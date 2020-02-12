افتتح هيوستن المباراة بالتقدم بنتيجة 15-2 وحافظ على تقدمه 116-98 قبل دقيقتين من النهاية.

سجل هاردن ست نقاط في الدقائق الأخيرة في حين سجل زميله دانويل هاوس خمس نقاط من نقاطه الـ17 في اللقاء.

خسر بوسطن، ثالث المنطقة الشرقية، الكرة في مناسبتين وفشل في تسجيل بعض المحاولات في اللحظات الحاسمة مانحاً الفرصة لروكتس من أجل خطف المباراة حيث أجرى المدرب مايك دانتوني العديد من التبديلات في الدقيقة الأخيرة ليحسمها لاعبوه لصالحهم.

أضاف هاردن ثماني متابعات وسبع تمريرات حاسمة إلى نقاطه الـ42، فيما حقق وستبروك 10 متابعات وخمس تمريرات حاسمة. ورغم أن ستة لاعبين من جانب الضيوف تجاوزا عتبة العشر نقاط، كان غوردون هاورد أفضلهم بـ20 اضافة لثماني متابعات وست تمريرات حاسمة و15 نقطة لجايسون تاتوم وجايلن بروان 19 نقطة، الا أن الأداء الجماعي لم يكن كافياً للخروج بالفوز 38 هذا الموسم.

سجل هاردن 19 نقطة في الربع الثالث فقط مساهماً في فرض هيوستن، خامس المنطقة الغربية، قبضته على مجريات اللقاء، ورغم أنه ارتكب خطأه الخامس قبل ثماني دقائق من النهاية، الا انه نجح في التعامل مع الضغط وتفادي الخروج بالأخطاء الستة.

تقدم روكتس بفارق سبع نقاط قبل نهاية اللقاء بثماني دقائق عندما تحصل هاردن على ثلاثة أخطاء في غضون 30 ثانية فقط، نجح بعدها سلتيكس بتقليص الفارق إلى نقطتين فقط 94-96 بفضل ثلاثية لبراون وسلة حاسمة لتاتوم.

الا أن هيوستن سجل خمس رميات حرة متتالية ساهمت في التقدم 101-94 قبل أن يحسم اللقاء لصالحه، علماً أن هاردن سجل 17 من 18 رمية حرة في المباراة.



ريشاردسون الحاسم

قاد كل من الأسترالي بن سيمونز والكاميروني جويل إيمبيد فريقهما سفنتي سيكسرز للفوز على لوس أنجليس كليبيرز 110-103 بتحقيق الأول "تريبل دابل" السادسة له هذا الموسم (26 نقطة، 12 متابعة و10 تمريرات حاسمة) وأضاف الثاني 26 نقطة وتسع متابعات.

كما سجل توبياس هاريس 17 نقطة و12 متابعة وجوش ريشاردسون 17 من نقاطه الـ21 في الربع الأخير فقط ليساهما في تحقيق فيلادلفيا فوزه الثالث تواليا ويعزز مركزه الخامس في المنطقة الشرقية، في حين فشل كليبرز ثالث الغربية في تضييق الخناق على دنفر ناغتس الثاني، إذ يبتعد عنه بمباراة واحدة.

من جانب الضيوف، كان كاواي لينارد الأفضل بـ30 نقطة وتسع تمريرات حاسمة، في حين تجاوز خمسة من زملائه حاجز العشر نقاط، أبرزهم لاندري شاميت.

وقبل خمس دقائق من النهاية، سجل لينارد سلة مقلصاً الفارق إلى خمس نقاط، إلا أن فيلادلفيا رد سريعاً بثلاثية من ريشاردسون، قبل أن ينجح لاحقاً بثلاثية أخرى ليتقدم سفنتي سيكسرز بفارق 11 نقطة قبل 3:37 دقيقة.



أفضل رصيد لويليامسون

سجل الصاعد زيون ويليامسون أفضل رصيد في مسيرته الاحترافية بلغ 31 نقطة ليقود نيو أورليانز بيليكانز للفوز على ضيفه بورتلاند ترايل بلايزرز 138-117.

كما ساهم ابن الـ19 عاماً بتسع متابعات وخمس تمريرات حاسمة، وأضاف زملاؤه جي جي ريديك 20 نقطة وجوش هارت 17 نقطة وجرو هوليداي 16 ليساهموا في تحقيق فريقهم انتصاره الثالث والعشرين هذا الموسم.

غاب ويليامسون الذي اختير على رأس قائمة الـ"درافت" عام 2019، عن الأشهر الثلاثة الأولى من الموسم لمعاناته من اصابة في الركبة، وغاب عن اللقاء الماضي لالتهاب في الكاحل.

وفي النتائج الأخرى، تفوق سان أنتونيو سبيرز على أوكلاهوما سيتي ثاندر بنتيجة 114-106 بقيادة لاماركوس ألدريدج وديجونتي موراي حيث سجل كل منهما 25 نقطة، فيما أضاف الاسترالي باتي ميلز 20 وديريك وايت 17.

كان كريس بول الأفضل من جانب اوكلاهوما بـ31 نقطة وسبع تمريرات حاسمة، فيما أضاف شاي جيلسوس ألكسندر 17 نقطة.

كما قاد برادلي بيل بنقاطه الثلاثين فريقه واشنطن ويزاردز للفوز على شيكاغو بولز 126-114.



