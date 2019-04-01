وصب حامل اللقب في العامين الأخيرين جام غضبه على تشارلوت هورنتس عقب الخسارة المثيرة للجدل أمام مينيسوتا تمبروولفز 130-131 بعد التمديد والتي لم يهضمها لاعبوه قبل مباراة الأحد ووجهوا أصابع الاتهام إلى القرارات التحكيمية غير المبررة.

وحسم قرار تحكيمي مثير للجدل نتيجة المباراة لصالح مينيسوتا عندما احتسب الحكام رميتين حرتين لكارل-أنطوني تاونز بسبب خطأ ارتكبه بحقه كيفن دورانت رغم أن الأول كان خارج الملعب والكرة بعيدة عن متناولهما، فكان الخطأ الخامس في المباراة ضد نجم حامل اللقب وأفضل لاعب في الدورين النهائيين الأخيرين.

وكانت النتيجة متعادلة بين الفريقين 130-130، فنجح تاونز في تسجيل الرمية الأولى وأهدر الثانية حاسما النتيجة في صالح فريقه. وقبلها بقليل ألغى الحكام رمية ثلاثية لدورانت بسبب خطأ ارتكب قبل أن يسدد الأخير الكرة.

ولم يرحم ووريرز ضيوفه الذين يصارعون من أجل حجز بطاقة التأهل إلى الأدوار الإقصائية (البلاي أوف)، وضرب بقوة منذ الربع الأول وحسمه في صالحه بفارق 8 نقاط (35-27).

ولم يتأثر ووريرز بطرد لاعب ارتكازه داماركوس كازنس بسبب تعمده ضرب لاعب ارتكاز تشارلوت هورنتس الإسباني ويلي هرنانغوميس في وجهه، ووسع الفارق إلى 22 نقطة في نهاية الشوط الأول بكسبه الربع الثاني 36-22، قبل أن يواصل لاعبوه الاستعراض في الربعين الأخيرين 34-23 و32-18 على التوالي.

وتألق الثنائي ستيفن كوري وكلاي طومسون بتسجيلهما 25 و24 نقطة على التوالي في 27 دقيقة، فيما اكتفى النجم الآخر كيفن دورانت بتسجيل 11 نقطة مع 9 تمريرات حاسمة.

وبرز صانع الألعاب البديل كين كوك بتسجيله 21 نقطة.

وقال مدرب ووريرز ستيف كير "قدمنا مباراة رائعة وأنا سعيد جداً بأداء دكة بدلائنا".

وانفرد غولدن ستايت بصدارة المنطقة الغربية بـ52 فوزاً في 76 مباراة مستغلاً خسارة مطارده المباشر دنفر ناغتس أمام ضيفه واشنطن ويزاردز 90-95 رغم 23 نقطة و14 متابعة لنجمه الصربي نيكولا يوكيتش.

وخسر ناغتس الذي تخلف بفارق 28 نقطة في الشوط الأول، جهود صانع ألعابه الكندي جمال موراي بسبب إصابة في الكاحل حيث اضطر إلى ترك الملعب بعد 21 دقيقة.

في المقابل، واصل تشارلوت هورنتس عروضه المخيبة ومني بخسارته الثانية توالياً بعد الأولى أمام لوس أنجليس ليكرز 115-129، وبقي في المركز العاشر للمنطقة الشرقية مصعبا مهمته في المنافسة على بطاقة الأدوار الإقصائية حيث بات يبتعد بفارق 3 انتصارات عن المركز الثامن الأخير المؤهل للبلاي أوف والذي يحتله حالياً ميامي هيت.

ولم يتخط أي لاعب من الخماسي الأساسي لتشارلوت هورنتس حاجز العشر نقاط وسجل كل من نجمه كيمبا ووكر ومايلز بريدجز ودوايت بايكون 9 نقاط، فيما كان أفضل مسجل في صفوفه البديل هرنانغوميس بـ22 نقطة.

هوكس يفرمل باكس

وألحق أتلانتا هوكس الخسارة الأولى بضيفه ميلووكي باكس متصدر المنطقة الشرقية، بعد 4 انتصارات متتالية، والـ20 هذا الموسم عندما تغلب عليه 136-135 بعد التمديد.

وخاض ميلووكي باكس المباراة في غياب نجمه وهدافه اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو الذي فضل المدرب إراحته بسبب إصابة في الكاحل.

وكان سترلينغ براون أفضل مسجل في صفوف ميلووكي الذي غاب عنه أيضا كريس ميدلتون، برصيد 27 نقطة، فيما برز الثلاثي جاستن أندرسون (24 نقطة و12 متابعة) وجون كولينز (23 نقطة و12 متابعة) وأليكس لين (23 نقطة) في صفوف الفائز، وأضاف تراي يونغ 12 نقطة بينها سلة الفوز في الثانية الأخيرة.

ولم يحظ سان أنتونيو سبيرز واوكلاهوما سيتي ثاندر بفرصة الاحتفال بتأهلهما الى البلاي أوف، إذ خسرا أمام ضيفيهما ساكرامنتو كينغز 106-113 ودالاس مافريكس 103-106 على التوالي.

وضمن سبيرز وثاندر تأهلهما السبت دون أن يلعبا عقب خسارة ساكرامنتو كينغز أمام هيوستن روكتس.

ويتقاسم سبيرز وثاندر المركز السابع في المنطقة الغربية بالرصيد ذاته (44 فوزاً و33 خسارة) قبل 5 مباريات من نهاية الدوري العادي.

ولم ينفع ثاندر تألق الثنائي راسل وستبروك وبول جورج اللذين سجلا 52 نقطة مع الـ"تريبل دبل" الـ30 هذا الموسم للأول (25 نقطة و11 متابعة ومثلها تمريرات حاسمة)، لتخطي دالاس مافريكس الذي غاب عن صفوفه نجمه السلوفيني لوكا دونشيتش.

في المقابل، طرد المدرب الأسطوري لسبيرز غريغ بوبوفيتش في الربع الثالث من المباراة ضد ساكرامنتو كينغز بسبب احتجاجه على قرار تحكيمي.

وخسر سبيرز أمام ثاندر رغم تألق نجمه لاماركوس ألدريدج بتسجيله 27 نقطة مع 18 متابعة.

وفاز لوس أنجليس كليبيرز على ممفيس غريزليز 113-96، وخسر نيو أورليانز بيليكانز أمام لوس أنجليس ليكرز 102-130.