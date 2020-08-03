قاد الثنائي راسل وستبروك وجيمس هاردن فريق هيوستن روكتس إلى فوز صعب بنتيجة 120-116 على ميلووكي باكس المتصدر وأحد أبرز المرشحين للتتويج بطلا لهذا الموسم، وذلك ضمن مباريات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين الاحد.

وسجل وستبروك 31 نقطة أضاف إليها هاردن 24 كانت كافية لإسقاط باكس ونجمه اليوناني يانيس انتيتوكونمبو الذي سجل 36 نقطة في الأمسية.

وقال وستبروك الذي أصيب بفيروس "كوفيد-19" في منتصف تموز/يوليو الماضي قبل شفائه والتحاقه بزملائه في "فقاعة" أورلاندو حيث استأنفت المنافسات الاسبوع الفائت "إنه فوز رائع. لقد قاتلنا حتى النهاية. استطعنا تخطي المصاعب. كل اللاعبين في الفريق كانوا جاهزين للعب 48 دقيقة".

وتابع "عليك أن تقرأ المباراة بطريقة صحيحة وهذا ما حاولت القيام به طوال الامسية".

وكانت هذه المباراة الأبرز في اليوم الرابع من استئناف منافسات الدوري، بعد تعليقها في آذار/مارس الماضي بسبب "كوفيد-19"، قبل استكمالها وفق صيغة معدلة في "فقاعة" أورلاندو، وبمشاركة 22 فريقا من أصل 30 هي عدد فرق الـ"ان بي ايه".

وهو الفوز الثاني لروكتس بعد الاستئناف بعد أن تغلب على دالاس مافريكس في المباراة الاولى فيما مني باكس بالهزيمة الاولى بعد تغلبه على بوسطن سلتيكس الجمعة.

تقدم باكس 112-104 بعد ثلاثية كريس ميدلتون قبل 3:14 دقيقة من النهاية، لكن روكتس انتفض مسجلا 16 نقطة مقابل أربع لمنافسه حاسما المباراة لصالحه.

وسجل روكتس 21 محاولة من أصل 61 تسديدة من خارج القوس.

وإلى نقاطه، أضاف وستبروك الذي يواصل كسر رقمه القياسي بتسجيله 20 نقطة أو أكثر للمباراة السادسة والثلاثين تواليا، ست متابعات وثماني تمريرات حاسمة فيما حقق هارد سبع متابعات، مثلها تمريرات حاسمة وسرق الكرة في ست مناسبات.

أما أنتيتوكونمبو الفائز بجائزة أفضل لاعب في الموسم الماضي فحقق 36 نقطة، 18 متابعة وثماني تمريرات حاسمة مقابل 27 نقطة و12 متابعة لمديلتون و23 نقطة و12 متابعة لبروك لوبيز.

وقال العملاق اليوناني بعد اللقاء "علينا أن نكون فعالين في نهاية المباريات. لم نتمكن من ذلك اليوم. علينا إيجاد اللاعب غير المراقب وتسجيل المزيد من المحاولات".

وبات في رصيد روكتس، الذي ضمن تأهله الى الأدوار الإقصائية "بلاي اوف" قبل الاستئناف 42 انتصارا مقابل 24 هزيمة في المركز الرابع في المنطقة الغربية متخلفا بمباراة واحدة عن دنفر ناغتس الثالث.

أما باكس الذي مني بهزيمته الثالثة عشرة فقط هذا الموسم مقابل 54 انتصارا، يتصدر المنطقة الشرقية بفارق ست مباريات عن تورونتو رابتورز حامل اللقب.

وفي أبرز المباريات الأخرى، حقق سان أنتونيو سبيرز فوزا مهما على ممفيس غريزليز بنتيجة 108-106 في الصراع المحتدم في المنطقة الغربية على آخر بطاقة مؤهلة إلى الـ "بلاي اوف"، إذ منح فوز سبيرز بطاقة التأهل السابعة من أصل ثماني لدالاس مافركيس حتى قبل مباراته التي خسرها 117-115 أمام فينكس صانز، حيث سيخوض مافريكس هذه الأدوار للمرة الأولى منذ عام 2016.

وبات سبيرز تاسعا متخلفا بثلاث مباريات عن ممفيس الثامن حيث تتنافس أربعة فرق أخرى معهما على البطاقة الثامنة والأخيرة عن المنطقة الغربية.