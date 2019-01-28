أمّا أوكلاهوما سيتي ثاندر فقد حقق فوزاً لافتاً على ميلووكي باكس متصدر المنطقة الشرقية 118-112.

وتابع هاردن، أفضل لاعب في الدوري الموسم الماضي، ممارسة هوايته التهديفية، متخطيا حاجز الـ30 نقطة للمرة الثالثة والعشرين على التوالي، ونجح ايضا في تسجيل 11 متابعة و6 تمريرات حاسمة.

وعاد الى صفوف هيوستن أيضا كريس بول الذي كان يعاني من تمزق في العضلة الخلفية وسجل 12 نقطة مع 6 تمريرات حاسمة.

وتخلف هيوستن بفارق 15 نقطة في الربع الثالث (61-76) ولم ينجح في التقدم على منافسه سوى في الدقائق الأربع الأخيرة عندما لعب هاردن دور المنقذ بتسجيله 7 نقاط متتالية قبل نهاية المباراة بدقيقتين و12 ثانية، بينها السلة التي منحت فريقه التقدم للمرة الأولى 95-93.

وأشاد مدرب هيوستن مايك دانتوني بالجهد الذي قدمه لاعبو فريقه بقوله "لقد بذلوا جهودا جبارة لا سيما في الدفاع وفي النهاية لم يسجل الفريق المنافس سوى 37 نقطة في الشوط الثاني".

أما أفضل المسجلين في صفوف ماجيك فكانوا أرون غوردون (23)، المونتينيغري نيكولا فويفيتش (19 و17 متابعة) والفرنسي إيفان فورنييه (18).



خسارة باكس

وتغلب أوكلاهوما سيتي ثاندر على ميلووكي باكس 118-112 بفضل 36 نقطة و13 متابعة لبول جورج، في حين نجح النجم الآخر في الفريق راسل وستبروك في تحقيق "تريبل دابل" للمرة السادسة عشرة هذا الموسم بتسجيله 13 نقطة مع 13 متابعة و11 تمريرة حاسمة.

وظن ثاندر بأنه حسم النتيجة بنسبة كبيرة عندما تقدم بفارق 19 نقطة في الربع الثالث لكن ميلووكي قلص الفارق الى 3 نقاط في آخر دقيقة و9 ثوان، قبل ان يسجل بول جورج ثلاثية ليمنح التقدم لفريقه 113-107، ثم أضاف رميتين حرتين ليؤمن الفوز نهائيا. وكان أفضل مسجل في صفوف ميلووكي نجمه اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو مع 27 نقطة و18 متابعة، في حين أضاف كريس ميدلتون 22 نقطة.

واعترف انتيتوكونمبو بقوة جورج بقوله "لقد كان بول جورج في كل مكان ونجح بكل ما قام به. لقد ألحق الأذى بنا كثيرا".



تريبل دابل لدونسيتش

وفي دالاس، سجل كاوهي لينارد 33 نقطة ليخرج فريقه تورونتو رابتورز فائزا على دالاس مافريكس 123-120.

وكان رابتورز متخلفا بفارق 7 نقاط قبل ان يعادل النتيجة 108-108 في آخر ثلاث دقائق و56 ثانية بفضل سلة ثلاثية للكاميروني باسكال سياكام.

وتألق في المباراة السلوفيني الشاب لوكا دونسيتش في صفوف دالاس بتسجيله "تريبل دابل" مع 35 نقطة و12 متابعة و10 تمريرات حاسمة.

وقال دونسيتش لاعب ريال مدريد الإسباني سابقا "الأمر جيد بالنسبة الي، لكن كان ليكون أفضل لو فزنا في المباراة، هذا كل ما يهمني".

ووضع كليفلاند كافالييرز، صاحب اسوأ سجل في الدوري حاليا، حدا لست هزائم تواليا وتغلب على شيكاغو بولز 104-101. وأهدر نجم شيكاغو زاك لافين فرصة لادراك التعادل وفرض وقت اضافي بعد فشله في تنفيذ رمية ثلاثية بنجاح في الثواني الأخيرة من المباراة.

وفي المباريات الأخرى، فاز ميامي هيت على نيويورك نيكس 106-97، ولوس أنجليس ليكرز على فينيكس صنز 116-102، ويوتا جاز على مينيسوتا تمبروولفز 125-111، وسان انتونيو سبيرز على واشنطن ويزاردز 132-119، ولوس أنجليس كليبرز على ساكرامنتو كينغز 122-108.