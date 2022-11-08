ألحق أتلانتا هوكس بضيفه ميلووكي باكس الهزيمة الأولى للموسم بالفوز عليه 117-98 الإثنين في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، فيما تنفس غولدن ستايت ووريرز حامل اللقب الصعداء ووضع حداً لمسلسل هزائمه المتتالية عند خمس مباريات بفوزه على جاره ساكرامنتو كينغز 116-113.

ويدين هوكس بفوزه السابع للموسم في 10 مباريات الى "المبتدئ" آيه دجاي غريفين الذي دخل من مقاعد البدلاء في غياب نجم الفريق تراي يونغ بسبب إصابة في الذقن، ليسجل 24 نقطة في أفضل أداء له على الإطلاق، فيما ساهم ديجونتاي موراي بـ25 نقطة مع 8 متابعات و11 تمريرة حاسمة ليلعب دوراً أساسياً أيضاً في الهزيمة الأولى لباكس في 10 مباريات حتى الآن.

وكشف غريفين أن المدرب نايت ماكميلان "قال لي أن أكون جاهزاً بشكل مبكر (لدخول المباراة). أن أكون حاضراً ذهنياً... أن أتقبل التحدي. الفضل يعود الى المدربين ورفاقي الذين يساندونني. أشعر كأني بين عائلتي".

ودخل باكس الى اللقاء باحثاً عن الإبقاء على سجله كالفريق الوحيد الذي لم يهزم هذا الموسم، وبدا في طريقه لتحقيق مبتغاه بإنهائه الربع الأول متقدماً بفارق 11 نقطة 36-25، ثم دخل الى الشوط الثاني وهو في المقدمة بفارق ست.

لكن الوتيرة انقلبت لصالح هوكس في الربع الثالث بعدما أمطر سلة ضيفه بـ37 نقطة مقابل 22 للأخير، ما فتح الطريق أمامه للسيطرة على المباراة وإنهائه الربع الأخير متفوقاً أيضاً 28-18.

ورغم النقاط الـ25 التي سجلها النجم اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو، لم يتمكن باكس من مواصلة بدايته المثالية بعدما أفلتت المباراة من بين يديه في الشوط الثاني نتيجة "لعبنا بمزيد من الاندفاع في الربعين الثاني والثالث" وفق ما أفاد مدرب هوكس ماكميلان.

وأضاف "من الناحية الهجومية، أعتقد أننا تحركنا بشكل جيد حقاً وأرهقناهم وكنا صبورين ولم نلجأ الى التسرع في التسديد كما فعلنا في المباراة الأولى ضدهم" في إشارة الى الخسارة على أرض باكس 115-123 نهاية الشهر المنصرم.

49 نقطة لكوري



وفي سان فرانسيسكو، أنهى ستيفن كوري مسلسل الهزائم المتتالية لووريرز حامل اللقب عند 5 مباريات، بتسجيله 47 نقطة قاد بها فريقه لحسم المباراة أمام جاره ساكرامنتو كينغز 116-113.

وانتظر فريق المدرب ستيف كير حتى الربع الأخير ليحسم اللقاء وفوزه الرابع للموسم في 11 مباراة، وذلك بفضل كوري الذي سجل 17 من نقاطه الـ47 في هذا الربع ليلعب الدور الرئيس في تفوق فريقه 37-25.

ورأى كوري أن طريقة الفوز ليست مهمة بل "ما هو في هذه المرحلة هو تحقيق الفوز كيفما كان".

وعاد ووريرز الى ملعبه بعد رحلة خسر فيها جميع مبارياته الخمس في سلسلة "تسببت بالاحباط" وفق ما أفاد كوري، مضيفاً "ما زال بإمكاننا أن نظهر روح الفريق البطل والتنافسية التي خولتنا الفوز بمباراة من هذا النوع".

وبعد غياب لثلاث مباريات بسبب المرض، عاد العملاق الكاميروني جويل إمبيد بقوة ونجح في جميع محاولاته الـ16 عن خط الرميات الحرة، منهياً اللقاء بـ33 نقطة ليقود فيلادلفيا سفنتي سيكسرز الى الفوز على فينيكس صنز 100-88 بمساهمة فعالة أيضاً من السنغالي الأصل جورج نيانغ الذي سجل جميع نقاطه الـ21 من خارج القوس (7 ثلاثيات)، وتوبايس هاريس (21 نقطة أيضاً).

وتعملق جايسون تايتوم بتسجيله 39 نقطة قاد بها بوسطن سلتيكس وصيف البطل للفوز على ممفيس غريزليز 109-106 في لقاء برز خلاله أيضاً نجم الأخير جا مورانت بتسجيله 30 نقطة، بينها 5 ثلاثيات، من دون أن يكون ذلك كافياً لتجنيب فريقه الهزيمة الأولى على ملعبه والرابعة بالمجمل هذا الموسم.

وحقق يوتا جاز فوزه الثاني في غضون أربعة أيام على لوس أنجليس ليكرز، وهذه المرة بنتيجة كبيرة 139-116 في لقاء افتقد فيه الأخير لنجمه ليبرون جيمس ولوني ووكر وباتريك بيفرلي بسبب الإصابة التي أجبرته على السفر الى سولت لايك سيتي بـ11 لاعباً فقط.

وسجل جوش هارت سلة ثلاثية قاتلة في الثانية الأخيرة حسم بها فوز فريقه بورتلاند ترايل بلايزرز على مضيفه ميتمي هيت 110-107، فيما واصل النجم السلوفيني لوكا دونتشيتش تألقه بوصوله الى الثلاثين نقطة أو أكثر (36 هذه المرة) للمباراة التاسعة توالياً، ليلعب الدور الرئيس في تفوق فريقه دالاس مافريكس على ضيفه بروكلين نتس ونجمه كيفن دورانت 96-94.