكس - ميلووكي باكس 116 - 105

بروكلين نتس - إنديانا بايسرز 108 - 118

تورونتو رابتورز - ديترويت بيستونز 125 - 113

كليفلاند كافالييرز - شيكاغو بولز 117 - 111

أورلاندو ماجيك - نيويورك نيكس 95 - 83

ساكرامنتو كينغز - تشارلوت هورنتس 111 - 118

أوكلاهوما سيتي ثاندر - بورتلاند ترايل بلايزرز 99 - 102

فيلادلفيا سفنتي سيكسرز - مينيسوتا تمبروولفز 117 - 95