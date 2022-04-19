وعوض دالاس مافريكس خسارته المباراة الأولى أمام ضيفه يوتا جاز عندما تغلب عليه 110-104 بفضل 41 نقطة لجالين برانسون.

واستغل ووريرز، ثالث المنطقة الغربية، وسيكسرز، رابع الشرقية، أفضلية الأرض والجمهور على أكمل وجه وتقدما 2-صفر قبل خوضهما مباراتين متتاليتين على أرض منافسيهما ناغتس سادس الغربية ورابتورز خامس الشرقية.

يذكر أن الفريق الذي يسبق منافسه إلى الفوز بأربع مباريات من أصل سبع يبلغ الدور الثاني.

كوري يتالق أمام ناغتس

وفرض النجم ستيفن كوري نفسه نجما للمباراة أمام ناغتس رغم انه لعب بديلاً للمباراة الثانية توالياً بعد غياب نحو شهر بسبب الإصابة في الكاحل، فسجل 34 نقطة مع اربع تمريرات حاسمة وثلاث متابعات في 23 دقيقة.

وإذا كان من الصعب الفوز على ووريرز عندما يكون نجمه كوري في قمة مستواه، فإن الأمر يكون مستحيلاً في حال تألق نجميه الآخرين جوردان بول صاحب 29 نقطة مع ثماني تمريرات حاسمة وخمس متابعات، وكلاي طومسون الذي اضاف 21 نقطة.

وأضاف الكندي أندرو ويغينز 13 نقطة مع ثماني متابعات.

في المقابل، كافح العملاق الصربي نيكولا يوكيتش (2,11 م)، أفضل لاعب الموسم الماضي، بمفرده في صفوف ناغتس بتحقيقه "دابل دابل" مع 26 نقطة و11 متابعة، لم تكن كافية لوقف الاداء القوي لأصحاب الأرض ونجومه الثلاثة.

وطرد يوكيتش قبل سبع دقائق من نهاية المباراة لجمعه ستة اخطاء شخصية.

وعلق بول على تألقه مع كوري وطومسون قائلاً: "إننا نقوم بأفضل ما في وسعنا. نحن على استعداد للقتال ليلا ونهارا".

واضاف "نريد جميعًا أن نرى لاعبين آخرين يتألقون. نحن نحب لعب كرة السلة الجماعية. يمكننا جميعًا التألق في أي وقت. نشعر جميعًا أننا مميزون حقًا. اللعب معًا يجعلنا مقاتلين حقًا".

وبعد ندية مثيرة في الربع الاول الذي حسمه اليوف بفارق نقطة واحدة (26-25)، فرض ووريرز افضليته في الربعين الثاني والثالث (32-24 و44-30)، قبل ان يتعادل الفريقان 25-25 في الربع الاخير.

وتقام المباراتان الثالثة والرابعة الخميس والأحد المقبلين.

سفنتي سيكسرز - رابتورز





وفي الثانية، توقع فيلادلفيا سفنتي سيكسرز أن يكشر ضيفه تورونتو رابتورز، بطل 2019، عن أنيابه بعد خسارته المذلة 111-131 المباراة الاولى السبت، وهو ما حصل من خلال الرقابة التي جرب لاعبوه فرضها على لاعب الارتكاز المتألق الكاميروني جويل إمبييد، لكن دون جدوى.

وفرض إمبييد نفسه نجما للمباراة بتحقيقه "دابل دابل" مع 31 نقطة و11 متابعة.

وعلق إمبييد قائلاً: "لقد أوقعوني على الأرض مرات عدة، لكن هذا ما يثير اهتمامي: أبقى هادئًا وفي هذه الحالات أعود بقوة أكبر وسيتعين عليك ارتكاب أخطاء لإيقافي".

وأكد زميله تيريز ماكسي تألقه في الآونة الأخيرة وكان قريباً من تحقيق "تريبل دابل" بتسجيله 23 نقطة مع ثماني تمريرات وتسع متابعات، واضاف توبياس هاريس "دابل دابل" مع 20 نقطة و10 متابعات، ليساهما في تحقيق مدربهما دوك ريفرز لفوزه الـ100 في الأدوار الإقصائية.

ودخل تورونتو رابتورز المباراة بقوة وتقدم 8-صفر ثم 11-2، قبل أن يفرض سيكسرز سيطرته المطلقة على المباراة.

وكان البريطاني اوغوغوا نونوباي افضل مسجل في صفوف رابتورز برصيد 26 نقطة، واضاف كل من الكاميروني باسكال سياكام وفريد فانفيلت 20 نقطة مع 10 متابعات للأول وسبع تمريرات حاسمة للثاني.

دالاس مافريكس - يوتا جاز





وفي مباراة ثالثة، قاد جالين برانسون فريقه دالاس مافريكس إلى الفوز على ضيفه يوتا جاز 110-104 بتسجيله 41 نقطة (رقم قياسي شخصي)، وبالتالي تعويض خسارته المباراة الأولى 93-99.

وخاض مافريكس مباراته الثانية توالياً في غياب نجمه العملاق السلوفيني لوكا دونتشيتش (2,01 م) المصاب بتمدد في ربلة الساق.

ولم يتوقف تألق برانسون على التسجيل فقط بل حقق ثماني متابعات مع خمس تمريرات حاسمة، واضاف البديل الألماني ماكسيميليان كليبر 25 نقطة مع ست متابعات.

وقال برانسون: "كنا بحاجة إلى هذا الفوز. لقد حاولت فقط الاندفاع الى الهجوم والاستمتاع. أنا لعبت بقتالية فقط، أحاول اللعب وإشراك لاعبين عدة في الهجوم، وأحاول خلق المشاكل. فقط ألعب مباراتي".

وسجل برانسون 10 نقاط متتالية ليقود مافريكس إلى التقدم 96-93 قبل خمس دقائق و40 ثانية من نهاية المباراة. سجل بعدها يوتا جاز خمس نقاط متتالية (98-96، لكن كليبر الذي نجح في تسجيل 8 محاولات من أصل 11، جميعها من 3 نقاط، سجل ثلاثية ليضع فريقه مجدداً في المقدمة 102-98 دون أن ينجح الضيوف في قلب الطاولة لتنتهي المباراة بفوز اصحاب الارض 110-104.

وقال برانسون: "كان ماكسي رائعاً. علينا فقط الاستمرار في اللعب معًا، بغض النظر عن أي شيء آخر. نحن فقط نلعب مباراة واحدة في كل مرة. كان هذا رائعًا، لكن علينا أن نتطلع إلى الأمام".

وبرز في صفوف الخاسر دونوفان ميتشل بتسجيله 34 نقطة والكرواتي بويان بوغدانوفيتش صاحب 25 نقطة وجوردان كلارك (21 نقطة).



