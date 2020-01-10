أوكلاهوما الذي حقق فوزه السابع في آخر ثماني مباريات، أضاف له الموزع الكندي الشاب شاي غيلغيوس-ألكسندر 20 نقطة.

وسجل أوكلاهوما في الربع الاول لوحده 37 نقطة مقابل 21 لروكتس الذي يضم في صفوفه النجم الكبير جيمس هاردن (17 نقطة).

وبعد تقدمه المبكر لم يلتفت المضيف وراءه وحافظ على فارق 10 نقاط على الاقل حتى نهاية المباراة.

وقال الموزع بول انه من الجيد أحيانا تحقيق فوز من طرف واحد "خضنا الكثير من المباريات المتقاربة المستوى، ومن الجيد ان نتقدم بفارق كبير، خصوصا أمام فريق من هذا النوع. لاننا تقدمنا كثيرا، اضطروا لتسديد الكثير من الثلاثيات".

واكتفى وستبروك بتسجيل ثلاثية يتيمة من 6 محاولات، لكنه سجل 14 من 26 محاولة لينهي المباراة برصيد 34 نقطة، فيما اكتفى هاردن بخمس محاولات من اصل 17 في أدنى رصيد له طيلة هذا الموسم.

ولا يحب وستبروك خوض مباريات متتالية وذلك بعد غيابه عن مباراة الاربعاء للحصول على مزيد من الراحة قبل مواجهة زملائه السابقين. لكنه جلس على مقاعد البدلاء منتصف الربع الاخير بعد ان حسمت المباراة منطقيا لخصمه.

وقبل المباراة أظهر ثاندر شريط فيديو تكريمي لوستبروك أمام 18200 متفرج في ملعب "تشيزابيك ارينا". حمل وستبروك الوان ثاندر في 11 موسما، وساعده في بلوغ الادوار الاقصائية 9 مرات والدور النهائي للدوري مرة واحدة، قبل انتقاله الى روكتس لقب تبادل مع بول.

وتضمنت صفقة المبادلة مع بول قدوم اربعة لاعبين من الدرافت الى ثاندر. وقبل اسبوع من مبادلة وستبروك، ارسل ثاندر بول جورج الى لوس انجليس كليبرز في صفقة جاء فيها غيلغيوس-الكسندر والمخضرم غاليناري. وساهم جميع اللاعبين القادمين في لعب ادوار فاعلة خلال فوز ثاندر الخميس.



جراحة لإمبيد

وعوّض جوش ريتشاردسون وآل هورفورد غياب النجم الكاميروني المصاب جويل امبيد، وقادا فيلادلفيا سفنتي سيكسرز الى اسقاط ضيفه بوسطن سلتيكس 109-98.

ضرب ريتشاردسون بقوّة مسجلا 29 نقطة، وقدم هورفورد اداء هجوميا فاعلا (17 نقطة و8 متابعات و6 تمريرات حاسمة)، فيما أضاف الاسترالي بن سيمونز 19 نقطة و9 متابعات، ليحقق فيلادلفيا فوزه الثالث تواليا هذا الموسم على بوسطن ويرفع رصيده على ارضه الى 18 فوزا مقابل خسارتين فقط.

قال هورفورد "غياب جويل يشكل مشكلة كبيرة للفريق، لذا تعيّن علينا ايجاد طريقة أخرى للفوز.. يجب أن نصمد حتى عودته".

وسيخضع امبيد، لاعب فريق "كل النجوم"، لجراحة الجمعة لعلاج رباط متمزق في بنصر يده اليسرى.

عانى اللاب الفذ من الاصابة خلال فوز فريقه الاثنين على اوكلاهوما سيتي ثاندر 120-113، لكنه عاد لاكمال المواجهة برغم اصابته.

ولدى بوسطن الذي خسر 3 مباريات متتالية للمرة الاولى هذا الموسم، كان كيمبا ووكر افضل مسجل مع 26 نقطة، وأضاف ماركوس سمارت 24 وجايسون تاتوم 15 نقطة و10 متابعات.

وكانت مناسبة جديدة يتقدم فيها بوسطن ثم يقلب خصمه النتيجة، على غرار خسارته امام سان انتونيو سبيرز 129-114 الاربعاء.

وتقدم فيلادلفيا 94-87قبل ست دقائق على نهاية الوقت، عندما صنع هورفورد كرة ثلاثية أمام 20800 متفرج على ملعب "ولس فارغو سنتر".

أهدر سيمونز كرة ساحقة "دانك" في الهجمة التالية، رد عليها ووكر بثلاثية. وقلص بوسطن الفارق بسلة من غوردون هايوورد (92-94) قبل 5:15 دقائق على النهاية.

لكن ريتشاردسون المتألق عن خط الرميات الحرة سجل نقطتين (101-94) قبل 3:08 دقائق، ثم حصد فيلادلفيا الكرة مجددا وزرع سيمونز سلة لولبية جميلة وسّعت الفارق الى تسع نقاط.

قال هورفورد "كان فوزا هاما لأننا كنا نعاني. لعب سلتيكس بشكل رائع. من الجيد أن نحقق فوزا نوعيا".

ويحتل فيلادلفيا المركز الخامس في المنطقة الشرقية (25-14) وبوسطن الثالث (25-11).