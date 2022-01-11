أصحاب الأرض فرضوا سيطرتهم في بداية اللقاء، لكن ميلووكي رفع من وتيرته في الربع الثاني ليستعيد السيطرة ويتقدم بنهايته بفارق نقطة واحدة.

وشهد الربع الثالث عودة لشارلوت بقيادة تيري روزاير المساهم بسبع وعشرين نقطة، ولاميلو بول بثلاث وعشرين، ومايلز بريدجز بسبع عشرة نقطة وإحدى عشرة متابعة.

وعلى الرغم من إحراز كريس ميدلتون ويانيس أنتيتوكومبو ثلاثا وخمسين نقطة وتسع عشرة تمريرة حاسمة وعشرين متابعة، إلا أنهما لم يجنبا ميلووكي هزيمته الثانية أمام شارلوت، الذي حقق بدوره سادس انتصار في آخر ثماني مباريات.

ومن جهته حقق فيلادلفيا سيفنتي سيكسيرز الانتصار السابع تواليا بفوزه على مستضيفه هيوستن روكيتس 111-91.

